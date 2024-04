Zdravé hubnutí a lepší imunita? Chilli, olivovník a vodík to umí

Jedním z nich je přípravek podporující zdravé hubnutí H2 Slim&Fit, který obsahuje čili papričky, výtažky z listů olivovníku a podporuje přirozenou produkci molekulárního vodíku v těle. „Takže kromě hubnutí s tímto přípravkem budujete i imunitu.“

PharmDr. Milan Krajíček přednáší na 1. Vodíkové konferenci MEDTECH v Ostravě o účincích molekulárního vodíku.

Jakým způsobem jsou triterpeny obsaženy a jakou mají funkci v produktu H2 Slim&Fit?

Triterpeny jsou součástí extraktu listů olivovníku se spoustou funkcí. Působí jako antioxidanty, mají antimikrobiální účinky včetně antivirových. Mimo tyto vítané vlastnosti využíváme dalších dvou, na které jsme si fakticky změřili. A to je, že snižují vstřebávání sacharidů, respektive glukózy, a snižují vstřebávání tuků.

Co to v praxi znamená?

Dosáhneme nižšího energetického příjmu. Zvolená dávka je kompromisem, vycházíme ze zkušenosti, že člověk by neměl zhubnout rychlostí 10 kg a více za měsíc. Naše tělo má rádo rytmicitu, stabilní stav, výkyvy jsou špatné a většinou vás doběhnou. 1 až 3 kg za měsíc jsou super. A když to berete půl roku, tak za půl roku máte 6 kg nebo 10 kg dole. To je super výsledek.

Jak se pozná, že to funguje?

Subjektivně se cítíte lépe, vnímáte více energie. Jakmile se sacharidy ze střeva nevstřebávají, zůstanou k dispozici pro naše malé přátele ve střevech – mikrobiotu – a ti začnou generovat molekulární vodík, jehož hladina po určité prodlevě několika hodin strmě roste.

Při testování a formulování tablet jsme naši verzi srovnávali s léčivem, které se používá pro diabetiky – akarbózou. Ta se už dneska tolik nepoužívá, protože má jeden nepříjemný efekt – ve střevech vzniká velké množství plynu. Já jsem to testoval třeba i na své rodině a můj mladší syn mi psal: Dneska jsem ušetřil za elektřinu, nemusel jsem topit. (smích)

H2 Slim&Fit slibuje podporu zdravého hubnutí a zároveň zlepšení celkového zdraví. S přípravkem je možné zhubnout zhruba 3 kg měsíčně, což je podle autora přípravku PharmDr. Milana Krajíčka ideální.

To je vtipné, ale chápu, může to být pro mnoho lidí nepříjemné.

Když to berete déle, tak se to uklidní a je to daleko snesitelnější, ale ne pro všechny. Co je na tom ale dobré, je to, že vy produkujete nejenom vodík, ale vaše mikrobiota se moduluje kýženým směrem k rozmanitosti, množí se bakterie typu bifido a mnoho dalších, které potřebujeme. Takže kromě hubnutí s tímto přípravkem budujete i imunitu a odolnost proti infekcím.

A jak je to s tuky, kterých se potřebujeme zbavit?

Princip účinku H2 Slim&Fit spočívá v inhibici pankreatické lipázy. To je trávicí enzym, který vylučuje slinivka břišní. Výsledkem je, že se tuky nevstřebávají, respektive se jich vstřebává mnohem menší množství.

Jaká je podle vás ideální denní dávka?

Denně by se měly podávat dvě tablety, ale zde platí, že čím vyšší dávka, tím vyšší účinnost. Testovali jsme i 6 tablet denně (2 tablety s každým jídlem) a úbytek na váze je samozřejmě významnější.

Produkt obsahuje ale další zajímavé látky, která je podle vás důležitá?

Draslík, protože v našem těle velmi často chybí draslík. Bylo by dobré, kdybychom si nechali pravidelně měřit hladinu draslíku a sodíku, protože statisticky čtvrtina pacientů, kteří jsou přijatí na lůžková oddělení v nemocnicích, má hyponatremii (stav, kdy hladina sodíku v krvi klesá pod normální úroveň a může mít za následek zdravotní obtíže, pozn. red.). Draslík je důležitý pro naše srdce a má spoustu dalších vítaných účinků.

Ve vašem produktu H2 Slim&Fit jsou čili papričky. Jakým principem fungují?

Ty fungují na principu termogeneze – zvýšíme tím energetický výdej bazálního metabolismu. Dalším zajímavým účinkem je schopnost navyšovat účinnost dalších látek v tabletě H2 Slim&Fit.

Novinka na trhu H2 Slim&Fit obsahuje výtažky z olivovníku a čili a tím pomáhá efektivně hubnout. Autorem přípravku je uznávaný farmaceut Milan Krajíček.

Takže vlastně princip celého produktu je, že vy jedním způsobem snížíte energetický příjem, zároveň zvýšíte energetický výdej, aniž by ten člověk musel běhat po venku, a díky tomu hubne.

Ano, ale když přidáte běhání, či jakýkoliv jiný tělesný pohyb, tak efekt zvýšíte. Člověk by měl hubnout zejména redukcí množství stravy, měl by přemýšlet na tím, co jí, a přiměřeně se hýbat. K tomu přidá tyto doplňky stravy jako značnou podporu. Čím dál tím více se ukazuje, jak je pohyb zásadní! Svalový pohyb generuje mnoho faktorů, které pozitivně ovlivňují lidské zdraví. Můžete si to představit i tak, že tělesným pohybem si uděláte velmi dobrou protivirovou ochranu.