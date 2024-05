Kvůli podniku prodal i auto

Cíl choceňské firmy Concept zůstává i po 33 letech na trhu stejný. „Chceme vyrábět spotřebiče, na které můžeme být pyšní,“ říká zakladatel a majitel společnosti Jindřich Valenta.

Jindřich Valenta

Letos slavíte 33 let na trhu. Pamatujete si, kde nápad na podnikání vznikl a jaké byly začátky?

Tohle výročí je možností se ohlédnout. Když jsme začínali, změnil se režim a následovala divoká 90. léta. Jsem rád, že jsem tohle období prožil. Nápad začít podnikat přišel z celkového nadšení, že to najednou šlo. Byla to velká euforie. Zároveň ale moje žena chodila na vysokou školu, měli jsme malou dceru. Takže jsem hodně zvažoval, jestli do toho jít. Neměl jsem žádný velký vstupní kapitál a banka mi nechtěla půjčit. Vlastně jsem prodal všechno, co jsme měli, včetně hudební aparatury a starého auta. Nejprve jsem přemýšlel o podnikání v potravinách, kde se zboží rychle otáčí. Nakonec jsem si ale vybral obor, v němž už jsem pracoval. Před revolucí jsem totiž byl v Elektře. A tak jsem založil malý obchod s elektronikou, kterému se téměř okamžitě začalo dařit. Pak přišla celková stabilizace, a to i na trhu, který byl v oněch letech divoký. Naráželi jsme i na různé názory. Zatímco jedni podnikání podporovali, druzí s podnikateli nechtěli mít nic společného. Jsem však vděčný, že jsem prožil mládí právě v téhle době.

S kolika zaměstnanci jste začínali a kolik jich máte dnes?

V obchodě pracovali dva a já. Obchůdek měl 21 metrů čtverečních. Otevřeli jsme a okamžitě slavili úspěch. Obrat se neustále zvyšoval. Problém byl spíš, jak sehnat zboží. Zatímco moji zaměstnanci byli v obchodě, jezdil jsem a sháněl spolupráce. Nakonec se to podařilo a našel jsem partnera v královéhradeckém Prioru. Kontakty jsem měl třeba i ve firmách Orava nebo Mora. Tehdy to byla obtížná doba. Dnes si pod vlastní značkou Concept necháváme vyrábět spotřebiče a zařízení v Turecku, Polsku nebo Číně. Firma má 85 zaměstnanců a pobočky na Slovensku a v Polsku.

I přesto jste stále rodinnou firmou, je to tak?

Ano, stále si udržujeme prostředí rodinné firmy, i když už všechny neznám dobře tak, jako když nás bylo míň. Vyrostli jsme, naposledy jsme měli obrat 920 milionů korun. Začali jsme přemýšlet, jestli bychom neměli najet na korporátní systém. Nakonec jsme od toho ale upustili a zůstali jsme u toho, co je nám vlastní.

CÍLEM JE DĚLAT NĚCO, CO PŘINÁŠÍ RADOST VŠEM VE FIRMĚ I ZÁKAZNÍKŮM. PŘEJI SI, ABYCHOM BYLI STÁLE JEDNA PARTA.

Ve firmě pracují dvě mé dcery, obě jsou nyní na mateřské. Jsem rád, že samy projevily zájem pokračovat v budování podnikání. Předtím si ale prošly i jinou prací. Pracovat s vlastními dětmi nebylo zpočátku jednoduché, i když nebyly moje přímé podřízené, nakonec je to ale velmi příjemné. Syn zatím studuje a u toho pracuje jinde, tak uvidíme, zdali i on bude pokračovat v Concept.

Co je hlavním mottem firmy, jaký je váš cíl?

Nenazval bych to úplně mottem, ale cílem je dělat něco, co přináší radost všem ve firmě a samozřejmě i našim zákazníkům. Přeji si, abychom byli stále jedna parta. Aby práce v Concept nebyla jen zaměstnání, ale něco víc. Co se týká našich produktů, chceme dělat dobré a kvalitní spotřebiče nejlépe, jak to jde. Chci, aby fungovaly a abych na ně mohl být pyšný.

Konkurence ve vašem oboru je obrovská. Jak se vám daří konkurovat velkým koncernům?

Pracujeme v náročném oboru. Cítím velký závazek vůči tomu, co se nám podařilo vybudovat. Začali jsme od nuly a dosáhli určité pozice na trhu. Vymysleli jsme značku, rozvinuli ji a budovali. Vytvořili jsme distribuční síť a stále na ní pracujeme. Podnikání stále zůstává v našich rukách. Pohybujeme se v silně konkurenčním prostředí. Trh se mění a my na to musíme reagovat. Díky tomu, že si o všem rozhodujeme sami, jsme pružní a můžeme využívat mezer na trhu velmi rychle. Zatím mě nenapadlo skončit. A až jednou budu končit, přál bych si, aby to bylo na vrcholu. Krizí jsme zažili několik a žádná nás nepoložila. Zažil jsem dost bezesných nocí, ale jsem bojovník. Svým způsobem mě krize nabíjejí víc než pohoda a klid. Nesnáším podceňování a v krizi ze sebe vydám nejvíc.

Jaké vaše výrobky jsou mezi zákazníky top?

Historicky nejvíce prodáváme rychlovarné konvice, robotické i tyčové vysavače nebo velké vestavěné spotřebiče, zejména do kuchyně. Oblíbené jsou také naše odšťavňovače. Velký podíl na trhu v České republice máme také u epilačních přístrojů, tam jsme se dokázali prosadit velice dobře.

Jaká je vaše vize do budoucnosti, jaké jsou plány?

Po covidové krizi jsme se začali zvedat a nyní se nacházíme v období růstu, které by ještě nějakou dobu mělo trvat. Vypořádáváme se zejména s organizačními věcmi a pracujeme na rozšíření distribuční sítě. Upevňujeme svou pozici a snažíme se vyrábět co nejlepší spotřebiče.

Tématem do budoucna jistě bude předání firmy mladším. Ale až ta doba nastane, chci firmu předávat zdravou a funkční.