Foxconn slaví půlstoletí

K závodu v Pardubicích přibyl o osm let později druhý závod v Kutné Hoře. Dnes je Foxconn považován za stabilního a pevného zaměstnavatele, který navíc aktivně podporuje bohulibé aktivity ve svém okolí. O historii a současnosti této globální společnosti, jejím přístupu k zaměstnancům, komunitním projektům a budoucím vizím jsme si povídali s manažerkou Compliance, PR a komunikace Radkou Svobodovou.

Manažerka Compliance, PR a komunikace Radka Svobodová

Začátek příběhu budoucí společnosti se začal psát přesně před padesáti lety. Jaké byly začátky dnešního globálního giganta?

Společnost Hon Hai Technology Group, známá také jako Foxconn, byla založena před 50 lety tchajwanským podnikatelem Terry Gou. Začínala jako malá firma specializující se na výrobu elektronických komponent. Postupem času se však rozrostla do gigantických rozměrů. Vybudovala rozsáhlou síť výrobních a výzkumných center po celém světě a stala se globálním lídrem v oblasti výroby elektroniky, jedním z největších zaměstnavatelů na světě, ale také klíčovým hráčem v oblasti umělé inteligence, robotiky a dalších technologických inovací. Zaměření na výzkum a vývoj dokazuje i více než 54 tisíc patentů. Foxconn se zároveň pyšní množstvím mezinárodních ocenění a uznání.

Do České republiky vstoupil Foxconn téměř před čtvrtstoletím. Jaké byly začátky a jaká je situace dnes?

V roce 2000 byl otevřen náš závod v Pardubicích a o několik let později v Kutné Hoře. Nyní zaměstnáváme téměř 5 000 zaměstnanců. Do našeho portfolia produktů dnes patří desktopy, výkonné pracovní stanice, počítače all-in-one, monitory, tiskárny, routery, switche, teleprezenční systémy, servery či přenosné kyslíkové koncentrátory. Naše servisní divize pak poskytuje opravy a modernizaci celých výrobků i jednotlivých komponent. Předloni v Kutné Hoře přibyla nová unikátní výroba superpočítačů, první svého druhu v Evropě. Jde o vysoce výkonné výpočetní systémy a systémy umělé inteligence nové generace.

Jaký vztah má firma k našemu regionu? Na jaké projekty jste nejvíc pyšní?

Naší dlouhodobou strategií je být nejen skvělým a spolehlivým partnerem pro naše zákazníky, ale také být dobrým zaměstnavatelem pro naše zaměstnance a dobrým sousedem pro regiony, kde působíme. Již mnoho let podporujeme různé kulturní a sportovní akce a v únoru jsme již podruhé stvrdili naše hrdé tříleté generální partnerství se Sportovním parkem Pardubice. Od roku 2014 nabízíme čerstvým absolventům středních a vysokých škol náš Trainee program, který dává šanci i těm mladým uchazečům, kteří nemají žádnou předchozí praxi.

Dlouhodobě se také snažíme pomáhat všude, kde je to třeba, ať už formou finanční či materiální podpory, anebo formou dobrovolnictví. Jsme tradičním účastníkem Burzy filantropie, v rámci které se každoročně podílíme na financování různých projektů z Pardubicka. Zároveň však od roku 2018 pořádáme vlastní charitativní soutěž X-Day, prostřednictvím níž jsme podpořili již více než 80 projektů v hodnotě vyšší než 2 miliony korun. Pyšní jsme také na naši kampaň Pozor, zebra!, která letos běží již třetím rokem a je zaměřena na (ne)bezpečnost silničního provozu. Více informací o tomto projektu získáte na webu pozorzebra.cz.

Foxconn se hodně zabývá dobrovolnictvím. V jakých oblastech se angažujete a proč je to pro vás tak důležité?

Program dobrovolnictví jsme u nás zavedli od roku 2021 a mám velkou radost z toho, že se za tu dobu stal součástí naší DNA. To koneckonců dokazují čísla: zapojilo se již více než 1 000 kolegů a na 112 akcích jsme společně odpracovali téměř 10 000 hodin, což znamená 1 250 pracovních dní, které jsme místo naší běžné práce věnovali pomoci druhým. Prostřednictvím spolupráce s různými neziskovými organizacemi pomáháme především handicapovaným, sociálně slabým, seniorům, uprchlíkům, dětem, opuštěným či zraněným zvířatům. Ale nezapomínáme ani na životní prostředí, takže uklízíme Česko, sázíme stromy, stavíme oplocenky a udržujeme nejen volnou přírodu, ale také několik zvířecích útulků a záchranných stanic.

Jak spolupracujete se školami?

Soustředíme se především na technicky zaměřené střední a vysoké školy, protože právě zde dlouhodobě vnímáme nedostatek kvalitních uchazečů o práci. Cílem naší podpory je hlavně motivovat děti k výběru právě těchto škol, protože tak si mohou zajistit velmi dobré uplatnění na trhu práce. Školám poskytujeme finanční a materiální pomoc, stáže a různé akce pro studenty.

Co pro vás znamenají ocenění, která v mnoha oblastech získáváte?

Jsou pro nás velmi důležitou zpětnou vazbou a zároveň nám poskytují velmi cenný benchmark. U nás ve Foxconnu se neustále snažíme věci zlepšovat a vždy nás moc těší, když se některý z našich projektů líbí, a můžeme tak i inspirovat jiné firmy nejen doma, ale i v zahraničí. Navíc tři po sobě jdoucí platinové medaile z velmi náročných RBA auditů jsou pak pro naše zákazníky jednoznačným důkazem toho, že jsme dobrý a společensky odpovědný zaměstnavatel a skvělý obchodní partner.

Co byste firmě a jejím zaměstnancům chtěla popřát do budoucích let?

Ráda bych naší společnosti popřála, aby i nadále byla tak úspěšná, a jejím zaměstnancům přeji, aby byli ve své práci spokojeni a dál nám pomáhali Foxconn posouvat tím správným směrem.