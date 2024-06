Řím: Město, kam vedou všechny cesty světa

Dobrodružství začíná už na letišti

Letiště Fiumicino a Ciampino jsou hlavními vstupními branami do italského hlavního města. Letiště Fiumicino leží přibližně 34 kilometrů jihozápadně od centra Říma. Z letiště se do centra můžete dostat rychlíkem Leonardo Express za pouhých 32 minut a cenu 14 EUR. Ekonomičtější variantou je autobus, který stojí okolo 6 EUR a cesta trvá kolem 50 minut. Menší letiště Ciampino se nachází asi 15 kilometrů jihovýchodně od centra. Nejpřístupnější je prostřednictvím autobusu, který vás do centra zaveze za 40 minut za cenu okolo 7 EUR.

Tip: Užitečné cestovní průvodce plné informací, praktických rad a tipů nejen o Římě, ale i o dalších oblíbených destinacích, najdete v cestovním magazínu na Letuška.cz.

Legenda vzniku Věčného města

Podle starověké legendy byl Řím založen 21. dubna 753 př. n. l. dvojčaty Romulem a Remem. Jejich matka, zbavena práva na vdavky, se setkala s bohem Marsem a porodila dva syny, Romula a Rema. Její strýc se obával pomsty, nechal Rheu pohřbít zaživa a její syny odsoudil k smrti. Chlapci byli napospas smrti odloženi u řeky, kde se jich ujala vlčice.

Když dospěli, zjistili, že jsou královského původu, a popadlo je nutkání kralovat. Jelikož nebylo čemu, rozhodli se založit nové město. Při hádce o jeho jméno Romulus Rema zabil a město pojmenoval po sobě – Roma, tedy Řím, a stal se také jeho prvním králem. Vlčice, která chlapce zachránila, je dodnes maskotem Říma.

Dědictví Říma přetrvává dodnes

Od monumentálních staveb až po pokročilé právní systémy a jazyky formoval římský vliv moderní civilizace. Římané vytvořili první poštu, stavěli silnice a zlepšili hygienu prostřednictvím akvaduktů a kanalizace. Vynalezli také cement, který umožnil výstavbu slavných památek jako Pantheon, Koloseum a Forum Romanum.

Řím je domovem více než 900 kostelů a 280 fontán. Pokud byste počítali i veřejná pítka s lahodnou pitnou vodou, pak je jich dokonce přes 2 000. Na žízeň v Římě tedy rozhodně neumřete, osvěžující voda teče proudem na každém rohu, a to úplně zdarma.

Nejslavnější římská čtveřice

Pantheon

Pantheon, v překladu z řečtiny „všichni (pan) bohové (theos)“, je jedna z nejzachovalejších římských památek. Jedná se o kostel, ačkoliv by se to na první pohled nemuselo zdát. Postavit ho ale nebylo jen tak – první jeho předchůdce shořel a nešťastný osud čekal i další dvě stavby. Do čtvrtice všeho dobrého to už nakonec vyšlo a Pantheon, jak ho dnes známe, zdobí město už více než 1 800 let! Po vstupu dovnitř si nejde nevšimnout, zvláště pokud zrovna prší, v průměru asi 9metrového otvoru v kopuli, který symbolizuje spojení mezi božským a smrtelným světem. Celá kopule navíc drží rekord pro největší nevyztuženou betonovou kopuli na světě. Ukrývá se zde také hrobka královny Margherity, která podle legendy inspirovala vznik první pizzy, pojmenované právě po ní. Ingredience této pizzy – rajčata, mozzarella a bazalka – navíc symbolizují barvy italské vlajky: červenou, bílou a zelenou.

Koloseum

Koloseum v roce 2023 navštívilo neuvěřitelných 12 milionů návštěvníků, což je stejně jako obyvatel Rwandy nebo chcete-li o něco více než obyvatel České republiky. Když se Koloseum v roce 80 n. l. otevřelo, císař Titus uspořádal obří oslavu s hrami, které trvaly 100 dní v kuse. To byla jen jedna z mnoha velkolepých a měsíce se táhnoucích akcí, které se zde konaly. Krátce poté hostilo Koloseum dokonce i námořní bitvu, kvůli které museli arénu naplnit vodou.

