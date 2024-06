Skryté kouzlo Třeboňska: Neobjevená místa, která musíte navštívit

Oblast známá svou tradicí rybníkářství, spletitou sítí cyklotras a okouzlující krajinou protkanou malebnými vesničkami ukrývá dosud neobjevená místa. Jen nedaleko centra Třeboně vás čeká nevšední propojení dvou světů. V Galerii buddhistického umění ve vodárenské věži od významného českého architekta Jana Kotěry je umístěná jedinečná sbírka duchovního umění Mongolska, Tibetu a Číny. Věž v sobě propojuje hned tři překvapení: technickou památku, uměleckou galerii a rozhlednu. V Třeboni ještě chvíli zůstaneme. Náměstí obklopené měšťanskými domy s renesančními a barokními štíty je přímo nasáklé historií. A právě historické pozadí v kombinaci se současnými vlivy dává vyniknout původně renesančnímu domu čp. 105. Dům během posledních let prošel výraznou proměnou, vzniklo v něm multifunkční kulturní centrum Třeboň 105. Dvůr rekonstruovaného měšťanského nabízí otevřenou scénu s filmovou, divadelní a hudební produkcí, interiéry lákají na autorské výstavy.

Galerie buddhistického umění | foto: Jaroslav Horák

Méně známou částí turistické oblasti Třeboňsko je území Vitorazska. Vitorazsko nabízí klidné prostředí s krajinou plnou lesů a luk s pasoucím se dobytkem, výhledy na Novohradské hory a pískovcová jezera. Příhraniční oblast poznamenaná dějinami 20. století ukrývá pozůstatky několika zaniklých obcí. Jednou z nich je Krabonoš. Obec, ležící pouhý 1 km od česko-rakouské státní hranice, zanikla po zahrnutí jejího území do vojenského pohraničního pásma. Následné vysídlení a zbourání téměř všech objektů vyvrcholilo zalesněním celého území. Jediným pozůstatkem původní zástavby vesnice, vinoucí se podél řeky Lužnice, zůstal dodnes farní kostel s farou. Kostel byl založen patrně již ve 13. století. Jeho stáří dokládá dodnes zachovaný transfer středověké omítky s fragmentem malby sv. Jana Křtitele.

Krabonoš | foto: Miroslav Adamec

Cesta kolem světa na Vitorazsku

Na tuhle cestu kolem světa vám vystačí přibližně 80 minut vašeho času a kolo. Osady na Vitorazsku totiž nesou jména světových metropolí a na rozdíl od těch opravdových jsou od sebe vzdálené jen pár kilometrů. Vydejte se s námi do Nového Yorku, Bosny, Benátek či osad Paris a Velký a Malý London. Kde se vzaly názvy světových metropolí v tomto zapadlém koutě Čech? Jedna z verzí říká, že na přelomu 19. a 20. století řada obyvatel odešla do Evropy či za oceán za obživou. Když se pak vraceli do rodného kraje, pojmenovali nově založené osady po metropolích, které poznali během svých cest. Další verzí je pak vyjádření vděčnosti západním mocnostem, které přispěli k připojení západního Vitorazska k Československu.

Krajina Vitorazska | foto: Miroslav Adamec

Za selským barokem na Veselsko

U historie a kultury zůstaneme i při putování na Veselská blata, která patří k nejcennějším a nejkrásnějším oblastem lidové architektury v Čechách. Typické jsou bohatě členěné a zdobené štíty domů, dokazující bohatství tehdejších obyvatel. V blízkosti se nachází významná chráněná lokalita Borkovická blata. Mezi obce, které si nejvíce zachovaly svůj původní ráz, patří Borkovice, Zálší, Klečaty či Mažice. Do posledně jmenované obce se vydejte spolu s dětmi na Mažickou naučnou stezku. Na stezce se seznámíte s vesnickým životem na blatech v minulosti a dnes, dozvíte se zajímavosti o blatské architektuře, tradičním blatském kroji či těžbě rašeliny. Stezkou vás provede strašidýlko Voheklička, který si pro děti připravil několik úkolů.

Zálší | foto: Josef Vyšata