Bidli pokročila s přípravou pozemků v Dýšině u Plzně

„Realitní trh oproti loňskému roku značně ožil, z hlediska poptávky obecně pozorujeme nárůst o zhruba 35 až 40 %. Vyšší zájem pak v následujících měsících může ještě podpořit zlepšení podmínek pro získání hypotečního úvěru. Nad snižováním základní úrokové sazby se ale momentálně vznáší velký otazník, jelikož ČNB čeká na vývoj inflace jakožto jednoho ze zásadních faktorů. Přes počáteční optimismus se tak hypoteční sazba pravděpodobně nebude snižovat takovým tempem, jak se předpokládalo,“ popisuje Roman Weiser, ředitel developmentu a staveb Bidli development, a dodává: „Pro lidi, kteří potřebují řešit své nové bydlení nyní, jsme proto připravili v projektu Bidli v Dýšině časově omezený bonus. Při rezervaci do konce června nabízíme na deset vybraných pozemků slevu 300 000 Kč. Kupující zde mohou díky vydanému stavebnímu povolení zahájit výstavbu svého vysněného domova dle schválené projektové dokumentace prakticky ihned po zakoupení pozemku. Navíc umíme v rámci našich komplexních služeb pomoc s vhodným financováním. Využít lze také stále oblíbenější možnost družstevního bydlení.“

Projekt Bidli v Dýšině čítá 20 pozemků s platným stavebním povolením o rozloze od 535 do 794 m2, na nichž lze okamžitě začít stavět rodinný dům v souladu s projektovou dokumentací. Ta se vztahuje na patrovou nemovitosti o dispozici 5+kk či 5+1 a užitné ploše 141 nebo 260 m2.

Rodinný dům je společnost Bidli schopna v krátkém časovém horizontu začít stavět, a to jako montovanou ekologickou dřevostavbu na klíč. Ale v případě volby klienta může dům připravit k jeho vlastnímu dokončení či postavit pouze do fáze hrubé stavby. Kupující se může rozhodnout rovněž pro individuální výstavbu dle vlastního projektu, při němž musí dodržet místní územní plán. Ten definuje charakter této konkrétní zástavby koeficientem zastavěnosti parcely optimálně 0,25, maximálně 0,40. Na pozemku tak lze postavit jednopodlažní dům, případně s obytným podkrovím, nebo dvoupodlažní bez podkroví.

V případě, že si klient zvolí montovanou dřevostavbu na klíč, znamená to pro něj řadu výhod. Především rychlost výstavby, kdy budoucí majitelé mohou bydlet v novém již šest měsíců od dokončení základové desky. Ve srovnání se zděnou konstrukcí jsou ekologické domy ze dřeva energeticky méně náročné. Je to dáno kvalitními izolacemi a zejména vlastnostmi konstrukce, která do sebe v podstatě neakumuluje teplo. Dřevostavby jsou současně šetrné k životnímu prostředí. Dřevo je plně obnovitelné a má jako jediný stavební materiál pasivní bilanci CO 2 , což znamená, že během své existence jej více absorbuje, než vyprodukuje. S ohledem na maximální energetický komfort a snížení závislosti na dodávkách distributorů vybaví Bidli moderní dřevostavby kromě elektrických přímotopů také tepelnými čerpadly vzduch-vzduch a vlastní fotovoltaickou elektrárnou na střeše.

Nově vzniklou čtvrť v klidné zástavbě obce Dýšina u Plzně charakterizuje ideální poloha v dosahu města i přírody. Okolí nabízí veškerou občanskou vybavenost včetně mateřské a základní školy, pošty, restaurací, lékaře, obchodů i sportovišť (např. golfového resortu). Plzeň s pestrou nabídkou služeb, ale i kulturního a volnočasového vyžití je pak vzdálena pouhých 10 minut jízdy autem. Nechybí také rychlé vlakové i autobusové spojení, a to vč. noční linky do krajského města. Dobrou dostupnost do Prahy zajišťuje nedaleký nájezd na dálnici D5.

Lokalita, kterou obklopují lesy a louky, skýtá díky síti cyklostezek a turistických tras spoustu příležitostí pro pobyt v přírodě. Na příjemnou procházku nebo koupání se dá vyrazit k nedalekým vodním nádržím Ejpovice a Klabava, které si zamilují rovněž rybáři.