Většina akcí v Koloseu byla zdarma, jen bylo potřeba získat lístek, protože každá společenská vrstva měla své vyhrazené místo. Písek na podlaze arény poskytoval gladiátorům stabilitu a absorboval krev, moč, zvratky a jiné tekutiny, s nimiž se bojovníci při zápasech často potýkali. Oblouky Kolosea byly zase oblíbeným místem pro tajné schůzky a prostituci. Během 350 let, kdy bylo Koloseum využíváno pro krvavé sporty, zde zahynulo asi až 400 000 gladiátorů, otroků, trestanců, vězňů a dalších bavičů, stejně jako tisíce zvířat.

Tip: Abyste se vyhnuli dlouhým frontám, zarezervujte si vstup do Kolosea předem on-line.

Forum Romanum

Forum Romanum bylo za dob starověkého Říma epicentrem veškerého politického, administrativního i náboženského dění. Právě římský senát učinil toto fórum tím nejdůležitějším. Uzavíraly se zde smlouvy a dohody, součástí byla i státní pokladna a další důležité budovy. Na náměstích probíhala veřejná shromáždění a řečnické projevy. Najdete zde také pozůstatky méně i více dochovaných chrámů či bazilik. Díky římskému zvyku stavět nové budovy na základech starších ruin jsou zde ke spatření stavby z různých období. Forum Romanum bylo znovu objeveno až v roce 1803, kdy archeolog Carlo Fea zahájil vykopávky, které trvaly více než 100 let. Díky jeho úsilí dnes můžeme tímto rozsáhlým komplexem procházet ve stopách Julia Caesara a nahlédnout pod pokličku tohoto fascinujícího místa, které bylo svědkem mnoha klíčových momentů římské civilizace.

Fontána di Trevi

Fontána di Trevi je bezesporu jedna z nejkrásnějších fontán v Římě či dokonce na celém světě. Za její vznik vděčíme nejen architektu Nicolovi Salvi, ale i znovuzavedení loterie v Římě, jelikož právě z ní byla tato úchvatná stavba financována.

Říká se, že když hodíte minci přes rameno do Fontány di Trevi, tak se jednou do Říma vrátíte. Házení dvou mincí přes rameno má zase symbolizovat nalezení pravé lásky, zatímco tři mince jsou spojeny se šťastným manželstvím. Každý den se ve fontáně díky této legendě objeví zhruba 3 000 EUR, tyto peníze Řím pravidelně daruje na charitativní účely.

Vatikán

Vatikán, sídlo papeže a zároveň nejmenší nezávislý stát na světě, leží u západního břehu řeky Tibery. Vatikán disponuje vlastní armádou, poštou a železnicí o délce 300 m, a také hojnou zásobou dobrého vína. Ve Vatikánu se spotřebuje asi 54 litrů vína na osobu ročně, čímž patří mezi světové rekordmany. Navzdory své malé rozloze je Vatikán domovem také největšího kostela na světě. Překrásná Bazilika svatého Petra je dokonce přístupná zdarma. Americký spisovatel Mark Twain kdysi poznamenal: „Z kupole sv. Petra je vidět každý pozoruhodný objekt v Římě... Můžete vidět panorama, které je rozmanité, rozsáhlé, krásné na pohled a v historii slavnější než kterékoli jiné v Evropě.“

Čtvrť Trastevere

Ulice a rozsáhlá náměstí plná monumentálních staveb se rázem promění v malé uličky s tak akorát ošuntělými domy, že je na ně krásné pohledět a zároveň mají svou duši, stejně tak jako prádlo pohupující se vysoko na stěnách domů pod okny s barevnými okenicemi. Místo zástupu turistů s fotoaparáty zde lidé posedávají a popíjejí lahodná italská vína a usrkávají pivo z obrovských tupláků. Skupinka místních se opodál dělí o prkénko italských antipasty, lahodných sýrů a uzenin. Ačkoliv se jeden přes druhého italsky překřikují a všelijak máchají rukama, na výrazu očí a úsměvech je znát, že jde o normální přátelskou konverzaci, typickou pro páteční večer. Naproti do sebe ládují pizzu s perfektně propečeným okrajem. Ulice jsou plné života, vůně italského jídla, ruchu a hudby, linoucí se z místních barů a hospůdek utváří kouzelnou atmosféru. Čtvrť Trastevere nabízí dokonalý odpočinek od jinak rušného centra Říma a je ideálním místem, kam zajít po náročném dni na skleničku.

O Římě se nedá vyprávět, to se musí vidět, cítit, zažít a také ochutnat. Koneckonců všechny cesty vedou do Říma, tak ať i ta vaše.

O Římě se nedá vyprávět, to se musí vidět, cítit, zažít a také ochutnat. Koneckonců všechny cesty vedou do Říma, tak ať i ta vaše.