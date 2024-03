Příroda, wellness, saunové rituály: máme tip, kde si skvěle odpočinete

Velké Karlovice jsou přesně tím místem, kde si naplno užijete vše, co potřebujete k odpočinku a načerpání nových sil. Zdejší krajina CHKO Beskydy s čistými lesy, rozkvetlými loukami a nádhernými výhledy z hřebenů hor je jako stvořená pro pohodové vycházky, náročnější túry i výlety na (elektro)kolech.

Po návratu se pak v komfortních hotelech Lanterna a Horal zahřejete v termálním bazénu a sauně, uvolníte unavené svaly při relaxační exotické masáži, vychutnáte si moderní krajovou kuchyni, ve které nechybí tradiční valašské speciality včetně frgálů a kyselice, a oddáte se slastnému nicnedělání obklopení péčí přívětivého personálu.

Ideální místo pro páry i pro rodiny: který hotel vybrat?

Pro rodiny s dětmi a aktivní cestovatele, kteří rádi vyráží za sportem a do přírody, je v Resortu Valachy jako stvořený Wellness hotel Horal s relaxačním centrem Wellness Horal. Jsou u něj i golfové hřiště, tenisový kurt, fitko, bowling, půjčovna elektrokol nebo dětská Kulíškova naučná stezka.

Nedaleký Spa hotel Lanterna je zase díky komorní atmosféře a nadstandardním službám skvělý pro páry a milovníky zážitkové gastronomie. Právě prošel rekonstrukcí a honosí se novou moderní restaurací s lounge barem, venkovní terasou nebo komfortními pokoji, z nichž některé mají zimní zahradu s vanou přímo u okna.

Bazény, wellness, jóga a další služby v ceně

Resort Valachy si zakládá na nadstandardní péči o hosty, proto máte v obou hotelech v rámci pobytu nejen snídani, ale také večeři a volný vstup do relaxačního centra Wellness Horal. Při pobytu ve Spa hotelu Lanterna vás čeká ještě další hýčkání: v ceně je i odpolední snack Aperitivo moment a volný vstup do dalšího, komorního hotelového L-Spa. O víkendech se konají bezplatné lekce jógy a na výlety do přírody vám zdarma půjčí LEKI hole na nordic walking.

A to stále není vše! Ve wellness centrech se denně konají oblíbené saunové rituály (novinkou jsou meditační rituály s aroma vykuřovadly), můžete si dopřát úžasnou exotickou masáž od rodilých asijských masérek nebo zajít na kurz pečení valašských frgálů. V Lanterně vás potěší pravidelné večery s živou hudbou k posezení u sklenky vína či drinku.

A ještě nesmíme zapomenout na gastronomii! Hotelové restaurace nabízí moderní krajovou kuchyni, v nabídce pokrmů nechybí typické regionální suroviny jako sýry nebo zvěřina. Pokud si rádi užíváte vyladěné večerní stolování, zajděte si na degustační menu snoubené s moravskými víny do zážitkové restaurace Vyhlídka. Náš tip: ve středu 8. 5. se chystá ve Vyhlídce degustační večer s michelinským šéfkuchařem Romanem Paulusem, ve středu 1. května si můžete připomenout základy stolování a společenského chování s mistrem etikety Ladislavem Špačkem.

Ladislav Špaček, Roman Paulus a další tipy na akce

Spojte návštěvu Velkých Karlovic s některým ze zajímavých programů. Lanterna pořádá i pobyty věnované osobnímu rozvoji s předními českými kouči a inspirativními osobnostmi. Co se chystá?

5.-7. 4. Jitka Ševčíková: Zdravý spánek

5.-7. 4. Wellness víkend plný cvičení v hotelu Horal

1. 5. Etiketa stolování s Ladislavem Špačkem

5.-7. 5. „V síti“ s Ing. K. Suchánkem a J. Ševčíkovou

8. 5. Galavečer s Romanem Paulusem

10. 5. Marek Orko Vácha: Krajina, zrcadlo duše

30. 6. Večer se Z. Czendlikem: Polsko krásné, Polsko mé

7.-10. 7. Motivace a výchova s Marianem Jelínkem

