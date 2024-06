Investor pro Park Lutyně promění strukturu průmyslu v MSK

Tehdy příspěvek vyplatil ve dvou splátkách po podpisu smlouvy s investorem. Záměr státu zopakovat podobný postup vyplynul z IDea Fóra v Ostravě, kde zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu a Státní investiční a rozvojové společnost prezentovali nezbytnost strategické investice do elektromobility a polovodičů právě v průmyslovém parku v Dolní Lutyni.

„Potřebujeme do Moravskoslezského kraje přivést investory, kteří tady založí svou výrobou nové řetězce dodavatelů a promění tím strukturu naší ekonomiky,“ řekl Petr Očko, sekční šéf digitalizace a inovací na Ministerstvu průmyslu a obchodu. „Jednáme s významným nadnárodním investorem, který může přinést do Dolní Lutyně pokročilé technologie v oblasti čisté mobility, postupně vytvoří až 7 tisíc pracovních příležitostí a dá množství šancí místním firmám. To výrazně napomůže strukturální modernizaci celého Moravskoslezského regionu,“ dodal.

V tomto týdnu byla Dolní Lutyně svědkem dvou kontaktních kampaní. Manažeři Státní investiční rozvojové společnosti a aktivisté spolku Zachovejme Poolší, kteří mají rozdílné názory na soužití průmyslového parku a blízké ptačí rezervace, několikrát debatovali s občany.

Podle výzkumu agentury STEM z loňského prosince si většina, přesně 56 % obyvatel kraje, spojuje ekonomickou transformaci regionu s příchodem „zásadního“ zaměstnavatele. Lidé jsou ochotni dojíždět za prací až 30 minut denně, pokud mohou žít tam, kde se narodili. Podle předběžných výsledků dopadové studie žije v takové vzdálenosti od Parku Lutyně 256 174 ekonomicky aktivních obyvatel. Ve zpracovatelském průmyslu by přitom až 37 % lidí využilo dobrou pracovní nabídku ke změně práce. Největším motivátorem je výše mzdy. Bez nového investora, který by přinesl výrobní obor, jenž podporuje bezemisní ekonomiku, však lidé z regionu odcházejí. Těch do 34 let je celá třetina. A každý pátý, kdo opouští Moravskoslezský kraj, říká, že by rád zůstal, kdyby zde bylo dost práce za plat, s nímž by s rodinou vyžil.

K vyvážení oprávněného zájmu na zachování přírody a krajiny na jedné straně a nesobeckého přístupu k osudu lidí z Karvinska a Bohumínska se na Idea Fóru hlásili všichni. Nejkonkrétnější však byl David Petr, člen představenstva Státní rozvojové a investiční společnosti, s nímž jsme hovořili dříve: „Nehodláme obětovat Ptačí rezervaci u Věřňovic, ani biodiverzitu v nivě řeky Olše. Chceme s využitím čistých výrobních technologií vyrábět to, co dále snižuje emise a omezuje oteplování planety,“ řekl.

Pokud jde o zkušenost s nadnárodním investorem, odkazuje stát Lutyňáky na zkušenost nedalekých Nošovic. Ty za léta soužití s automobilkou za humny proinvestovaly už 300 mil. korun a v příštích čtyřech letech utratí dalších 400 milionů. Například na obecní nájemní byty pro mladé, novou čističku odpadních vod, objekt technických služeb a bezúročné půjčky na ekologické vytápění rodinných domů. „Hledáme, jak místním občanům ulevit od finančního zatížení,“ říká nošovický starosta Jiří Myšinský. „Už jsme jim třeba odpustili poplatky za odvoz odpadu,“ dodává starosta Nošovic.