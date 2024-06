Spaní v přírodě může být oříšek. YATE poradí, jak na to

Nenajdeme naprosto dokonalou karimatku, která je zároveň ultralehká, skladná, má skvělý tepelný odpor, neklouže, je z odolného materiálu, a navíc je úžasně pohodlná. Případně pokud se k takovému karimatkovému ideálu alespoň trochu přiblížíme, musíme počítat s odpovídající cenou. Proto je tak důležité vědět, jak chceme své vybavení používat. Budeme jej vozit v autě, nebo tahat celý den v batohu na zádech? Plánujeme spát v kempu, nebo „na divoko“ v lese? Chceme spát v létě, za pěkného počasí nebo budeme chtít vyrážet v dešti, či dokonce v zimě? Finanční stránka je neméně důležitá. Kolik jsme ochotni do nákupu vybavení investovat? Budeme ho používat často, nebo jen příležitostně?

Z výbavy se zaměříme především na „svatou trojici“ kempování v přírodě, a to karimatku, spacák a stan (přístřešek). Je důležité si uvědomit, že tyto tři pilíře naší výbavy musíme s rozmyslem kombinovat. Pokud pořídíme skvělý péřový spacák a lehneme si v něm na tenkou pěnovku, vůbec nevyužijeme jeho potenciál a může nám v něm být v noci zima. Potom nesmíme vinit spacák, ale jen sami sebe. Dobré plánování a promýšlení je u spaní v přírodě alfou a omegou.

Karimatka

U karimatek volíme mezi třemi hlavními kategoriemi. První jsou pěnovky, na které mnohý čundrák nedá dopustit. A není se čemu divit! I v době hi-tech vybavení mají ve světě outdooru své čestné místo. Jsou sice objemné, zároveň však lehké a některé modely, jako například ty z velice kvalitní EVA pěny i téměř nezničitelné. Je úplně jedno, jestli z ní pes ukousnul roh, pořád se na ní skvěle vyspíme. Navíc na výletě ji můžeme kdykoliv odepnout z batohu a sednout si na ni, což asi nebudeme chtít dělat s nafukovacími modely. Jejich nevýhodou kromě velkého objemu bývá obvykle menší pohodlí.

Za pohodlím se přesuneme mezi samonafukovací a nafukovací karimatky. Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma typy je v tom, že samonafukovací karimatky kombinují nafukovací matraci a pěnové jádro, které zlepšuje jejich izolační vlastnosti i pohodlí. V této kategorii nalezneme právě ty nejvymakanější modely, jako například YATE Guide, která se s Radkem Jarošem podívala i na osmitisícovky.

Nafukovačky naproti tomu nemají žádné pěnové jádro, proto často nemají příliš dobré izolační vlastnosti. Existují však i výjimky, které na to jdou jinak a izolační vlastnosti vylepšují speciální konstrukcí komor nebo dalšími vrstvami, třeba aluminiovou fólií. Jejich největší výhodou je nízká hmotnost a malý objem po sbalení, přičemž ty nejlehčí váží jen něco kolem 400 gramů (YATE Ultralight).

A jak je to s výběrem? Na dětský tábor nebo letní fesťák, kdy neplánujeme velkou investici, postačí pěnovka nebo jednodušší samonafukovačka (YATE Blovi). Pro přespání na více dnů do kempu, kam se přesouváme autem a kdy nebudeme potřebovat mít vše „ultralight“, zato se v noci chceme opravdu pohodlně vyspat, zvolíme vyšší samonafukovací nebo nafukovací karimatku, jako třeba YATE Lito, která je dost komfortní a široká i pro ty, kteří se v noci převalují. Ze samonafukovaček můžeme doporučit YATE Comfort.

Na několikadenní pochody nebo cyklistické expedice, kdy potřebujeme ušetřit co nejvíce místa v batohu, a jsme proto ochotni slevit trochu ze svého pohodlí, vybíráme co nejlehčí a nejtenčí nafukovačku. YATE Ultralight, se svou hmotností 400 g a rozměry 8 x 21 cm po sbalení zabere jen minimum místa v batohu.

Pro přespávání v přírodě i mimo teplé letní měsíce se vyplatí sledovat veličinu tepelný odpor, přičemž platí, že čím vyšší hodnota R, tím „teplejší“ karimatka. Od jara do podzimu bude stačit tepelný odpor mezi 2 a 4. Pro zimu je nutné se poohlédnout po karimatkách s tepelným odporem 4 a vyšším. V drsnějších podmínkách, beze stanu a bez podložky, je však extrémně důležité řešit, na čem spíme, protože nafukovací i samonafukovací karimatky jsou velmi náchylné k propíchnutí.

Spacák

Při výběru spacáku bude klíčovým faktorem, do jaké sezony jej potřebujeme. Letní spacáky mají minimální množství výplně a jednoduchou konstrukci, což je činí obvykle lehkými a skladnými. To může být dostačující pro teplé letní noci. Není problém, když spacák přesně nekopíruje tvar těla, takže postačí i dekový spacák, který lze rozložit jako pokrývku.

