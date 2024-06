Generace Z je silná: Umí mluvit o svém duševním zdraví!

Možná se také často setkáváte s tím, že generace dospívajících je považována za slabou, takovou, která raději drží v ruce mobil, než by řešila vztahy. Hroutí se při náznaku problémů, není schopná ničeho – ani základního rozhodnutí. Jaká názor na věc má psychoterapeutka, lektorka a koučka Olga Plíčková? „Za mě lidé z generace Z nejsou křehcí, vůbec ne slaboši. Přesně naopak a já jim velice fandím. Proč? Vždy totiž záleží ale na úhlu pohledu. Proč jsou snowflakes údajně slaboši? Můj výzkum vede k tomu, že každá generace řeší něco jiného a ta současná řeší duševní zdraví. V tomto smyslu je možné, že jsme jim opakovali 30 let, psali články, že mentální zdraví je důležité, že není slabost říct si o pomoc. Dnes to tedy generace Z začala dělat a my jim říkáme: Nic nevydržíte, jste Snowflakes. Což je úsměvné, kdyby to nebylo k pláči. Jsem téhle generaci vděčná, že se o duševním zdraví umí bavit, že je pro generaci Z důležité, a dokonce si myslím, že generace Z řeší i spousty problému generace předešlé, které se své psychice nevěnovaly vůbec. Protože se to nehodilo. Současná dospívající generace má příležitost se věnovat svému zdraví a řešit své emoce.“

Existují duševní potíže, které jedinec zvládne sám, pomocí rodiny, kamarádů a podobně. Přesto je důležité mít k dispozici někoho, kdo je nestranný, protože právě rodina odstup od problematiky nemá. Dospívajícímu sice pomůže naslouchání, zájem o vaši osobu, ale to je tak vše. Psycholog či terapeut pomáhá člověku, který má trápení, najít řešení a hlavně ho vidět.

Kde vzniká mezigenerační konflikt a nepochopení? Odbornice vysvětluje: „Rodiče nechápou, čím jejich děti (generace Z) trpí, a proč. Mají pocit, že jejich děti mohou všechno, nic pro ně není nedostupné. Tato zabarvenost je na škodu, protože neumožňuje propojení pomocí naslouchání. Ale i toto je jen ukázka toho, že dospělí zkrátka neumí s emocemi pracovat plošně. Nikdo nás to neučil. Ale generace Z, tím, že o svých problémech mluví, že se snaží nacházet řešení toho, jak se cítí, tak vytváří i starším lidem příležitost se to naučit. To je na celém stavu výborné. Takže bych na tom, že dospívající veřejně řeší své problémy, hledala jen pozitiva.“

