Počet sledujících na sociálních sítích - znamená to vůbec ještě něco?

Sledující vs. dosah a vliv

Mnozí uživatelé sociálních sítí se zaměřují především na počet svých sledujících, ale zapomínají na to, že tento údaj nemusí nutně odrážet jejich skutečný dosah a vliv. V současnosti je totiž velmi snadné si sledující koupit, a to na různých platformách. Existuje mnoho služeb, které nabízejí tzv. „falešné sledující“ za poměrně nízkou cenu. Výsledkem je, že účty s vysokým počtem sledujících mohou mít ve skutečnosti malý dosah a engagement.

Příklad z praxe

Představte si instagramový účet s 100 000 sledujícími. Na první pohled to může působit impozantně, ale při bližším zkoumání zjistíte, že příspěvky tohoto účtu mají jen několik stovek lajků a minimální počet komentářů. To jasně ukazuje, že většina sledujících je pravděpodobně falešná nebo neaktivní, a skutečný dosah a vliv tohoto účtu je mnohem menší, než by se mohlo zdát.

Dosah bez sledujících

Na druhou stranu, díky algoritmům sociálních sítí je dnes možné dosáhnout významného dosahu i bez velkého počtu sledujících. Pokud vytváříte kvalitní a zajímavý obsah, který rezonuje s vaším cílovým publikem, můžete rychle získat pozornost a engagement, i když máte relativně málo sledujících.

Virální obsah

Příkladem mohou být virální videa na TikToku nebo Instagramu. Mnohdy se stává, že video od uživatele s několika stovkami sledujících se stane virálním a získá miliony zhlédnutí a interakcí. To jasně ukazuje, že v dnešní době je kvalita obsahu a schopnost zaujmout publikum mnohem důležitější než samotný počet sledujících.

Význam počtu sledujících

I přes výše zmíněné faktory však nelze říci, že by počet sledujících byl zcela bezvýznamný. Zejména pro nové účty a začínající tvůrce je určitý počet sledujících stále důležitý.

Například na TikToku je možnost živého vysílání (streamování) podmíněna dosažením 1000 sledujících. Bez tohoto počtu se tedy na této platformě jednoduše neobejdete, pokud chcete naplno využít všechny její funkce.

Podobně je tomu i na Instagramu. Účet s pouhými několika desítkami sledujících může působit nedůvěryhodně, a to jak u osobních profilů, tak u firemních účtů. Pokud má firma na Instagramu jen velmi málo sledujících, potenciální zákazníci mohou pochybovat o její legitimitě a kvalitě.

Vyplatí se tedy nákup sledujících?

Z tohoto pohledu to vypadá, že koupit sledující na Instagram může být zajímavý nápad. A někdy to tak opravdu je. Pomůže vám to se začátkem, kdy váš Instagram je absolutně mrtvý, zeje prázdnotou a má absolutně nulovou důvěryhodnost. Je důležité to ale nepřehnat a nenakoupit desítky tisíc sledujících. To vám zkrátka dosah nezvýší.

A nebo to lze brát z jiného úhlu pohledu. Chcete pohladit své ego a připadat si zajímavě. V tom případě může být nákup sledujících, kteří ve finále stojí pár korun, zajímavá sranda.

Je zřejmé, že počet sledujících na sociálních sítích již není tak jednoznačným ukazatelem úspěchu a vlivu, jako tomu bylo dříve. S možností snadno získat falešné sledující a s důrazem na kvalitu obsahu a schopnost zaujmout publikum se váha tohoto údaje snižuje.

Zároveň však nelze říci, že by počet sledujících byl zcela bezvýznamný. Pro nové účty a začínající tvůrce je stále důležité dosáhnout určitého počtu sledujících, aby působili důvěryhodně a získali přístup k pokročilým funkcím některých platforem.

V konečném důsledku je nejdůležitější zaměřit se na tvorbu kvalitního a poutavého obsahu, budování skutečné komunity a interakci se svými sledujícími. Jen tak lze dosáhnout skutečného úspěchu a vlivu na sociálních sítích, bez ohledu na to, kolik sledujících máte.