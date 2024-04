Atraktivní nabídka pro každého bez výjimky

Zdravotnické materiály pro profesionály i domácnosti

Každý by měl doma mít takovou malou ordinaci - dostatek léků, dezinfekce, obvazového materiálu a ochranných prostředků. Pokud sami v ordinaci pracujete, i pro vás máme vše potřebné - diagnostické nástroje, dózy, nádoby, ale taky injekční nebo infuzní techniku. Stejně tak se naše nabídka hodí i pro zaměstnavatele v rámci zajištění nezbytného ošetření na pracovišti. V našem velkoskladu máme zdravotnické potřeby všeho druhu. Nabízíme zdravotnický materiál pro profesionály i domácnosti. Certifikované produkty s rychlou expedicí a sociální odpovědností.

Nejlépe natočené pivo široko daleko

Pivo patří mezi nejoblíbenější nápoje v České republice. Není potom divu, když pípa na pivo zdobí interiéry domů nebo chat většiny Čechů. Stejně tak koutek s výčepem představuje oblíbenou možnost na oslavách, aby si i hosté mohli dopřát skvěle chlazené a točené pivo. Naše produkty jsou nicméně vhodné jak pro soukromé použití, tak i do restaurací a pivnic. Výčepní zařízení nabízíme v sestavách, dále pak samotné výčepní zařízení klasické i luxusní a potřebné příslušenství. Dopřejte si díky nám skvěle načepované pivo!

Čistota produktů průmyslové výroby

Magnetické separátory představují důležité zařízení zajišťující čistotu a bezvadnost výsledného produktu. Jedná se tedy o nezbytnost pro každý výrobní závod. Společnost Magsy s.r.o se specializuje především na výrobu magnetických separátorů, již přes 23 let a patří k největším výrobcům v ČR. Vyrábíme magnetické separátory pro ruční a automatické čištění, stejně jako pro suché a mokré směsi. Naše produkty využívají i takové velké společnosti jako BMW, Bosch, Nestlé nebo Škoda. V tomto seznamu můžete být i vy.

Domovní zvonek pro každý dům a byt

Jak běžně oznamujete, když někam přijdete? Jednoznačně zazvoněním na zvonek! Každý dům, byt, chata, ale i chalupa by svůj zvonek měly mít. Firma Unlimited Elektro nabízí prvotřídní služby v oblasti instalace domovních zvonků pro bytové domy, které kombinují nejmodernější technologie s tradiční spolehlivostí. Do našich domovních zvonků používáme technické parametry od těch nejspolehlivějších výrobců na trhu - ABB Welcome Midi, Legrand Bticino a HikVision. Pokud již zvonek máte, vyměníme vám zastaralý systém za nový.

Dejte použitým knihám druhou šanci

Velká spousta domácností má knihovny praskající ve švech. Kam ale s knihami, aby se uvolnilo místo pro nové kousky? Knihy můžete odnést do antikvariátu nebo jim vdechnout druhý život na e-shopu Restorio, kde si třeba najdete náhradu za prodanou knížku. Použité knihy z druhé ruky šetří nejen vaši peněženku. Za registraci vám navíc přiletí bonus, díky kterému si můžete pořídit nové příběhy za ještě výhodnější cenu. Pravidelnými nákupy v Restorio tak snížíte zátěž na svůj rozpočet i životní prostředí. Nahlédněte na příběh novýma očima nákupem použitých knih. Restorio. Kvalitní knihy z druhé ruky.