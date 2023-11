Pravá exotika. Toto je 10 nejlepších hotelů v Indickém oceánu

Seychely, Mauricius, Maledivy. To nejlepší z exotiky má domov právě uprostřed Indického oceánu. Ostrovní destinace nás lákají zejména svými nádhernými plážemi, vynikajícím počasím, bujnou vegetací, ale také výbornými službami a množstvím aktivit.

Letenky jsou obvykle první volbou, ale co potom s výběrem hotelu? Odborníci z edubai.cz se podívali na výběr nejlepších hotelů v Indickém oceánu, které jsou pravou volbou pro ty nejnáročnější.

LUX* Le Morne 5*, Mauricius

Pětihvězdičkový LUX* Le Morne na Mauriciu osloví i tu nejnáročnější klientelu. Jedná se o elegantní butikový hotel obklopený zelení, z něhož si vychutnáte ty nejkrásnější západy slunce, úžasnou pláž a zejména vynikající služby na té nejvyšší úrovni. Zároveň je to jediný hotel na ostrově, který je součástí chráněné přírodní rezervace UNESCO, což z něj činí skvělý výchozí bod pro turistiku. Nachází se v něm několik restaurací a barů, mezi nimi například i thajská či kreativní bar a restaurace bez menu. Samozřejmostí je Spa centrum, tvořivé dílny, vodní sporty či kurzy zumby a jógy při západu slunce. Čím však vyniká? Například vlastní bylinkovou zahradou, vlastní zmrzlinárnou, nabídkou jízdy na koni a večeří na pláži s 500 svíčkami nebo na vrcholu hory Le Morne s výhledem na Indický oceán.

LUX* Le Morne 5*, Mauricius

Constance Ephelia 5*, Seychely

Pokud hledáte velký hotel se spoustou aktivit, tento bude správnou volbou. Pětihvězdičkový Constance Ephelia na Seychelách má pro hosty k dispozici dvě písečné pláže s bílým pískem. Lákadlem je také bohatá vegetace, díky čemuž se skutečně budete cítit jako v tropickém ráji. Najíst se je možné v pěti restauracích či si dát dobrý drink v šesti barech. Jeho největší benefit? Největší Spa v Indickém oceánu a zipline s instruktorem. Samozřejmostí jsou také sportovní aktivity, mezi nimi třeba tenis, fitness centrum, squash a bohatá nabídka vodních sportů. Constance Ephelia je rovněž výbornou volbou pro rodiny – nabízí rodinné vily s privátními bazény, dětský klub, venkovní hřiště, bazén, domečky na hraní pro nejmenší rekreanty, ale i wellness procedury pro děti. Součástí je také dětské menu či vybavení pro miminka.

Constance Ephelia 5*, Seychely

Villa Nautica 4*, Maledivy

Jak žijí námořníci? Do jejich světa lze nahlédnout ve čtyřhvězdičkovém resortu Villa Nautica na Maledivách. Resort má k dispozici 282 vil na pláži či nad vodou. Nabídka pěti restaurací, dvou barů a kavárny se postarají rovněž o gastronomický zážitek. Kromě krásné pláže je samozřejmostí také bazén, mezi nimi i infinity pool, či fitness centrum s nabídkou cvičení na pláži nebo velký výběr vodních sportů. Za účelem relaxu je zde místní spa centrum. Na výběr je množství dalších aktivit i večerní divadlo během krmení rejnoků či romantické výhledy ze strážní věže a pikniky na pláži. Zabavit se je možné i na večerních pop-up party s DJem. Pro ty nejmenší je k dispozici dětský klub, ale také tvůrčí dílny, poznávání ostrova či promítání filmů.

Villa Nautica 4*, Maledivy

Victoria Beachcomber Resort & Spa 4*, Mauricius

Romantický západ slunce, široká nabídka aktivit pro nejmenší a také vynikající služby. Takový je pobyt v resortu Victoria Beachcomber na Mauriciu. Je vhodný jak pro rodiny, tak pro páry. Nabízí totiž dva typy ubytování, a to prostorné rodinné pokoje či pokoje jen pro dospělé s výhledem na oceán. Místní kuchyni je možné ochutnat ve čtyřech restauracích a pěti barech, z toho jeden se nachází přímo v bazénu. Hotel navíc nabízí výborné podmínky pro šnorchlování a jakékoli vodní sporty, ale i klasické aktivity jako fitness centrum, tenis, fotbal, plážový volejbal či přístup na 18jamkové golfové hřiště. Následně si lze odpočinout v místním Spa centru.

