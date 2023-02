Nezávislost na elektrické síti? Řešení pro firmy - záložní zdroje

Jsou firmy a instituce, které si jednoduše nemohou dovolit přerušit výrobu a svůj provoz, zavřít dveře a jít domů, protože nejde elektřina. Platí to nejen pro nemocnice, ale i pro nákladnou výrobu, jako je například galvanovna nebo výroby založené na just in time v segmentu automotive.

Mohou firmy dosáhnout energetické soběstačnosti?

Energetická soběstačnost je stále více skloňovaný pojem. Ředitelé firem hledají způsoby, jak docílit nezávislosti na distribuční síti elektrické energie. Jak nahradit výpadky elektřiny, které jsou neplánované, i ty, které jsou oznámené v předstihu. Přerušení provozu, byť na několik hodin, může být pro firmy velmi ztrátové. V těchto situacích se přitom nabízí velmi jednoduché řešení. Pro spolehlivě plynulý, bezpečný a bezeztrátový chod provozů mohou firmy využít náhradní zdroj, který známe jako elektrocentrála. Podle Miroslava Zavřela, který se ve své firmě CE ENERGY přes třicet let věnuje mobilní energii a energetickým řešením, je záložní zdroj elektrické energie ideálním řešením, který zajistí nezávislost na distributorech elektřiny.

Rychlá pomoc při výpadku elektřiny

Krátkodobé pokrytí výpadků elektřiny, zejména ve větších provozech, řeší energetická pohotovost. Dispečink CE ENERGY je připraven dvacet čtyři hodiny denně a sedm dní v týdnu přijmout požadavek na okamžité dodání záložních zdrojů, které zvládnou bez problémů pokrýt aktuální spotřebu. Kromě pronájmu elektrocentrály, dopravy a instalace včetně zásobování pohonnými hmotami je samozřejmostí stálý dohled kvalifikovaného elektrotechnika. Podle místa, kde se nachází provoz, který potřebuje pokrýt výpadek elektřiny, garantuje CE ENERGY řešení v rozmezí jedné až tří hodin.

Řešení pro zajištění nepřetržité dodávky elektrické energie

Energetická pohotovost pomůže s akutním problémem. Nastává však otázka, co když se podobná situace bude opakovat. Ředitelé firem a firemní energetici proto stále více využívají trvalou energetickou zálohu. Ta jim zajistí dlouhodobé vykrytí výpadků elektřiny, a tím plynulý provoz bez ztrát. „Podle výkonu, který firma potřebuje, vybereme vhodné technické řešení. Může to být elektrocentrála, nebo kogenerační jednotka či systém UPS. Formou smluvního pronájmu ji firmě dodáme a na svá bedra si bereme komplexní péči a servis,“ vysvětluje Miroslav Zavřel a dodává, že tento způsob firmám šetří peníze. Nemusí investovat do pořízení, do provozu a servisu vlastních elektrocentrál. Ušetřený čas i finance mohou lépe zhodnotit ve svém podnikání. Díky trvalé energetické záloze mají například klidné spaní ve firmě Lego a je také součástí strategického bezpečnostního provozu Všeobecní fakultní nemocnice Praha.

Co vyčteme na faktuře za elektřinu

Elektřina vyrobená z elektrocentrály pro zajištění krátkodobého nebo dlouhodobého výpadku distribuční sítě nevyjde firmy draho, jak si mnohé myslí. Je potřeba si uvědomit, že zhruba poloviny částky na faktuře za elektřinu od vašeho dodavatele tvoří regulované poplatky, ve kterých jsou skryté platby za proces distribuce elektřiny a také za to, že ji někdo po nějaké trase přivede na odběrné místo k vám do firmy. Druhá polovina je platba za silovu elektřinu, tedy za tu, kterou reálně spotřebujete.

Levnější dokrytí aktuálně vyšší spotřeby elektřiny

Náhrada elektřiny, kterou není distribuční síť schopna dodat, není jediným využitím elektrocentrál. Velmi zajímavou možností je pokrytí zvýšené spotřeby během čtvrthodinového maxima (T15). Pokud se v průběhu dne zvýší neplánovaně (ale i plánovaně) spotřeba energie, stoupne odběr, který je poměrně značně zpoplatněn. Je totiž nad rámec nasmlouvaného „množství“. V tuto chvíli přichází vhod vlastní zdroj pro výrobu elektřiny, díky kterému se provoz firmy dokryje, a tím se ušetří peníze. „Vykrývání výchylek Peak Shaving umožní snížit roční nebo měsíční rezervované kapacity u distributora elektrické energie. Díky nižšímu paušálu rezervované kapacity dlouhodobě ušetří firmy náklady spojené s překročením čtvrthodinových maxim,“ shrnuje Miroslav Zavřel.

Text: Eva Fruhwirtová

Foto: archiv CE ENERGY