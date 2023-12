Proměňte svůj domov ve vánoční pohádku. Vyrobte si adventní dekoraci

Advent, který začíná čtyři neděle před Štědrým dnem (letos vychází na 3. prosince), je obdobím s jedinečným kouzlem a nádechem očekávání z příchodu Vánoc. Přináší do našich domovů teplo, světlo svíček a vůni vánočního koření. A co by to bylo za vánoční atmosféru bez symbolického adventního věnce?