Victoria Beachcomber Resort & Spa 4*, Mauricius

Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa 5*, Seychely

Tento resort vám ukáže, jaké to je utéct do ráje na opuštěném ostrově. Hilton Seychelles Labriz je resort na samostatném ostrově, na který se z hlavního města přesunete lodí. Ostrov Silhouette navíc z 93 procent tvoří národní park, vychutnáte si tak skutečný tropický ráj společně s plážemi s bílým pískem a deštným pralesem. Naleznete v něm sedm restaurací a barů, mezi nimi s asijskou kuchyní či kreolskými specialitami s těmi nejčerstvějšími mořskými plody. Relaxovat je možné v moderním fitness centru, ale i místním Silhouette Spa. Samozřejmostí je pětihvězdičkové potápěčské centrum PADI, díky kterému můžete objevovat i podmořské kouzlo ostrova. A pro nejmenší je k dispozici také dětský klub.

Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa 5*, Seychely

Nova Maldives 5*, Maledivy

Pětihvězdičkový Nova Maldives je nově otevřeným hotelem, přesto se už stihl stát jednou z top voleb při cestách na rajské ostrovy. Z letiště se k němu dostanete hydroplánem, a to za necelou půlhodinu. Nova Maldives je kombinací maledivské pohostinnosti, výborných služeb, rozsáhlé laguny a má také vlastní korálový útes společně s jedním z nejlepších míst k pozorování mant a žraloka velrybího. Najíst se je možné ve třech restauracích či si vychutnat drink ve dvou barech. Součástí jsou rovněž aktivity jako jóga či plážové hry, ale také vnitřní a venkovní fitness centrum nebo bohatá nabídka vodních sportů. Relax na vás následně čeká ve Spa centru.

Nova Maldives 5*, Maledivy

Heritage Awali Golf & Spa Resort 5*, Mauricius

Nádech Afriky uprostřed tropické zahrady. Heritage Awali na Mauriciu si dlouhodobě udržuje perfektní reputaci mezi rekreanty, a to i díky široké paletě aktivit pro všechny věkové kategorie, vynikajícímu jídlu a tomu nejmilejšímu personálu. V místních restauracích si vychutnáte kreolskou kuchyni, ale také indické či italské speciality. Samozřejmostí jsou vodní sporty, fitness centrum, ale rovněž různé aktivity jako tenis, jóga, plážový fotbal či to nejlepší 18jamkové golfové hřiště v Indickém oceánu. Odpočinout si můžete v bazénu určeném pouze pro dospělé, ale také ve wellness centru na ploše 300 m2. A co takhle autentický zážitek v podobě večeře pod širým nebem v doprovodu afrických bubnů? Pro nejmenší je pak připraven baby, dětský i teen club společně se spoustou aktivit.

Heritage Awali Golf & Spa Resort 5*, Mauricius

DoubleTree by Hilton Seychelles - Allamanda Resort & Spa 4*, Seychely

Hledáte klidnější hotel vhodný zejména pro romantickou dovolenou?DoubleTree by Hilton Allamanda na Seychelách bude ideální volbou. K dispozici má svou soukromou pláž, kterou obklopuje nedotčená tropická vegetace. Místní speciality kreolské kuchyně si vychutnáte v restauraci Les Palms a drink s výhledem na pláž v Ocean View Baru. Aktivní relax si lze vychutnat v místním fitness centru, ale i venkovním bazénu. Samozřejmostí jsou také vodní sporty či spa centrum.

DoubleTree by Hilton Seychelles - Allamanda Resort & Spa 4*, Seychely

OZEN Life Maadhoo 5*, Maledivy

Plážový resort OZEN Life Maadhoo je top volbou i pro ty nejnáročnější cestovatele. Pětihvězdičkový resort je ztělesněním sofistikovaného luxusu, v němž se klade důraz i na sebemenší detail. Hosté mají k dispozici bílé písečné pláže, tyrkysové vody Indického oceánu, a hlavně pohodlí a relax na privátním ostrově. Výbornou volbou je zejména pro páry toužící po romantické dovolené. Najdete zde sedm restaurací a barů, mezi nimi i podmořskou restauraci s výhledem na mořskou faunu a flóru. Samozřejmostí je centrum vodních sportů, dva tenisové kurty, ale také luxusní wellness a moderní fitness centrum. A i když je resort vhodnou volbou zejména pro dospělé, dětský klub pro ty nejmenší se zde najde také.

OZEN Life Maadhoo 5*, Maledivy

Constance Belle Mare Plage 5*, Mauricius

Síť hotelů Constance je zárukou toho nejlepšího tropického zážitku. Resort Constance Belle Mare Plage je kompletně zrekonstruovaný hotel, který nabízí 2kilometrovou pláž s jemným pískem a chráněnou tyrkysovou lagunou. Místní kuchyni ochutnáte v sedmi restauracích a šesti barech. Odpočinout si lze v pěti společných bazénech, luxusním wellness centru či je možné si vychutnat sportovní aktivity jako pohyb v moderním fitness centru, tři tenisové kurty a vodní sporty na pláži. Pro nejmenší hosty jsou připraveny aktivity v dětském klubu a herně, ale i tematické dny, herní prostory či denní a večerní programy.