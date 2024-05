Skupina Semperit slaví v letošním roce své 200. výročí

Na speciálně vytvořené webové stránce www.200.semperitgroup.com, která byla spuštěna v lednu tohoto roku, se Semperit ohlíží zpět za historií společnosti, která je příběhem výjimečných osobností a inovativních nápadů, zvučných úspěchů i překonání krizí, které ohrožovaly existenci společnosti. Zároveň jsou představena řešení a lidé, kteří již dnes pracují na budoucích úspěších Semperitu.

Generální ředitel společnosti Semperit Karl Haider k tomu říká: „Naše působivá historie je založena na silných faktorech úspěchu, jako je globalizace, inovativní duch a orientace na zákazníka. Ve spojení s naším duchem Semperit, který nám umožňuje vždy najít řešení, z nás činí spolehlivého partnera ve světě, který se nikdy nezastaví, a to nejen od včerejška, ale již od roku 1824. V tomto dědictví budeme úspěšně pokračovat, protože technologie a infrastruktura našich zákazníků fungují ve světě zítřka. Přesně tyto úspěchy chceme oslavit v roce 2024 a žádáme naše zaměstnance po celém světě, aby vstoupili před oponu, protože bez našich zaměstnanců společnosti Semperit by náš úspěch nikdy nebyl možný.“

První evropská továrna na zpracování pryže v rakouském Wimpassingu roku 1852. | foto: Semperit Group

Historické i současné úspěšné příběhy ze světa Semperitu budou proto po celý rok 2024 zveřejňovány na webových stránkách k 200. výročí. V rámci jubilejního roku bude společnost také provádět četné interní a externí komunikační aktivity – od zaměstnaneckých akcí a kampaní na sociálních sítích až po virtuální cestování časem a tematická centra komunikace.

Největší evropská továrna na výrobu hadic v Odrách v České republice se v roce 1998 stává součástí skupiny Semperit. | foto: Semperit Group

Náš závod v Odrách pořádá na oslavu 200 let společnosti, a také 25 let od svého začlenění do skupiny Semperit, den otevřených dveří 13.7.2024. Kromě prohlídky výroby ze sedadla elektrického vláčku je připraven bohatý program pro děti i dospělé. Vstup je zdarma.

Více informací o společnosti najdete na www.praceodry.cz nebo Facebooku semperflex.optimit