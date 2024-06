Desáté výročí VysočinaFestu

Jak rychle letí čas! Je tomu už deset let, co jsme poprvé otevřeli brány VysočinaFestu, a letos to oslavíme ve velkém stylu. Desátý ročník se bude konat tradičně začátkem července a přinese množství hudebních žánrů a jako novinku postavíme čtvrtou stage. Festival se odehrává v krásném prostředí jihlavského amfiteátru, který dodává celé akci neopakovatelnou atmosféru. Zveme vás, abyste se připojili k nám a byli součástí této významné kapitoly v historii VysočinaFestu. Očekávejte nejen známé hudební tváře, ale i řadu doprovodných akcí, speciálních překvapení, skvělého gastra a nezapomenutelných zážitků.

Jubilejní ročník přinese na čtyři pódia mnoho známých i nových tváří české i slovenské hudební scény. Třetí stage bude hostit velký nafukovací Party house v „odhozišti“ a jako novinku představujeme čtvrtou stage na dětském hřišti, která bude věnována chill atmosféře a akustickým vystoupením hudebníků z celé republiky. Jako headliner na hlavním pódiu se představí legendární Kabát, můžete se těšit i na další oblíbené interprety jako Wanastowi Vjecy, Divokej Bill, Tři sestry a mnoho dalších. Nenechte si ujít ani vystoupení Bena Cristovao, Anny K., Tomáše Kluse, Redzed nebo Morčat na útěku. Jistě si přijdou na své fanoušci Walda gangu, Ektora, Rohonyho, Smack One či Marpo & troublegang.

Další info na www.vysocinafest.cz nebo na sociálních sítích.

Vstupenky v předprodeji koupíte v síti NFCtron.