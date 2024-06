Zažijte kulturní léto v Rakousku

Milovníci hudby a hor by měli rozhodně zavítat do salcburského Gasteinu. Zde zažijí jedinečnou kombinaci klasické orchestrální hudby s dechberoucími výhledy do okolí. Festival Klassik:Sommer ale nenabízí jen to. Hudbu si zdejší návštěvníci užijí na různých místech po celém údolí, od historických kostelů až po malebné lesní scény. Pro vyznavače výtvarného umění je tady festival sommer.frische.kunst, který nabízí pestrý program výtvarného umění, divadla a mnoho dalšího.

Salcburk je známý svou kulturní rozmanitostí. Každé léto se zde koná festival Salzburger Festspiele, který je bez pochyby kulturním vrcholem rakouského léta. Právem se městu proto přezdívá „Jeviště světa“. Festival vás uchvátí svou bohatou nabídkou klasické hudby, opery, divadla a dalších uměleckých forem pod vedením renomovaných dirigentů a režisérů. Událost v srdci města každoročně naláká tisíce návštěvníků z celého světa.

Salcburk během festivalu | foto: (c) Österreich Werbung / Christoph Oberschneider

Během dovolené v Korutanech by návštěvníci rozhodně neměli minout jejich hlavní město – Klagenfurt am Wörthersee. To vás zláká svou kombinací historického kouzla a moderního životního stylu. Město je proslulé svými malebnými uličkami, historickými budovami a trhy, kde dýchá autentická, jižanská atmosféra na každém kroku.

Festival Klassik im Burghof | foto: (c) Tourismusregion Klagenfurt am Wörthersee / Klassik im Burghof

Klagenfurt je také centrem kulturního dění. Letní festival Klassik im Burghof s sebou každoročně přináší nezapomenutelné hudební okamžiky. V rámci něj vystoupí renomovaní umělci a orchestry, včetně členů Royal Concertgebouw Orchestra a Berlínské filharmonie.

Možností, jak zažít kulturní léto v Rakousku, je ale mnohem více. Jak již bylo zmíněno, kultura tu dýchá na každém rohu a její objevování může být nezapomenutelným zážitkem. Tak proč nevyrazit na kulturní dovolenou do Rakouska a nezažít nezapomenutelné léto plné kultury a pohody?