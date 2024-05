Ceny plynu klesají

Na práci ho nejvíc naplňuje, když může lidem ušetřit peníze. Jeho společnost se podílí i na kulturním dění ve městě a podporuje charitu. Řeč je o majiteli Brodské plynárenské Zdeňkovi Havlíčkovi, který kromě mnohaleté praxe v jeho současném oboru pracoval v minulosti pro telekomunikační společnost nebo v gastronomii.

Jak byste stručně popsal, čím se vaše společnost zabývá?

Jsme dodavatel elektřiny a plynu. Primárně jsme začali od roku 2016 dodávat zemní plyn do domácností, firem a postupně jsme přibrali i elektřinu. Dodáváme plyn i velkým objektům, jako jsou nemocnice, výrobní podniky, ale třeba i konkurenčním dodavatelům, kteří nemají potřebná oprávnění na nákup plynu. Jak se trh vyvíjí, tak se i energetika neustále rozrůstá. I proto jsme se v rámci našich firem před lety začali zabývat fotovoltaickými systémy a chytrým zařízením, které lidem montujeme a zajištujeme i následný servis.

Co to znamená chytré řízení?

Vzhledem k tomu, že jsme dodavatelé elektřiny, vykupujeme a dodáváme elektřinu za spotové ceny a montujeme fotovoltaické elektrárny, tak nám dalo smysl vše nějak zkombinovat a tímto způsobem dokázat snížit náklady na energie. Oslovili jsme jednu externí firmu, aby nám vyvinula smart řízení. Je to velmi šikovný software v krabičce napojený na měnič a internet, který hlídá ceny elektřiny, dokáže výhodně prodat či nakoupit elektřinu podle burzy v každé hodině jinak. Umí využít předpovědi počasí, ví, jaké budou zítra ceny elektřiny, zná spotřebu zákazníka v domácnosti, a to vše umí skloubit dohromady a řídit FVE (zkráceně přeměna sluneční energie na elektrickou, pozn. red.). Monitoruje hospodárnost fotovoltaiky, a to i několik dní nazpátek. Dá se propojit s ovládáním klimatizace a tepelným čerpadlem. Minulý rok, kdo měl od nás fotovoltaiku, tak měl od nás cenu elektřiny za 1,10 korun za 1 kWh. Tehdy se ceny pohybovaly v rozpětí čtyři až pět tisíc za megawatthodinu MWh. (1 MWh rovná se1000 kWh, pozn. red.) Těchto cen jsme dosáhli právě díky chytrému řízení a fotovoltaikám. Jen za loňský rok jsme namontovali přes tři sta elektráren. A těší nás, že ze strany zákazníků jsme na ně měli velmi kladné recenze (usmívá se).

Jak se vás dotklo nedávné období, kdy se ve vašem oboru výrazně zdražovalo?

Samozřejmě se nás energetická krize dotkla, tak jako všech okolo a museli jsme přijmout opatření, abychom situaci ustáli. Zastavili jsme například nábor nových zákazníků. Naštěstí jsme nemuseli našim zákazníkům ceny zastropovat. Dokázali jsme je udržet pod hranicí zastropování státem. Pouze jsme změnili strategii v dlouhodobém nákupu plynu a dosáhli tím tak udržením části portfolia a obchodních partnerů. Na trhu zkrachovalo 27 dodavatelů. My tu krizi ustáli. A to i díky našemu přístupu. Nyní opět nabíráme nové zákazníky a máme ceny na úrovni roku 2021. Tedy těsně před krizí.

Jaká je práce se zaměstanci u vás ve firmě a máte potíže s výběrem?

