Citlivé zažívání u psů

Jak často byste měli psa krmit?

Obecně platí, že psi by měli mít dvě hlavní jídla denně, jedno ráno a druhé večer asi po 12 hodinách. V závislosti na vašich zvyklostech však můžete také zvolit rozvrh snídaně, oběda a večeře. Pravidelnost nejlépe vyhovuje citlivému žaludku vašeho mazlíčka, takže bez ohledu na to, kdy se rozhodnete ho krmit, dbejte na to, abyste rozvrh dodržovali. Tak bude také vědět, kdy má jídlo očekávat, a nebude mu špatně kvůli podrážděnému žaludku.

Jak dlouho trvá trávení u psů?

V závislosti na několika faktorech trvá průměrnému psímu trávicímu systému úplné zpracování potravy 4 až 12 hodin. Například psům obřích plemen může trávení potravy trvat až téměř 2 dny, zatímco menším psům a štěňatům to trvá jen asi 4 hodiny. Pokud váš mazlíček vykazuje známky citlivého žaludku a zdá se, že mu zpracování potravy trvá déle nebo kratší dobu než obvykle, je ideální čas sáhnout po krmivu pro citlivý žaludek.

Jak pomoci psovi s citlivým trávením?

KROK 1: PORAĎTE SE S VETERINÁŘEM

Když má váš pes řídkou stolici nebo trpí nadměrnou plynatostí, nejdříve ze všeho se poraďte s veterinářem.

KROK 2: ZAMĚŘTE SE NA KRMIVO VAŠEHO PSA

Kvalita výkalů je dobrý indikátor kvality krmiva. Vysoce kvalitní složky krmiva pomáhají snižovat zátěž pro střeva psa. Správně technologicky zpracované kvalitní suroviny vytváří vysoce stravitelné krmivo, přidaná prebiotika pomáhají podpořit zdraví střev. Pes, který dostává vysoce stravitelné krmivo, má normální objem stolice a dobře formované pevné výkaly.

KROK 3: POSTUPNÁ ZMĚNA KRMIVA

Jakmile najdete to správné krmivo, postupně na něj psa zvykejte, vyhněte se náhlým změnám. První dva dny snižte podíl stávajícího krmiva v krmné dávce a nahraďte ho novým, obě krmiva jednoduše smíchejte. Během následujících dní postupně snižujte množství dosavadního krmiva a přidejte více nového. Pokračujte tak během následujících 7–10 dní, dokud dosavadní krmivo úplně nevyměníte.

KROK 4: OPATRNĚ S PAMLSKY

Když si váš pes zaslouží pochoutku za odměnu, nejprve pečlivě zkontrolujte složení pamlsku. Ani kvalitní pamlsky by neměly představovat více než 10 % z denní dávky krmiva.

Dodržováním těchto jednoduchých postupů můžete veterináři pomoci diagnostikovat, co způsobuje podráždění žaludku vašeho psa, a optimálně nastavit jeho výživu. Veterinář vám může doporučit krmivo prospívající zažívání, např. PURINA® PRO PLAN® Sensitive Digestion.

Toto krmivo má speciální kombinaci živin Sensitive Digestion, která podporuje zdravé zažívání štěňat i dospělých psů. Krmivo obsahuje dobře stravitelné složky, které usnadňují proces trávení a zlepšují rovnováhu střevní mikroflóry. Díky obsahu přírodního zdroje prebiotik, který prokazatelně zvyšuje množství bifidobakterií ve střevech, vajec a bentonitu (přírodní jíl), podporuje správnou konzistenci výkalů.

