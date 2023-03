Elektrocentrály vyrobí energii pro každou akci přímo na místě

Firma CE. ENERGY má dvacetileté zkušenosti se zajišťováním sportovních a kulturních eventů. Ty promítá do spolupráce s firmami, kterým pomáhá hledat cesty, jak realizovat jejich projekty a vize.

Mobilní zdroj elektrické energie je nepostradatelnou součástí pořádání festivalů, koncertů, ale i třeba staveb, které nemají ještě vybudované zázemí. Bez elektřiny se nerozjedou stroje, nebude fungovat osvětlení, ozvučení a ani provoz stánků s palačinkami a limonádou. Tyto typy akcí potřebují rychle a spolehlivě dodat velký příkon elektrické energie na zajištění celého provozu. Pronájem elektrocentrály je výhodnou volbou pro organizátory, kteří nechtějí investovat do vlastního zařízení. Je to často výrazně levnější než nákup nové elektrocentrály, navazujících technologií a také servisu. „Disponujeme zásobou elektrocentrál o různém výkonu, které jsme schopni dodat po celé České a Slovenské republice. Za námi jde kompletní řešení, a to včetně kabelových tras, přípojek, zásobování elektrocentrál pohonnými hmotami a zajištění obsluhy,“ vyjmenovává majitel firmy CE. ENERGY Miroslav Zavřel. Právě bez jejich technického zajištění dodávek elektřiny by se neobešly biatlonové závody v Novém Městě na Moravě, Světový pohár ve vodním slalomu v pražské Troji, a dokonce ani koncert Depeche Mode.

Flotila elektrocentrál, která je připravena dodat energii každému eventu

Dostupnost elektrocentrály umožňuje pořádání akcí na místech, kde není k dispozici připojení k distribuční síti nebo je nedostatečné. Například v parcích a zahradách, na sportovištích a staveništích. Velmi často se jedná o řešení při zahájení staveb na zelené louce, ať už jsou to silnice nebo průmyslové objekty. Na základě plánů a představ o eventu nebo stavbě připraví specialisté z CE. ENERGY kompletní energetické pokrytí agregáty a technologií. „Podle potřeby navrhneme řešení, které zajistí dostatečnou zásobu elektřiny. Naše elektrocentrály se liší výkonem, kapacitou palivových nádrží a dalšími parametry. V závislosti na konkrétních potřebách připravíme funkční systém od 20 kW do 1,5 MW, který dokáže pokrýt všechny požadavky akce,“ doplňuje Miroslav Zavřel, který se této oblasti věnuje téměř třicet let a dobře ví, že velkolepá show vyžaduje pečlivou přípravu a plánování. Proto je CE. ENERGY partnerem těch největších eventů v Česku i na Slovensku, které chtějí spolehlivý provoz bez výpadků, dostatečnou kapacitu a počet přípojných míst. Po celou dobu akce je na místě technická podpora, která se stará o maximálně ekologický a tichý provoz tam, kde je to vhodné nebo nutné.

Energetické řešení i pro případ neplánované odstávky či výpadku elektřiny

Zajištění výroby elektrické energie pro koncerty, firemní eventy i sportovní závody přímo v místě konání jsou jen jednou z mnoha oblastí, kde mají elektrocentrály své využití. Neplánované, ale i plánované odstávky elektřiny dokážou způsobit firmám ve výrobě a v provozu značné komplikace. Přerušení, byť na několik hodin, může být pro firmy ztrátové. Pro takové situace je doslova záchranou pomoc firmy CE. ENERGY. Jejich technici jsou schopni podle vzdálenosti během krátké doby dopravit záložní zdroje energie – elektrocentrály. Toto krátkodobé pokrytí výpadků elektřiny řeší jejich energetická pohotovost.

Spalovací motor je základ. Budoucnost představí jiné zdroje

Elektrická energie je skoro tak důležitá jako vzduch, který dýcháme. Bez elektřiny dnes neuděláme nic, ani koncert, ani festival, nepostavíme silnice, ani domy. Tam, kde nedostačuje běžná infrastruktura pro dodávky elektřiny, nastupují na scénu elektrocentrály. Energii vyrábí díky spalovacímu motoru a generátoru. V současné době je pro jejich provoz zapotřebí nafta, případně benzin. Vývoj technologií může jednou tato fosilní paliva nahradit jinými, třeba vodíkem. Miroslav Zavřel a jeho tým bedlivě sledují veškeré inovace ve světě a díky tomuto přehledu je jeho firma CE.ENERGY spolutvůrcem úspěchu byznysu českých a slovenských společností.

Text: Eva Fruhwirtová

Foto: archiv CE ENERGY