Prázdniny na Monínci nabídnou program pro celou rodinu

Zábava pro celou rodinu

Rekreační Areál Monínec zahájil letní sezonu. Zahájením letního provozu se otevřel kromě bikeparku i aktivity park a svůj letní provoz spustila i lanová dráha. Pro návštěvníky, kteří letos v létě zavítají do rekreačního areálu Monínec, je stejně jako v loňském roce připravený bohatý program zaměřený na rodiny s dětmi. Samozřejmostí jsou v době prázdnin kromě plně vybaveného aktivity parku i každodenní animační programy pro děti, lanový park, vodní aktivity, půjčovna koloběžek, sledování noční oblohy, koncerty, filmové večery nebo mezinárodní gastronomické dny zaměřené na nejrůznější světové kuchyně. Na své návštěvníky, ať už profesionální bikery, nebo rodiny s dětmi, se těší i perfektně upravený bikepark.

Letní rodinný balíček

Čím déle u nás zůstáváte, tím méně platíte! Využijte slev letního rodinného balíčku pro ještě nabitější prázdniny. Balíček obsahuje ubytování v Hotelu Monínec nebo depandanci Nová Javorka vzdálená pár kroků od hotelu a velkorysou snídani formou bufetu. Navíc zahrnuje sportovní program v aktivity parku pro děti od 4 do 15 let od pondělí do pátku pod dohledem instruktorů, 2x zpáteční jízdenku na lanovku pro každého za celý pobyt, venkovní bazén neomezeně po celou dobu pobytu a vstup do wellness 1 h denně pro každého. Čím delší bude váš pobyt, tím větší získáte slevu – až 20 % při pobytu o 7 a více nocích.

Odpočinek i aktivní zábava

Monínec už dávno není jen lyžařským střediskem, naopak jeho celoroční využití láká k odpočinku v jakémkoliv ročním období. V létě si navíc jeho návštěvníci mohou vychutnat i koupání, a to v blízkém Pilském rybníku s čistou vodou, písečnou pláží a dětským hřištěm, nebo ve vyhřívaném venkovním bazénu s perličkovou lázní a protiproudem, který se nachází přímo na terase pod hotelem a jehož součástí je i moderní dětské hřiště s houpačkou, klouzačkou, lezeckou stěnou, pískovištěm či skákacím panákem a občerstvení Café Bar Terasy.

Pro aktivní návštěvníky je k dispozici bikepark s množstvím tras různých obtížností, dostatek okolních cyklistických a turistických stezek, lanová dráha, tenisové a volejbalové hřiště, dvě golfová hřiště v okolí či relaxace v našem wellness s panoramatickým výhledem do údolí Českého Meránu.