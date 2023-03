Firmy často neřeší efektivitu odběrů elektřiny. Mohli by ušetřit

Energetickým řešením a záložním zdrojům se věnuje česká firma CE.ENERGY, kterou vede Miroslav Zavřel.

Vyznají se firmy ve svých fakturách za elektřinu?

Většina domácností, ale také hodně firem nemá dostatek informací o poplatcích, které mají na faktuře za elektřinu. Celková suma obsahuje dvě hlavní části – cenu za silovou elektřinu, tedy za tu spotřebovanou, a pak tu distribuční část, tzv. regulované poplatky.

Zaměřme se podrobněji na tu část distribučních poplatků. Co obsahují a za co vše firmy platí?

Jedná se celkem o několik položek – rezervovaná kapacita roční a měsíční, potom je to platba za překročení rezervované kapacity, což je něco jako pokuta za to, že jste potřebovali víc elektřiny, než jste měli v plánu. Dále poplatek za použití sítí vysokého napětí, systémové služby a ještě za činnost Operátora trhu s energiemi (OTE) a také tzv. nevyžádaná dodávka jalové energie. Podpora výkupu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (POZE), která sem také spadá, je ale od října 2022 do konce roku 2023 odpuštěna.

Jak chápat poplatek za rezervovanou kapacitu?

Dejme si příklad, kdy firma naplánuje pro svůj provoz spotřebu jedné megawatty. Tuto plánovanou spotřebu si musí na začátku zarezervovat. Neznamená to však, že jí musí spotřebovat. Ve chvíli, kdy se společnosti daří a potřebuje více energie, není problém si ji navýšit, a to dokonce každý měsíc. Problém nastane, když firma potřebuje svojí rezervovanou kapacitu snížit. Toto snížení může udělat buď jednou ročně, nebo i během roku, ale za vyšší cenu.

Překročení limitu rezervované kapacity se pokutuje?

Pokud si objednáte určité množství megawatt ve své rezervované kapacitě, tuto rezervovanou kapacitu vyčerpáte a překročíte nasmlouvaný odběr, zaplatíte za to něco jako penále. Podle mě je to penalizace za to, že se firmě daří. Samozřejmě chápu do určité míry to, že k tomu distribuční společnosti přistupují, protože kdyby to dělala každá firma, tak máme problém v distribuční síti.

Může firma některou část poplatků za elektřinu ovlivnit nebo si vyjednat u distributora jiné podmínky?

V této části regulovaných poplatků firmy, ani domácnosti neovlivní nic. Ale to neznamená, že to nemá řešení a že firmy nemohou ušetřit své náklady na elektřinu. Velká řada firem, a to víme z našich zkušeností v CE. ENERGY, neřeší efektivitu svého nastavení odběru elektřiny. První věc tedy je podívat se na to, jak firmy využívají elektřinu a jak mají nastavený odběr. Opět modelový příklad - pokud má firma rezervovanou roční kapacitu 1 MW, za kterou platí, ale reálně spotřebovává 800 kW, tak se vyplatí snížení. A tím hned dochází k první úspoře. Běžně se firmy nezabývají tím, že mají rezervovanou vyšší kapacitu, na kterou během roku ani jednou nedosáhnou, a kvůli tomu za ni zbytečně platí. Měření rezervované kapacity se provádí v tzv. T15, tedy ve čtvrthodinových maximech, je to výpočet křivek, které tam jsou v 15 minutách. Rezervovaná roční a měsíční kapacita se počítá na bází T15.

Jaké je řešení pro firmu, která má rezervovanou kapacitu 1 MW, ale běžně využívá 700–800 kW? Občas se ale dostane na spotřebu 1 MW nebo i více.

Jednoznačně v záložním zdroji energie. Má to hned několik výhod. Jednak v případě odstávky nebo výpadku si sami vyrobí elektřinu a nemusí zastavovat provoz a pouštět zaměstnance domů. A také v případě zvýšené spotřeby si vezmou těch 200–300 kW ze svého záložního zdroje, takže nemusí platit tak vysoký poplatek za rezervovanou kapacitu. Další důležitá věc – tento záložní zdroj umí vykrývat vyšší spotřeby, tedy firmu „ochrání“ před vyšší cenou za překročení rezervní kapacity. Tyto naše stroje se v případě, že je zvýšený odběr a hrozilo by překročení rezervované kapacity, nastartují a vyrobí dostatek energie, která pokryje právě tu část, která by hrozila překročením. Nasazení záložního zdroje do energetického systému firmy pomáhá snižovat náklady a přispívá k nezávislosti v případě výpadku či poruchy dodávky elektřiny. Této naší službě říkáme TEZ – trvalá energetická záloha.

To zní velmi dobře…

A to není vše. Od roku 2021 umožňuje česká přenosová soustava vpouštět v rámci systémových služeb zařízení nad 1 MW. A tady začíná příběh o našem řešení ELE FANTOS, na kterém mohou dokonce vydělávat peníze.

Text: Eva Fruhwirtová