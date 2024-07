Hra jako investice? Tyhle kartičky vám můžou vydělat balík

Současnou herní scénu ovládá nová karetní hra Disney Lorcana, která nabízí obrovský sběratelský potenciál. Přečtěte si, co je Disney Lorcana, jak se hraje a proč z této hry šílí fanoušci po celém světě.

Sběratelské karetní hry nabízí zábavu i možný výdělek



Svět sběratelských karetních her neboli TCG (Trading Card Games) se otevírá čím dál většímu množství fanoušků a nepřekvapivě roste zájem i o jejich investiční potenciál. Vzácné sběratelské karty z populárních TCG jako je Pokémon nebo Magic: The Gathering totiž ukazují, že v kartičkách se často skrývá mnohem víc než jen pár herních schopností a pěkná grafika.

Kolem těchto her se totiž velmi rychle tvoří poměrně silná komunita, která hru hraje, karty sbírá a některým určuje jejich vysokou hodnotu.

Limitované edice a exkluzivní kartičky, které se dají získat třeba jen na určitých eventech, pak s cenou karet výrazně hýbou. Hráči jsou ochotní za takovou kartu ve své sbírce zaplatit nemalé částky.

Jen pro zajímavost, dosud nejdražší herní karta se prodala za neuvěřitelných 672 tisíc dolarů v roce 2022. Jde o japonskou kartičku Pokémon Illustrator z roku 1998, na které je vyobrazen populární Pokémon Pikachu. Těsně v závěsu je pak v roce 2023 prodaná karta ze hry Magic: The Gathering Black Lotus Limited Edition, kterou si její majitel pořídil za 615 tisíc dolarů.

Disney Lorcana pak nabízí vše, co u hry slibuje vysoký sběratelský potenciál. Vydává kromě běžných sérií i vzácné karty v nízkém nákladu, které jsou k dostání jen na určitých eventech, a vytváří silnou komunitu hráčů.

V Česku se v roce 2024 hra představila například na populární eventech Comic-Con nebo Svět knihy, kde fanoušci mohli v turnaji získat také vzácnou kartičku z limitované série.

Disney Lorcana pobláznila svět: Představuje unikátní herní systém

Do herního šílenství TCG naskočila Disney Lorcana v srpnu 2023, kdy vyšla první série hry s názvem The First Chapter. Představila unikátní herní systém, který si okamžitě oblíbili jak zkušení hráči, tak nováčci. Hra totiž láká i ty, kterým dosud svět TCG nic neříkal.

Díky nádherným a detailním ilustracím si Disney Lorcana získala srdce Disney fanoušků po celém světě. Otevřela jim totiž možnost vlastnit karty s oblíbenými postavami jako je Mickey Mouse, Peter Pan, Elsa nebo Simba z Lvího krále.

Disney Lorcana přenáší hráče do tajemného světa, ve kterém se stávají Illumineerem, který ovládá magický inkoust. Díky němu vyvolává záblesky známých postav. V Česku se aktuálně prodává už čtvrtá série s názvem Ursula’s Return (Návrat Uršuly).

Hra jako investice? Tyhle kartičky vám můžou vydělat balík

Cílem hry je nasbírat 20 dílků příběhu (lore) a tím porazit svého soupeře. Pomáhají k tomu právě vybrané karty postav, předmětů, lokací nebo třeba písní. Ve čtvrté sérii se pak objevují další nové postavy a herní postupy.

Do svého balíčku si můžete vybrat karty s různě barevným inkoustem, který určuje, jakou strategii ve hře zvolíte. Například červený inkoust nabízí silný útok, modrý inkoust používá především kouzelné předměty a například zelený inkoust se snaží boji úplně vyhnout.

Na začátek je vhodné sáhnout po některém z předpřipravených startovacích balíčků, který kombinuje vždy dvě barvy inkoustu. Pokud s hrou začínáte, nemusíte složitě přemýšlet, jaké karty do balíčku vybrat. Až si ji trochu osaháte, začnete si tvořit vlastní balíčky podle toho, jaký herní styl vám nejvíce vyhovuje. Karetní hru Disney Lorcana seženete jak ve specializovaných obchodech, tak i v běžné prodejní síti.