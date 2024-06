V prodeji jsou byty s výhledem na hory: v Praze jste do hodiny, blízko je to i do Drážďan

Projekt Nový Perštýn nabízí jedinečnou kombinaci moderního městského bydlení s občanskou vybaveností, v těsné blízkosti historického centra Liberce, s unikátní dostupností veřejnou i individuální dopravou, a přirozeně i pěšky. Obyvatelé této nové čtvrti budou těžit ze všech výhod života ve městě, aniž by byli dotčeni jeho ruchem. Nový Perštýn poskytne v dalších etapách širokou škálu obchodů, služeb a kancelářských prostor, v projektu se počítá také s výstavbou domova pro seniory a řadou odpočinkových ploch – ať již ve velkoryse pojaté nové zeleni, či na společných, klidných náměstích a zákoutích.

Pohodlí, soukromí i nadhled

Vilapark Horizont, jako druhá fáze projektu, se vyznačuje komornější atmosférou a slibuje více soukromí, klidu a zeleně. Šest solitérních věží se dvěma společnými jednopodlažními suterény je situováno do pozvolna stoupajícího terénu, a to do nejvyšší elevace nové čtvrti, což zajistí jedinečný výhled z každého bytu. Prostor mezi objekty je vyplněn travnatými plochami a okrasnou zelení. Obyvatelé prvních podlaží budou mít navíc k dispozici soukromé předzahrádky.

Panoramata na dlani: Liberec, Ještědské pohoří, Jizerské i Lužické hory

Podle ředitele projektu Nový Perštýn, Martina Kubišty je Vilapark Horizont koncipován tak, aby poskytoval ten nejvyšší standard bydlení, a to jak díky unikátní pozici domů nad úrovní okolní zástavy, tak jejich orientací směrem k unikátním výhledům na město, či na horizonty horských hřbetů kolem Liberce. „Jsou úchvatné v létě či zimě, a to v pětiminutové docházkové vzdálenosti od centra samotného. V tuto chvíli není v Liberci jiná moderní bytová stavba, která by v sobě tyto parametry kombinovala tak zdařile jako Vilapark Horizont – a do spuštění další fáze našeho developmentu to tak i zůstane,“ dodává Martin Kubišta

Architekti mysleli na všechno

Architektonické a urbanistické pojetí Vilaparku Horizont, pocházející z pera pražských architektů ze studia DOMYJINAK, klade důraz na soukromí a pohodlí budoucích obyvatel. Bytové jednotky mají promyšlené dispozice, orientace domu, společné prostory a přístup do nich jsou navrženy tak, aby zajišťovaly spokojený a komfortní život.

Každý byt má vlastní parkovací stání v podzemních garážích a praktickou sklepní kóji. Důraz byl také kladen na energetickou úspornost a nízké provozní náklady. Bytům dominují velkoformátová okna, nebránící výhledu na panorama města, Ještědského pohoří, a Jizerských a Lužických hor, a budou v rámci vysokého standardu dokončení vybaveny mimo jiné i podlahovým topením, což přispívá k příjemné atmosféře, vzdušné dispozici všech místností, a efektivnímu využití energie a regulaci spotřeby. Největší byty jsou standardně vybaveny i klimatizací.

Projekt v čele bytových developmentů

Investorem projektu Nový Perštýn je LIC, společnost z holdingu LIF GROUP, působícího na českém trhu od roku 1991. Vedle investiční a developerské činnosti se LIF GROUP profiluje i v oborech pivovarnictví, strojírenství, finančních služeb a správy vlastních nemovitostí. V rámci rozvoje území Nového Perštýna má za sebou investor již úspěšnou realizaci první fáze projektu, a to bytových domů Rezidence Kaskády, s celkem 104 bytovými a dvěma nebytovými jednotkami, dokončenými na přelomu let 2023 a 2024. Ty jsou již zabydleny novými vlastníky bytů. Stavební práce prováděla v roli generálního dodavatele společnost SYNER, financování zajistila Česká spořitelna - s ohledem na hladkou a úspěšnou realizaci úvodní fáze je tato konfigurace stavitele a financující banky zachována i pro další fázi Nového Perštýna, bytových domů Vilapark Horizont. Dokončení projektu se plánuje na druhou polovinu roku 2026.

Nikoliv bezdůvodně již první fáze postavila projekt Nový Perštýn do čela moderních bytových developmentů současného Liberce – a další fáze má nepochybně ambici tuto pozici ještě dlouhou dobu udržet. Podívat se, co takové bydlení na prominentním místě přináší, se můžete sami na www.novyperstyn.cz