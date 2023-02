New York je celoroční destinací s akčními letenkami. Za kolik letíme?

Cena letenek do New Yorku začíná na atraktivních 8 590 Kč. Podle dat cestovní kanceláře Pelikán je navíc průměrná cena letenek v porovnání s předcházejícím rokem 2022 nižší o zhruba 10 procent. Nejvýhodnější alternativy nabízejí blízká německá letiště, konkrétně Berlín a Mnichov, odkud je možné letět přímým letem na letiště Newark s aerolinkami United Airlines. Spojení bez nutnosti přestupu jsou mezi českými cestujícími obecně velice oblíbená. Proto není divu, že mezi často vyhledávané linky patří rovněž trasa mezi Vídní a New Yorkem provozovaná leteckou společností Austrian Airlines.

Data dále ukazují, že turisté nakupují letenky v průměru tři až čtyři měsíce před odletem. Průměrná délka pobytu pak odpovídá i dvěma týdnům.

Americká destinace se dlouhodobě drží na předních příčkách žebříčku nejvyhledávanějších zaoceánských letenek vůbec. Cestovatele neodrazuje ani fakt, že Spojené státy od přijíždějících stále vyžadují očkování proti koronaviru. Současně s protipandemickými opatřeními je potřebné požádat o povolení ke vstupu do USA, tzv. ESTA – Electronic System for Travel Authorization.

New York je dokonalý také v tom, že tam lze cestovat klidně několikrát, vždy totiž objevíte něco nového. Je rychle se měnícím organismem, jež v sobě skrývá mnoho tváří. Vy se s ním tak můžete znovu a znovu seznamovat a propadat jeho jedinečnému kouzlu.

Ukrýt se do zeleně Central Parku

Procházka v Central Parku, jednom z nejnavštěvovanějších parků v USA i na světě, jednoznačně patří mezi povinné aktivity během každé návštěvy New Yorku. Jde o veřejný prostor nacházející se v centru Manhattanu. Místní zeleň vytváří působivý kontrast k okolním mrakodrapům a skvělé místo, kde se dá během rušných dní najít klid.

V tomto zeleném srdci města s rozlohou více než tři kilometry čtvereční se lidé denně setkávají při sportovních aktivitách nebo kulturních událostech. Je možné zde nalézt několik umělých jezer, stadiony na bruslení, hřiště pro děti či ZOO. Pro běžce a cyklisty jsou tady připraveny trasy. Ostatně pronájem kola je skvělým způsobem, jak si park prohlédnout. Za vidění stojí mimo jiné obloukovitý most Gapstow Bridge. Ten mnoho z nás zná z filmu Sám doma 2.

Prohlédnout si New York očima sochy Svobody

Na seznamu nejznámějších atrakcí New Yorku nesmí chybět ani Socha Svobody. Snad neexistuje člověk, který by tento devadesát tři metrů vysoký monument ležící na ostrově Liberty Island neznal. Socha představující svobodu a nezávislost je ikonou města již od roku 1886 a zřejmě nejznámějším symbolem USA.

Obdivuhodné dílo darovali Američanům Francouzi. Na výrobu byla použita měď, ocel, beton, žula a plamen tvoří zlatá fólie. Ve výsledném vzhledu se skrývá mnoho odkazů a z koruny je možné si vychutnat výhled na celý New York. Socha Svobody je až na výjimky otevřena celoročně a vstupenky lze zakoupit online. Zájem je ale velký, takže se doporučuje rezervovat lístky i několik měsíců předem.

Samotnou sochu si pak nejlépe prohlédnete z trajektu. Staten Island Ferry kolem ní jezdí bezplatně 24 hodin denně, sedm dní v týdnu.

Vyšplhat až k nebesům

New York by nebyl tím, čím je, bez výškových budov, jež vytvářejí jeho zapamatovatelné panorama. Jedním z nejslavnějších je Empire State Building, který je zajímavý nejen architektonicky, ale podobně jako socha Svobody nabízí skvělou vyhlídku. Je možné se vydat do 86. nebo 102. patra.

V blízkosti bývalého Světového obchodního centra se tyčí další ikona – One World Observatory umožňující výstup na 100. až 102. poschodí. Za pozornost ovšem stojí rovněž Chrysler Building nebo tzv. žehlička, budova trojúhelníkovitého tvaru zvaná Flatiron Building.

