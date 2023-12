„Tady je moje pole“ – investice do krajiny, která směle poráží inflaci

Na otázky, proč investovat právě do zemědělských pozemků a čím je taková investice specifická, odpovídá Maxim Kačor, manažer projektu Mojepole.cz.

Proč si ze všech investic vybrat zrovna půdu?

Maxim Kačor

Je málo investic, které nabízejí tak stabilní a pravidelné zhodnocení jako zemědělské pozemky. Investice do zemědělské půdy je dlouhodobá a konzervativní. Nabízí stabilní zhodnocení – průměrně 10 % ročně, které pokryje i současnou inflaci. Není příliš náchylná na změny, turbulence ani krize trhu. Cena zemědělských pozemků trvale stoupá a nemá takové výkyvy jako jiné investice. Skeptikům, kteří tvrdí, že růst cen musí mít strop, vždy říkám, že ano – strop má. Ale kolik bychom měli být ochotni dát za metr úrodné půdy? Za průměrný oběd dnes zaplatím určitě přes sto, spíš sto padesát korun, to je o dost víc než za metr půdy. Nemá metr země, která nás živí, mít takovou hodnotu jako jeden oběd? Ceny půdy tu byly dlouhodobě podhodnoceny, protože zemědělské pozemky se držely stranou trhu. Teď se trh otevírá. A pro investory samozřejmě přinese výhodné zhodnocení.

Pro koho je vhodná investice do zemědělské půdy?

Pro každého, kdo nehledá zhodnocení hned. Půda je navíc vhodná jak pro drobnější, tak větší investory. Finanční vklad roste s časem. Proto taky občas říkáme, že si lidé peníze do půdy „ukládají“. Pokud někdo potřebuje své peníze za měsíc, zítra či teď hned – chce spíš spekulaci než investici, aby svůj vklad okamžitě otočil, půdu samozřejmě koupit může. Na ceně neztratí, ale také pravděpodobně nezíská. Zároveň je investice do půdy finančně dostupná.

Jakou částku se vyplatí investovat? Kolik musí mít investor naspořeno, aby si mohl dovolit kus pole? Kus krajiny?

Z mé zkušenosti je největší zájem o pozemky o rozloze okolo jednoho hektaru až hektaru a půl – rozptyl 8 tisíc až 15 tisíc m2. Nemyslím si, že je to dáno výměrou jako spíš finanční dostupností. Hektar půdy si člověk může pořídit za 300 až 600 tisíc korun. To je většinou finanční hladina, kdy lidé začínají přemýšlet o takovém typu investice, jako je pozemek. Pokud mám na účtu 80 tisíc, příliš neřeším dlouhodobé investice a budu mít spíš zájem o něco turbulentního. Co mi může přinést rychlé a vyšší zhodnocení, avšak standardně také vyšší riziko. Pokud mám půl milionu, můžu si dovolit je někam uložit a nechat pracovat čas.

Mohou si zemědělskou půdu dovolit i drobnější investoři? Je investice do pozemků skutečně pro každého?

Já jsem fanoušek investic do pozemků. Podle mě má smysl pořídit si byť jen dvě stě metrů čtverečních půdy v místě, které má pro mě například nějakou citovou hodnotu. A tuto drobnou investici pak podle možností navyšovat. Pro drobnější investory může být výhodnou variantou koupě spoluvlastnického podílu – tedy části vlastnictví pozemku. V české legislativě je definován tzv. ideální podíl. To znamená, že spoluvlastníkovi patří příslušná část podílu z každého jednoho milimetru pozemku. V případě spoluvlastnictví se investor může dostat k lukrativnímu pozemku v jinak nedostupné lokalitě za mnohem nižší částku.

Má zemědělská půda, kromě stability a dlouhodobého zhodnocení vložených prostředků, i jiné výhody?

Určitě. Investor skutečně něco fyzicky vlastní. Je to hmatatelná investice, kterou má pevně v rukou, nikdo jiný s ní nedisponuje ani nespekuluje. Je to kus země, po které se vlastník může projít a dát si tam ceduli: „Tady je Novákovo.“

A pak je dalším bonusem samozřejmě pachtovné, pokud se tedy vlastník pozemku rozhodne dočasně přenechat půdu k užívání zemědělci. Pachtovné se vyplácí jednou ročně, zpětně za celý rok a počítá se za hektar. Jen upozorňuji – pokud nemají vlastníci obrovské rozlohy, měli by počítat s výplatou v řádu tisícovek ročně. I pacht má u nás stále prostor pro růst.

Máte z praxe druh oblíbeného investora? Je někdo, s kým je radost obchodovat?

Mám. Setkávám se se všemi. Nejhezčí je potkat se s lidmi, kteří investují proto, že jim záleží na tom kusu země, který kupují. Zájem o pozemek je pak úplně jiný. Tito lidé investují proto, aby zachovali ráz krajiny nebo aby jim patřila část kraje, k níž mají vztah. Není to pro ně jen obrázek na mapě – znají parcelu a přesně vědí, co kde je. Ten vztah je cítit hned při prvním kontaktu. To jsou pak krásné obchody.

Proč by si měl případný investor vybrat právě Mojepole.cz? Čím je Mojepole.cz specifické?

Snažíme se pomáhat lidem dostat se k pozemkům, které jim nejvíce vyhovují. Každý klient má své preference: nejčastěji naše klienty zajímá lokalita, ale mají i jiné požadavky – jako třeba úrodnost nebo typ pozemku.

Nabádáme klienty k tomu, že zemědělská půda je cenná komodita, kterou nelze vyrobit a více už jí nebude. Naopak půdy každým dnem ubývá. Zaměřujeme se na zemědělskou půdu, která má dál sloužit svému účelu. Evokuje to už samotný název – Mojepole.cz. Není to o vlastnění náhodné parcely, ale o tom moci vložit a nechat své finance neustále zrát v české krajině.