ELE FANTOS: Inovativní energetické řešení pro nezávislost a úsporu

Elektrocentrála dokáže dokonce firmám šetřit peníze za elektřinu v případě, že překročí limity své rezervované kapacity. Poslední dva roky díky změně legislativy může být i zdrojem příjmů. Jak? Od roku 2021 umožňuje česká přenosová soustava integrovat v rámci systémových služeb zařízení od 1 MW. A tady se začíná psát příběh energetického řešení, které firma CE.ENERGY provozuje pod obchodní značkou ELE FANTOS. Podívejme se na toto technologické řešení blíže.

Záložní zdroj ochrání firmy před výpadky elektřiny

Domácnosti i firmy jsou závislé na dodávkách elektrické energie. Získat na tomto poli nezávislost a být soběstačným i v případě přírodní kalamity je přitom možné. V případě plánovaných i neplánovaných odstávek elektrocentrály vždy nahradí okamžitě dodávku elektrické energie pro firmy tak, aby nemusely uzavírat svůj provoz. Ti, kteří chtějí mít klidné spaní a jistotu, že jejich výrobní programy nepřeruší ani případná kalamita, což se ovšem v posledních letech stává docela často, využívají od CE. ENERGY službu energetické pohotovosti. Je to smluvní zajištění krátkodobých odstávek elektřiny s garantovaným dojezdem mobilního zdroje energie včetně veškerého servisu. Dlouhodobé řešení a prevence výpadku elektrické energie určené pro střední a velké provozy se nazývá trvalá energetická záloha. „Vše je postaveno na záložním zdroji, na elektrocentrále, kterou firmám v případě potřeby jednorázově přivezeme, nebo pronajímáme na kratší či delší dobu. Veškerý servis a provoz záložních zdrojů jde za námi,“ upřesňuje Miroslav Zavřel.

Trvalá energetická záloha – snižuje náklady a přispívá k nezávislosti

Záložní zdroje umí vykrývat vyšší spotřeby, které se ve firmách mohou stávat. Za překročení rezervované kapacity platí firmy vysoké sumy distribučním společnostem. Vyhnou se tomu tak, že použijí elektřinu vyrobenou ze svého záložního zdroje. „To vše se děje automaticky, pokud máte od nás tento systém trvalé energetické zálohy nastavený,“ potvrzuje Miroslav Zavřel.

Firmy nevědí, že ze záložního zdroje mohou těžit dvakrát

V České republice provozuje elektrickou přenosovou soustavu společnost ČEPS. „V každém okamžiku musí být vyrobeno tolik eklektrické energie, kolik jí bude spotřebováno. Pro zajištění stability přenosové soustavy rezervuje ČEPS vždy den dopředu záložní zdroje energie. V případě nedostatku nebo poklesu elektřiny v přenosové soustavě využije ČEPS právě záložní zdroje, mezi které patří i naše systémové řešení ELE FANTOS,“ popisuje Miroslav Zavřel a dodává, že tyto služby nasmlouvané u výrobců elektrické energie se nazývají podpůrné služby (PpS). Od roku 2021 umožňuje česká přenosová soustava vpouštět v rámci podpůrných služeb zařízení od 1 MW. Řada firem neví, že mohou své záložní zdroje připojit do tohoto systému a těžit z nich hned dvakrát – mají jistotu vlastního záložního zdroje v případě výpadku elektřiny a také mohou být součástí systému podpůrných služeb, za což inkasují peníze.

ELE FANTOS - systémové řešení od CE.ENERGY pro poskytování podpůrných služeb

Novodobé využití záložních zdrojů a jejich provoz mimo plánované odstávky a výpadky je zdroj stálých příjmů. Toto technologické řešení nazvala firma CE. ENERGY jako ELE FANTOS. Správně v názvu slyšíte odkaz na slona. Tato mohutná a spolehlivá elektrická energie zajišťuje energetickou bezpečnost a nezávislost. Je to robustní služba, která přináší návratnost investice do záložních zdrojů. Slon má čtyři nohy a jeden chobot, což značí pět podpůrných služeb (aFRR+, aFRR-, mFRR+, mFRR- a FCR), které umíme nabídnout v našem řešení. CE. ENERGY poskytuje několik forem spolupráce s firmami. „Nejjednodušší forma je pronájem přípojného místa, ke kterému připojíme ELE FANTOS naší technologií. Druhá forma spočívá v tom, že naši technologii připojíme do přípojného bodu dané firmy. Podle podílu investice se následně dělíme o zisk,“ vysvětluje Miroslav Zavřel. Jednou z prvních společností, která technologii ELE FANTOS od loňského roku využívá, je firma MSR Engines ve Střelicích u Brna, kde se vyrábí motorové surfy pod značkou JETSURF. „Elektrocentrálu osazenou moderní technologií využívá nejen jako záložní zdroj, ale právě díky systémovému řešení od nás jsou součástí rodiny ELE FANTOS, díky čemuž je jejich záložní zdroj využíván po celý rok v rámci poskytování podpůrných služeb,“ říká Miroslav Zavřel. Jde o nemalou částku zisku, která přispívá do hospodaření společnosti.

Kontakt:

CE.ENERGY CZECH, s.r.o.

Ringhofferova 427, 251 68 Kamenice

+420 603 302 500

info@ce.energy