Pozorovat pulzující Times Square

Opakem ke klidnému Central Parku je obrovská křižovatka Broadwaye a Sedmé Avenue, na níž hned na první pohled zaujme výzdoba v podobě světelných billboardů, neonů a televizních obrazovek zkombinovaná se slavným broadwayským divadlem a vyhlášenými restauracemi. Times Square zkrátka zhmotňuje živou a pulzující atmosféru New Yorku.

Na křižovatce se koncentrují rovněž luxusní hotely, nadnárodní společnosti a značkové obchody nejrůznějšího druhu. Turisté toužící po nakupování by pak rozhodně neměli vynechat Pátou Avenue, jednu z nejznámějších obchodních ulic na světě.

Celý svět na jednom místě

New York je místem, kde se potkávají různé kultury a lidé z celého světa. Výstižně to popsala legendární místní šéfkuchařka Lidia Bastianich: „New York mi umožňuje cestovat po světě a poznávat jiné kultury, a přesto stihnout večeři doma.“

Metropole je domovem celé řady přistěhovaleckých čtvrtí s unikátním koloritem. Zřejmě největší a nejpestřejší je Chinatown, kde najdete nespočet restaurací, obchodů s asijskými produkty či chrámy. Dalším takovým místem, v němž si na chvíli nebudete připadat jako v americkém velkoměstě, je Little Italy. Do oblasti s vůní oregana se dobrodruzi vydávají za neapolskou pizzou nebo skvělým italským espressem. Gastro výběr je zde skutečně široký – kdyby chtěl běžný člověk navštívit všechny restaurace New Yorku, podle dat Open Table by mu to trvalo téměř 23 let.

Vnímat umění ve všech podobách

Umělecká scéna bezpochyby formuje tvář města, které nikdy nespí. Mekkou umění, divadla, muzikálu a hudby je již zmiňovaná Broadway. Tu se vyplatí navštívit zejména během zimních měsíců, konkrétně během tzv. Broadway week, kdy je možné sehnat dva lístky za cenu jednoho. Nesmíme ovšem zapomínat ani na Carnegie Hall, o níž se mluví jako o koncertní síni s nejlepší akustikou na světě.

Rodiny s dětmi se hravě zabaví v Americkém přírodovědném muzeu plném zajímavostí ze života naší planety. Co se muzeí týče, tím nejznámějším je bezpochyby Metropolitní muzeum umění, které je zároveň i největším a nejstarším muzeem umění ve Spojených státech se stálou sbírkou více než dvou milionů uměleckých děl.

Fanoušci architektury vědí, že metropole uspokojí také hlad po vizuálně atraktivních stavbách. Skvostem je kromě majestátních mrakodrapů například budova hlavní železniční stanice Grand Central Terminal postavená po vzoru římských císařských lázní nebo Katedrála svatého Patrika, jež je největší neogotickou katolickou katedrálou v Severní Americe.

Za poklady ležícími mimo turistických stezek

Ne všechna místa patří mezi automatické zastávky turistů. Takovým je právě třeba malý ostrov na jih od Manhattanu zvaný Governors Island. Ten v 18. století sloužil jako vojenská základna Britů, dnes sem lidé přijíždějí objevovat historické domy, hrad, kapli či bývalou věznici. Třešničkou na dortu jsou nádherné výhledy na panorama Manhattanu.

Další, ne zrovna tuctovou atrakcí, je čtvrť Coney Island. V první chvíli si zde cestovatelé připadají jako v úplně jiném městě a jiné době. Pro oblast je totiž typický starodávný lunapark s dřevěnou horskou dráhou Cyclone z roku 1927 a stánky, v nichž se v minulosti daly ochutnat jedny z prvních newyorských hot dogů. Celý obraz uzavírají kilometry pláží a radost místních, pro něž je Coney Island centrem zábavy.

S domácími se dá rovněž splynout třeba na sportovních utkáních. New York je domovem klubů, které hrají nejlepší ligy světa v hokeji, basketbalu, americkém fotbalu nebo baseballu. Navíc se zde každoročně koná největší maraton na světě či jeden ze čtyř grandslamů tenisové sezóny – US Open.

Pokud si hlídáte rozpočet, vyzkoušejte některou z aktivit, jež lze v New Yorku podniknout zadarmo. Příkladem je Zoologická zahrada v Bronxu, která nabízí každou středu bezplatný vstup.