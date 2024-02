Cukr je droga, říká fitness trenér, který dobrovolně přibral 25 kg

Mezi jeho klienty patří obyčejní lidé i celebrity. Hubnutí bere jako dlouhodobý proces, ve kterém nefungují zkratky. Obezitu vnímá hlavně jako psychický problém, kdy se lidé propojují na emocionální úrovni s jídlem. Proto při práci s obézními klienty dbá na jejich správné nastavení mysli. „Pokud vybojujete boj s nadváhou napřed ve své hlavě, máte z 80 % vyhráno,“ říká Špirko.

K těmto poznatkům by nikdy nedošel, kdyby si sám na vlastní kůži nevyzkoušel, jaké je to mít nadváhu. Dobrovolně přibral 25 kg, aby lépe porozuměl lidem, kteří bojují s obezitou. Tuto zkušenost popisuje jako k nezaplacení. Jakmile přibral, začal čelit vážným zdravotním problémům. Jako silně disciplinovaný člověk, který vstává ve 3:30 každý den, během svého experimentu dokonce propadl závislosti na slazených limonádách.

Své zkušenosti s nadváhou shrnul v knize Změň své tělo, změníš svůj život, kterou nyní rozdává zdarma zájemcům o hubnutí.

V našem rozhovoru se dozvíme více o Matúšově cestě, jeho názoru na obezitu, stravování a pohyb a jakým způsobem se snaží inspirovat lidi k pozitivním změnám ve svém životě.

Jak ses se dostal k myšlence dobrovolně přibrat 25 kg?

Inspiroval mě jeden trenér z Ameriky, ale nevěnoval jsem tomu pozornost až do bodu, kdy mi jedna moje klientka na tréninku řekla: „Matúši, co ty můžeš vědět o tom, jak se já cítím, vždyť ty jsi celý život štíhlý.“ Tehdy jsem si řekl, zkusím to, chci to pochopit na hlubší úrovni.

Jaké byly tvé největší výzvy a obtíže během období, kdy jsi přibíral na váze?

Překáželo mi břicho, měl jsem problém zavázat si tkaničky. Když jsem vyšel pár schodů, zadýchal jsem se. Styděl jsem se za sebe, nechtěl jsem jít do společnosti. Své tělo jsem skrýval pod tmavým a volným oblečením. Byl jsem závislý na slazených nápojích. Měl jsem špatný spánek, nedostatek energie během dne. Měl jsem vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, časté arytmie srdce, bolesti hlavy, náladovost, lenost, snížení motivace, atd.

Trenér Matúš Špirko na vrcholu svého experimentu, kdy měl 25 kg nadváhu.



Jak ses cítil během této transformace, jak na fyzické, tak na psychické úrovni?

Ve fázi přibírání stále hůře jak fyzicky, tak psychicky. Čím jsem měl více kilogramů, tím více problémů na obou úrovních. Promítalo se to i do mých vztahů, byl jsem nervóznější, náladovější, lenivější a přenášel jsem to na ostatní. Když jsem hubnul, zlepšovala se moje fyzická kondice a spolu s tím i nálada, pracovní produktivita, motivace a cítil jsem stále více energie.

Jaké změny ve svém životním stylu a stravovacích návyků jsi musel udělat, abys zhubl a vrátil se do formy?

Postupně jsem zlepšoval pitný režim, a tedy pil více čisté vody a méně slazených nápojů. Uvědomil jsem si, že cukr, který jsem byl zvyklý ve slazených nápojích přijímat, není jen nevinnou pochoutkou, ale opravdovou drogou, která má vážné dopady na psychické i fyzické zdraví. Ovládnout tuto závislost bylo jedním z klíčových kroků mé úspěšné přeměny. Zároveň jsem více chodil pěšky a méně jezdil autem. Přestal jsem jíst pozdě večer. Postupně jsem přidával do stravy více zeleniny a ovoce. Zařadil jsem i silové tréninky – na začátku cca 2x týdně. A měl jsem jasný cíl, zhubnout 25 kg za 6 měsíců.

