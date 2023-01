Klenot britské literatury po 21 letech v českém jazyce opět v prodeji

Pro naše čtenáře, kteří neznají váš příběh, jak to vše začalo?

Děkuji za tuto otázku a myslím, že je dobré si připomenout, že celý projekt „Chronologická mapa světových dějin“ je o lidech, lidskosti a ochotě pomoci. I po čtyřech letech cítíme velkou vděčnost k těm, co nám pomohli.

Vše začalo na sociální síti YouTube. Tehdy jsem dnes už námi přepracovanou a aktualizovanou mapu představil divákům na svém YouTube kanále. Zaměřil jsem se na historii Bible a biblická proroctví. Poté, co jsem prostudoval různé kanály a různé směry, jsem se zaměřil na skutečná historicky ověřená fakta, a to především o biblickou archeologii. To, co jsem našel, bylo pro mne velmi překvapující. Našel jsem zdroj informací v Chronologické mapě světových dějin, která v ČR byla vydána nakladatelstvím FORTUNA PRINT už v roce 2008. To sice v době mého hledání už neexistovalo, ale náhody nejsou a můj dobrý přítel Martin mne na 40. narozeniny touto mapou obdaroval. Celé to vzniklo v podstatě nevinně, neboť jsem na sociálních sítích požádal diváky, jestli mi můžou sehnat ještě tu samou mapu. Světe div se, nikdo neměl tušení, kde, kdo a jak by mohl mapy poskytnout.

Co jste tehdy zjistil a kam vás to dovedlo?

Na základě dat, která jsem získal, jsem zjistil, že mapa není volně k prodeji. Oslovil jsem tedy Londýnskou národní knihovnu a požádal je jako autora práv o spolupráci. Pak jsem jako naprostý laik založil naši společnost, začal shánět investory, kteří nám pomohli vydat tuto mapu. První výtisk byl 4 000 ks v českém jazyce. Dnes máme tři jazykové verze a další dvě připravujeme.

O jaké jazykové verze je zájem?

V horizontu 20 let byl největší zájem o německou verzi, kde se prodalo 270 000 ks ve 4 aktualizacích. Rekord drží Česká republika, která za tři roky v letech 1998 a 2000 prodala přes 110 000 kusů map. Tímto se stala verze v českém jazyce rekordmanem. Další verze se prodávají hlavně v USA a Austrálii, zde se prodávají statisíce výtisků. Celkem se od prvního vydání do dneška prodalo 1 500 000 výtisků v 7 jazykových mutacích.

Jaké máte nyní plány, kam chcete projekt posunout?

Pokud vše půjde tak, jak má být, a nebe nám bude nakloněno, jsme připraveni vydat další 3 jazykové mutace. V současné době máme v našem centrálním skladu 7 000 ks map, kde převážná většina je v polském jazyce. Německá verze se připravuje a rádi bychom ještě knihu vydali v azbuce a maďarštině.

Čím je vaše mapa tak výjimečná?

Především historicky ověřenými fakty, která jsou seřazena chronologicky od začátku lidského DNA až po současnost. Zásadní historická fakta byla předmětem zkoumání a doposud nikdo za celou dobu existence nedokázal zpochybnit fakta, která mapa obsahuje. Důkazem pravosti a serióznosti je ten fakt, že mapa byla prozkoumána v roce 1890 Královskou akademií věd. V historických faktech vše Akademie potvrdila a nejen proto se mapa stala národním britským klenotem literatury. Mapa tedy obsahuje tisíce ověřených dat z celého světa a obsahuje více než 400 ručních ilustrací.

Jak vypadá výroba 6,5 metru dlouhé mapy?

Mapa & kniha, jak ji nazýváme, je pečlivě zpracována, vytisknuta a následně ručně knihařsky slepena. Mapa je tedy ruční čistá práce a každý kus je originál. Výroba mapy v technologickém postupu trvá více než 6 měsíců. Vážíme si tedy každého vyrobeného kusu. Zajímavostí a zároveň unikátností je výsledná 6,5 metru dlouhá mapa ve formátu A0, která je složena z 39 na sebe navazujících 2 listů.

Na závěr

Komu je mapa určena?

Rád bych řekl, že není na světě produkt, který by se líbil všem. Nicméně mapa je takový náš lidský rodokmen, který je zaznamenán v Bibli. Každý by měl vědět, odkud je, kam směřuje. Určitě se vám bude hodit na hodiny zeměpisu a dějepisu. Určitě se v ní najdou všichni milovníci historie. Sám v ní studuji souvislosti, které v žádné jiné mapě ani encyklopedii nenajdete. Proto si dovoluji říci, že naše mapa přesně toto nabízí, unikátní souvislosti napříč historii celosvětových dějin. Nabízíme pohled na 6 000 let zaznamenané lidské historie, tedy 4 000 let před Kristem a 2 000 let po Kristu. Nahlédněte s námi do Bible, skutečné kroniky lidských dějin.

Zbyněk Čep

Jednatel společnosti & spoluautor Chronologické mapy světových dějin