Pro období od jara do podzimu se poohlédneme po třísezonním spacáku. Je to takový univerzální spacák do nepohody, který však není určen pro úplné extrémy. V parném létě vám v něm může být příliš teplo a na zimní noci už by nestačil. Třísezonní stejně jako zimní spacáky se prodávají většinou ve tvaru „mumie“, což umožňuje lepší přilnutí k tělu a minimalizuje volný prostor, který by se musel vyhřát. Disponují větším množstvím výplně, což je dělá objemnějšími, a mají nejsložitější konstrukci komor, aby se předešlo úniku tepla přes švy nebo zip. Nemusí být nutně těžší, protože jsou většinou plněné husím peřím.

Hmotnost a objem spacího pytle ve velké míře ovlivňuje právě typ výplně, používá se buď peří, nebo syntetické vlákno. Péřové spacáky jsou oproti syntetickým menší a lehčí, zároveň jsou však dražší.

Pro občasné přespání o prázdninách v kempu může stačit levnější spacák se syntetickou výplní, například YATE Bala. Pro náročnější uživatele, kteří budou vše tahat na vlastních zádech, se vyplatí zainvestovat do peří. Kachní nebo husí peří je skvělý materiál, který kombinuje velkou hřejivost, lehkost a stlačitelnost. I peří má však své limity. Ve vlhkém prostředí rychle nasaje vodu a potom ztrácí loft (objem) a tím i své izolační vlastnosti, je také náročnější na údržbu. Pro letní měsíce můžeme doporučit lehoučký a velice skladný péřák YATE Anaso, jako univerzální třísezonní spacák třeba YATE Mons 300 nebo YATE Anseris 700. A pro zimu doporučujeme vymakaný péřák Anseris 900.

Stan/přístřešek

Stany a přístřešky jsou nedílnou součástí outdoorové výbavy a jejich výběr je klíčový pro pohodlné a bezpečné přespání v přírodě. YATE nabízí různé typy stanů od ultralehkých pro cykloturistiku až po prostorné rodinné modely. Pro nenáročnou letní přespávačku na zahradě může postačit jednoplášťový stan s laminátovými tyčkami (YATE Summerfest). Výhodou jednoplášťových stanů je obvykle jejich cena a hmotnost, avšak nabízejí jen základní ochranu před nepříznivým počasím. Pro ty, kdo nechtějí ztrácet čas složitým stavěním stanu, je ideální volbou YATE Twinkle. Tento stan se postaví okamžitě, stačí ho jednoduše rozložit jako deštník.

Na delší akce a náročnější podmínky, kdy je důležitá odolnost proti větru a dešti, doporučujeme dvouplášťové stany. Pro rodinné kempování je ideální volbou prostorný stan YATE Family, který nabízí dostatek místa pro více osob, včetně předsíňky pro pohodlné uložení vybavení. Stany mají obecně tu nevýhodu, že jsou těžké. Pro jednotlivce přespávající venku existují malé lehké stany, například YATE Light one s hmotností do 1,5 kg. I to může být dost velká zátěž, pokud vše nosíme v batohu.

Na mnoha místech je přespávání ve stanu zakázáno, ale neplatí to pro spaní v bivaku neboli žďáráku, což je ochranný „pytel“, do kterého se spacákem a karimatkou vlezeme. Bivaky mívají univerzálnější použití; například model YATE Bivak full zip lze celý rozepnout a použít jako plachtu nebo přehodit přes dva spacáky jako ochrannou přikrývku. Pro odvážlivce existuje také tarp, plachta, kterou lze napnout za pomoci klacku nebo trekingové hole a slouží jako jednoduchý přístřešek.

Hamaka

Hamaka nabízí zajímavou spací alternativu, na kterou někteří nedají dopustit, zatímco jiní se v ní prostě nevyspí. Její hlavní výhodou je lehkost a skladnost, což oceníme při delších túrách. Při nepříznivém počasí je možné nad hamakou uvázat ochrannou plachtu. YATE Nidus se prodává rovnou se stříškou a také ochrannou síťkou proti hmyzu.

Při použití hamaky je zásadní myslet na izolaci. Sebelepší spacák se v hamace „splácne“ a ztrácí své izolační schopnosti, proto je dobré s sebou vzít alespoň pěnovou karimatku. Skvělým řešením je také použití underquiltu, například YATE Nesto, což je speciální péřová přikrývka zavěšená pod hamaku. Díky tomu, že ji nestlačíme svým tělem, poskytuje efektivní izolaci proti chladu.

A co ještě?

Mezi další základní potřeby patří čelovka, která vám zajistí osvětlení v noci a volné ruce při čtení nebo vaření. Vaření v přírodě je další kapitolou samo o sobě – rozdělávání ohňů je mnohde zakázáno, takže lehký a skladný vařič na plyn či lihové tablety vám umožní připravit si teplé jídlo nebo čaj. Nutná je dostatečná zásoby pitné vody a prostředky na její filtraci nebo čištění. S těmito základními pomůckami si můžeme spaní v přírodě užít naplno a bez zbytečných komplikací.

Jak ze článku vyplývá, je potřeba si promyslet, co bude vyhovovat mně osobně a podmínkám, ve kterých se chystám v přírodě přenocovat. Spaní v přírodě není horor, může to být zábava a dobrodružství. Hlavně si vybrat to správné vybavení.