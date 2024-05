YATE – začalo to před 32 lety pěnovou karimatkou

Své jméno si firma získala především díky svým karimatkám, ale dnes je její sortiment mnohem širší a kromě rozsáhlé nabídky produktů pro outdoor a camping v něm naleznete i vybavení pro jógu a fitness nebo v neposlední řadě lukostřelbu.

Začalo to karimatkou

Od roku 1991 Yate hraje roli spojky mezi lidmi a jejich sportovními vášněmi. Od pěnových karimatek se firma posunula o pořádný kus dopředu a nyní pomáhá zpříjemnit zákazníkům pobyt v přírodě, zefektivnit fitness cvičení, umožňuje kvalitní trénink lukostřelby a dělá z vodních sportů větší zábavu.

Vyvinuto v Hradci Králové

Každý jednotlivý produkt se značkou Yate má svůj příběh. Po často velmi náročném a mnohdy bolestivém vývoji a testování nastává období jeho sériové výroby. Ta probíhá buď přímo v továrně v Hradci Králové, kde se vyrábí především výrobky z pěny (karimatky, terčovnice pro lukostřelbu), nebo u výrobců prověřených mnohaletou spoluprací.

Kromě e-shopu na adrese yate.cz mohou zákazníci navštívit i kamennou prodejnu přímo v Hradci Králové. Na stejném místě se nachází i sídlo firmy, kanceláře, továrna a sklady.

Z HK do celé Evropy

YATE je velmi úspěšná značka nejen v ČR, ale produkty této firmy naleznete doslova po celé Evropě. Nejúspěšnějším artiklem v zahraničí jsou jednoznačně terčovnice pro lukostřelbu. Ty YATE vyrábí z „odpadních“ pěnových materiálů, které vznikají jako přebytky z jiné produkce. Po jejich rozstřílení je navíc firma stahuje zpět do továrny a vyrábí z nich opět nové terčovnice. Dokonalý příklad cirkulární ekonomiky.

Podpora tam, kde to má smysl

Ale YATE nezůstává jen u prodeje sportovních potřeb. Program sponzoringu YATE není jen o propagaci značky, ale i o posilování hodnot, které firma zastává. Od podpory místních sportovních klubů a týmů až po projekty s významem pro komunitu, Yate se snaží být aktivním členem společnosti. Spolupracuje např. s místním fotbalovým oddílem TJ Sokol Třebeš, mladými hradeckými Gladiátory, podporuje běh Vyběhněme proti násilí a jsou součástí celé řady dalších sportovních akcí.

YATE podporuje i vrcholové sportovce a osobnosti, které se vypracovali na špičku ve svých oborech. Mezi nimi najdeme takové horolezecké legendy jako jsou Radek Jaroš, který vylezl všechny osmitisícovky s karimatkami YATE nebo další „osmitisícovkář“ Honza „Tráva“ Trávníček. S terčovnicemi YATE se připravuje dvojnásobný paralympijský vítěz a mistr světa v lukostřelbě David Drahonínský, mistr světa v terénní lukostřelbě Tomáš „Arni“ Hanuš a mnoho dalších začínajících i vrcholových lukostřelců. YATE se pyšní tím, že může být součástí jejich putování k úspěchu a podporovat je na jejich sportovní cestě.

Cirkulární ekonomika

Cirkulární ekonomika není u YATE jen prázdný moderní slogan. Své produkty navrhují a vyrábějí s ohledem na životní prostředí a snahu minimalizovat negativní dopad na planetu. Využívají recyklovatelné materiály a sledují celý životní cyklus výrobků od návrhu až po likvidaci. Také podporují myšlenku sdílené ekonomiky a recyklace. Nejčastěji z „odpadního“ pěnového materiálu vyrábí terčovnice pro lukostřelbu. Po jejich rozstřílení a opotřebování se terčovnice vrací zpět do továrny, kde se tento materiál znovu zařadí do výrobního procesu a vyrobí se z něho nové terčovnice. A potom znovu a stále dokola.

Svět designu

Nedávno YATE sebevědomě nakročilo do další oblasti, do světa užitého designu. Společně s designovým studiem Balance is Motion vyvinulo sedačku do veřejných prostor FOAMY, která sklízí velký úspěch, což dokládá i vítězství v prestižní mezinárodní soutěži RO Plastic Prize 2020. Tento zajímavý výtvor je vyroben z unikátního materiálu Polimix, který je hlavním reprezentantem cirkulární ekonomiky. Již na první pohled je patrné, že se jedná o materiál, který vznikl recyklací. YATE tedy nevítězí pouze na poli sportovním.

Yatexfoam: technické pěny pro automobily, obaly a průmysl

YATE je velmi známý pojem i v průmyslovém odvětví. Představuje širokou škálu výrobků z technických pěn, které nacházejí uplatnění v automobilovém průmyslu, v obalových systémech a v mnoha dalších segmentech průmyslu. Firma se zaměřuje především na zakázkovou výrobu. Je fascinující sledovat, jak často z jen velmi hrubé představy zákazníka vznikne ve spolupráci s konstruktéry a technology YATE finální produkt, který pak najde své uplatnění.

Život firmy YATE je příběhem o sportovní vášni, inovaci a lásce k přírodě. Je to česká firma z Hradce Králové, která neustále hledá způsoby, jak zlepšit životy svých zákazníků a přispět k lepší budoucnosti planety. Ať už jste na cestě do přírody, cvičíte ve fitku, nebo soutěžíte na lukostřeleckém závodišti, Yate je tu, aby vám pomohlo dosáhnout vašich cílů.