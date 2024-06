Pohled pod pokličku velkého výrobce kosmetiky a produktů osobní péče

V poslední době člověk naráží na nově vznikající fashion či kosmetické brandy jako na houby po dešti. V čem je společnost Givet jiná, jak dlouho je na trhu a jak široké portfolio produktů může zákazníkům nabídnout?

Společnost Givet je jedinečná primárně v tom, že dané brandy vytváří od samotného počátku. Abychom toho byli schopni, musíme se perfektně orientovat ve spotřebitelských preferencích a znát trhy, pro které značky tvoříme. Kromě samotné výroby, kterou realizujeme po celém světě, budujeme totiž i kompletní brandovou indentitu a brandovou strategii. To považuji za velice výjimečný přístup v oblasti kosmetiky.

Pracujete s vývojáři kosmetiky či parfuméry téměř po celém světě. Prozraďte nám, liší se jednotlivé trhy co do preference produktů? Je např. nějaký trh více orientovaný na dekorativní kosmetiku a jiný třeba na skin care či vůně?

Samozřejmě. V nedávném rozhovoru jsem komentoval rozdílnost spotřebního koše dle regionality, stejně tak i kupní sílu jednotlivých oblastí. Západní trhy si potrpí více na kategorii niche a super-niche. Východní trhy jsou ochotny investovat do své krásy mnohem více, ale také s větším počtem produktů ve spotřebním koši. Co se týká dodavatelů, každá oblast má svá specifika. Upřímně mohu říci, že Givet čeká mnoho zajímavých projektů, které bude realizovat s experty z různých oblastí z celého světa.

Jaká je průměrná částka, kterou je česká žena měsíčně ochotna investovat do kosmetických produktů? Liší se tato částka výrazněji v rámci Evropy? Kde investují více a kde naopak méně?

Průměrná částka, kterou zákazník za produkty věnující se péči o pleť, tělo, vlasy či ty, jsou zaměřeny na ústní hygienu utratí, se pohybuje od 5 000 – 10 000 CZK. Jak jsem ale již uvedl, liší se objem nakoupených produktů v jednotlivých zemích. Tedy, čím více na západ, tím méně produktů, za to dražších a exklusivnějších, čím více na východ, tím více produktů ze středního segmentu.

Jak jste se vypořádali s covidem? Podařilo se vám dostat se na obraty společnosti před pandemií?

Covid byl pro všechny oblasti velkou výzvou. Mě osobně to naučilo opravdu krizové řízení, kdy jsem působil v oblasti módního průmyslu, jež byl zasažen extrémním snížením poptávky. Givet, jakožto výrobce kosmetiky, patřil díky atraktivitě odvětví mezi segment, kde naopak investice rostly. Pobyt v domácím prostředí umožňoval zaměřit větší pozornost na sebe samotného. Vyvolal v lidech větší potřebu starat se o sebe, svoje tělo, což se projevilo na růstu kosmetického průmyslu, který trvá a bude trvat i další roky.

Proslýchá se, že pod vaším vedením intenzivně rozvíjíte zahraniční trhy a budujete silné pobočky. Můžete nám o tom něco prozradit?

Je to přesně tak. Značky, které vyvíjíme, cílíme na zvolené zahraniční trhy přes distribuční strategii. Co se týká poboček, připravujeme skvělý projekt pro rozvoj našich značek s experty v různých kosmetických oblastech, a to v italském Milaně. Až bude správný čas, velice rádi prozradíme více.

Plánujete v letošním roce uvést na trh nové produkty a jakého segmentu se budou týkat?

Doslova ve stovkách. Tento rok je pro naše značky v mnoha ohledech transformační. Nové značky jsou jedna část naší práce, ale redesign a nová brandová strategie čeká téměř polovinu značek z našeho portfolia. Zákazníci to v budoucnu budou vnímat vlastně jako nové značky. Ohledně nových projektů se hodně zaměřujeme na korejský potenciál, parfémy a luxusní kosmetiku. Mnoho z výše uvedeného plánujeme uvést na trh ještě v tomto roce.

Využíváte ve vaši společnosti AI? Popřípadě plánujete ji začlenit do některých procesů?

Méně, než bych rád, ale více, než je asi standardem v kosmetických společnostech. Designové oddělení a kreativní oddělení s AI pracuje v podstatě na denní bázi, využíváme často AI i v rámci inspirace či informační báze. Takže ano. Věřím, že je to zajímavá cesta v mnoha ohledech. Tedy zeptejte se mě za rok a má odpověď bude jistě mnohem obsáhlejší ve výčtu samotného využití.

Jako jedna z mála kosmetických společností nespolupracujete s celebritami či influencery. Je to vaše strategie nebo jste prozatím nenašli nikoho vhodného, kdo by konotoval s vaší firemní filozofií?

V předchozích letech byly naše značky marketingově podporované pouze prostřednictvím našich prodejních partnerů. Momentálně se na znalost našich značek zaměřujeme mnohem více. Spolupracujeme s nejsilnějšími mediálními domy, stavíme vlastní lokalizované účty na sociálních sítích. Tady uvidíte jak naši interní produkci, tak spolupráci s influencery, kteří jsou již nedílnou součástí marketingové komunikace, a to na všech trzích, kde aktuálně soustředíme naši marketingovou pozornost.