Jsme rodinná firma, pracuje u nás část rodinných příslušníků. Lidi si pečlivě vybíráme a s jejich výběrem potíž nemáme. Navíc zaměstnáváme stabilní tým. Nejdůležitější pro mne je, dělat práci poctivě, bavit se s lidmi upřímně a dělat kvalitní práci s kvalitními lidmi a to samé vyžaduji od zaměstanců. Před naší firmou jsem prošel v tomto oboru už pár společnostmi. A musím říct, že si z toho odnáším hlavně to, že základem této branže je být férovým dodavatelem. Ono to vlastně vyplývá i z životního stylu, pokud se s každým bavíte upřímně, tak to sice může být pro někoho nepříjemné, ale nemůže se vám pak stát, že vás něco doběhne. Velice si vážím všech pracovníků u nás ve firmě, protože bez nich bychom tady nebyli.

Vnímáte nějakou konkurenční výhodu?

Co nemá dost dodavatelů a my to máme je, že jsme podepsali etické kodexy a dohlíží na dodržování Energetický regulační úřad. To není úplně běžné, dost dodavatelů to nedodržuje. Takže se od počátku našeho působení řídíme etickými kodexy. Dále s námi zákazníci mohou uzavřít smlouvu po internetu přes naše webové stránky www.brodskaplynarenska.cz na plyn a na elektřinu www.zetenergy.cz. Navíc máme v každém regionu obchodníka, který zajišťuje případný servis s klientem. A nabízíme stále ceny upravené oproti burze na měsíční bázi. To je jedna z největších výhod. Ceny plynu totiž začínají opět padat díky stabilizaci trhu v Česku, ale konkurence nenabízí podobný produkt.

Zajišťujete energetické poradenství zdarma.

Ano a je to hojně využívané. Jezdíme k lidem domů. Dost často se lidé nevyznají ve svých smlouvách. Mají pocit, že když jim vrací peníze za energie, tak to mají nastavené dobře. Často to je ale tak, že mají nastavené vysoké zálohy. Mnohdy dotyčný neví, jak se vyznat ve vyúčtování, co je distribuce, dodávka, jestli jim dodavatel může poskytnout úpravu distribuční sazby. U větších zákazníků je to více komplexní, kde se nastavují rezervované kapacity, sazby za jističe a podobně. A v tom dokážeme poradit a pomoci. Jinak po době té největší krize v energetice aktuálně dochází k tomu, že lidé začínají zase měnit dodavatele, aby získali lepší ceny. Mají ceny nastavené takové, které jsou vůči současnosti nevýhodné, protože jim končily fixace, a tak byli nuceni uzavřít nevýhodnou smlouvu v době krize.

Jaké nejčastější chyby lidé dělají při výběru dodavatele plynu?

Nekouknou se na recenze toho dodavatele, přitom jsou běžně dostupné na internetu. Nečtou smlouvu, nevědí, na jak dlouho ji podepisují. My třeba děláme smlouvy na doby neurčité, takže lidé mají právo je kdykoliv bezplatně ukončit.

Finančně podporujete kulturu v Havlíčkově Brodě.

Vzhledem k tomu, že jsme Broďáci, tak se snažíme podporovat jak místní hokejový klub Rebel, tak i různé kulturní akce, které se zde konají. Naposledy jsme podpořili Jirku, kterého srazil traktor. Nebo závody mladých jezdců v Jezdeckém klubu Vysoká. Dodáváme ceny do tomboly na místních akcích. Jsou to například dárkové poukazy nebo věcné dary. Myslím si, že je důležité, neustále sledovat dění ve městě a určitým způsobem pomáhat, pokud to jde.

Co vás samotného na vaší práci nejvíc naplňuje a jak vypadá váš běžný den?

Přesto, že jsem ve vedení firmy, tak se rád bavím se zákazníky. Když mám čas, tak za nimi jedu poznat je osobně. Protože zjistíte i věci mimo téma a někdy zjistíte, že osud proplete životy tak, že se pak i sami divíte. Samozřejmě nejvíce mne na tom naplňuje, když můžeme lidem ušetřit peníze, poradit jim a pomoci s vyřešením problému s energetikou. Tím buduji dlouholetou důvěru. Jinak setkat se společně můžeme také na adrese Dobrovského 2023, nad pivovarem, kde při rozhovoru o možném přestupu k nám klienty rádi pohostíme kávou a poradíme jim.