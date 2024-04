Život mladého páru bez starostí

Svatební obřad

Hlavním středobodem života mladého páru je blížící se svatba. Ta musí proběhnout bez komplikací, aby si oslavu lásky užili jak sami novomanželé, tak i jejich hosté. K tomu je potřeba zařídit spoustu věcí a jak to tak bohužel bývá, ne vždy jde vše podle plánu. My vám dáme pár tipů, díky kterým se vaše svatba neodmyslitelně zapíše do srdcí všech svatebčanů.

V prvé řadě je potřeba zajistit hudební doprovod, který navodí příjemnou atmosféru. Bez hudby by to totiž nebyla ta pravá oslava! Chce to svědomitého DJ, jenž vytvoří atraktivní setlist, na který si pořádně „zapaří“ svatebčané jakéhokoliv věku. Díky služeb skvělého DJ na svatbu bude z oslavy odcházet spokojen jak vyznavač tvrdé muziky, tak milovník české i světové populární hudby.

Dokonalá svatba se neobejde i bez dalších činností k obveselení svatebních hostů. Zábava na svatbu bývá ale často komplikované téma, neboť složení svatebčanů je různorodé. Zavděčit se všem nebývá nikdy snadné, a tak snoubenci musí při plánování oslavy zvolit ideálně pomyslnou zlatou střední cestu. Mezi lidmi jsou velmi oblíbené hry (tradiční i novodobé) - zejména svatební kvíz, házení svatební kytice, poznávání věcí a lidí poslepu nebo svatební tombola. Kromě toho si můžete z nabídky objednat i karaoke, vystoupení se psy, kouzelníka, virtuální realitu, body zorbing nebo fotokoutek. Ať už si vyberete jakoukoliv aktivitu, všechny bezesporu rozproudí všeobecné svatební veselí.

Posledně zmíněný fotokoutek je v současnosti velmi oblíbená zábava, neboť si svatebčané odnesou milou a humornou vzpomínku na velký den svých blízkých. Svatba totiž není jen o formálním a kultivovaném vystupování. Jde především o dlouhotrvající zábavu, na kterou svatebčané vzpomínají celý život. A co víc vyvolává vzpomínky než fotografie - třeba i vtipná.

Společné bydlení

Po skvělé svatební oslavě přichází realita všedního dne - nastává čas vytvořit si vlastní hnízdo, do kterého třeba časem přibudou i děti. Každá mladá rodina potřebuje dostatek úložného prostoru, ať už bydlí v bytě nebo domě. Perfektním řešením jsou vestavěné skříně, které nejenže otevřou nové možnosti ukládání věcí z domácnosti, ale zároveň se nadčasový design hodí do všech místností.

Vestavěné skříně na míru jsou ideálním způsobem, jak využít atypický prostor v bytě či domě nebo si opticky zvětšit své bydlení. Při navrhování vestavěné skříně vezmeme v potaz veškerá vaše přání, takže výsledný nábytek bude přesně podle vašich představ. Vybrat si budete moci z pestré škály barev, materiálu, ale i provedení. Pokud si nebudete jisti, rádi vám pomůžeme s volbou.

Posléze vám vyrobenou vestavěnou skříň dovezeme a namontujeme. Vy budete mít jen jednu povinnost - těšit se na to, až váš domov bude zase o něco útulnější.