Po bouřlivém vánočním večírku se nezapomeňte zejména odlíčit

Znáte to. Každý večer je odličování rutinou, stejně jako čištění zubů. Jenže po nezapomenutelném vánočním večírku, kde jste se skvěle bavila dlouho do noci, se už žádné z nás nechce. Zvládnete to ale raz dva – rychle, důkladně, a přitom šetrně díky micelární vodě od značky NIVEA.