Jakým způsobem tvoje vlastní zkušenosti ovlivnily tvou kariéru fitness trenéra a tvůj přístup ke klientům?

Zásadně! Dnes vím, proč je důležité, aby na to šli moji klienti postupně. Chápu, že občasná selhání jsou součástí procesu. Rozumím, proč je pro ně těžké jít ze začátku do společnosti a proč se bojí, že to celé nezvládnou. Proto učím klienty správnému nastavení mysli hned na začátku. Musí uvěřit tomu, že zhubnou. Když vybojují boj s nadváhou napřed ve své hlavě, tak mají z 80 % vyhráno. To je fakt. Dále mě vlastní zkušenost naučila, že potřebuji klientům projevit více empatie, a vím, jak se cítí, když jim to nejde, když nedosahují výsledků, jakých by chtěli, když jsou zlozvyky silnější než oni. Vím, že to není lehké, a dnes k nim přistupuji jinak než kdysi. Lidsky, empaticky, postupně a díky tomu máme lepší výsledky.

Trenér Matúš Špirko při tréninku s klientem.



Můžeš nám říct něco více o své knize „Změň své tělo, změníš svůj život“? Co čtenáři mohou od knihy očekávat?

Je to kniha, která je pravdivým příběhem mé proměny. Zaznamenával jsem tam své pocity, myšlenky, zkušenosti, které jsem sbíral během fáze přibírání a hlavně hubnutí. Každý, kdo vezme tuto knihu do ruky, se od ní nemůže odtrhnout a přečte ji za jeden až dva dny. Lidé mi říkají, že je brutálně motivuje. Knihu rozdávám zdarma, aby se dostala k co nejvíce lidem a motivovala je k vlastní přeměně. Je to takový dárek k mému vstupu na český trh, kde od začátku roku také působím. Kniha je kompletně v českém jazyce.

Jaká je tvá vize a poselství, které se snažíš sdělit lidem v oblasti fitness a zdravého životního stylu?

Přinést lidem jednoduchý a pochopitelný způsob, díky kterému zhubnou a budou žít skvělý život.

Jaký je tvůj názor na problém obezity ve společnosti a jak bychom se měli snažit ho řešit?

Obezita je vážným a velmi často podceňovaným problémem, který představuje značná zdravotní rizika pro jednotlivce i společnost jako celek. Její význam spočívá nejen v estetických aspektech, ale především v negativním dopadu na zdraví. Obezita je spojena s řadou vážných onemocnění, včetně cukrovky, hypertenze, srdečních chorob, onemocnění jater a ledvin atd. Zvyšuje také riziko depresí a psychických problémů. Co ve společnosti chybí, je vzdělávání veřejnosti o výživě, zdravém životním stylu a výhodách pohybu. Pokud chcete s obezitou efektivně bojovat, tak nejlepších výsledků a nejméně chyb dosáhnete za pomoci odborníka, který vám ukáže ucelený systém. Musí to být specialista na to, čeho chcete dosáhnout. Chcete-li zhubnout, vyhledejte si odborníka na hubnutí, který má za sebou výsledky – úspěšné přeměny lidí. Pokud jste se rozhodli, že chcete zhubnout, pak to neodkládejte! Vaše tělo vám poděkuje.

Trenér Matúš Špirko při tréninku s klientem.



Jaké máš další plány a cíle v oblasti fitness a zdravého životního stylu? Jakým způsobem hodláš nadále pomáhat lidem dosáhnout svých cílů?

Školím trenéry a chci jejich prostřednictvím pomáhat více lidem najednou. Vyvíjím aplikaci MOSUDA, která slouží lidem na jejich cestě za vysněnou postavou a trenérům ke snadnější spolupráci s klienty. Píšu knihy, vytvářím online projekty pro hubnutí. Plánuji zřídit vlastní fitness centrum a později síť, ve které lidé dostanou služby zaměřené na jejich proměnu. Vidím v tom obrovský potenciál a smysl, protože to pomáhá lidem žít lepší a zdravější život.