Nejlepší destinace na světě: Jak v Dubaji zabavit ty nejmenší?

Podle dat portálu Pelikan.cz patří Dubaj mezi top exotickou destinaci u českých dovolenkářů. Město budoucnosti už dávno není destinací vyhrazenou pro pomyslných horních 10 000, o čemž svědčí i ceny letenek – ty aktuálně u nízkonákladových aerolinek začínají na ceně od 4 500 Kč.

Rozpočet nezatíží ani ubytování – čtyřhvězdičkové hotely aktuálně začínají na ceně od 690 Kč. Výběr je opravdu bohatý – městské či plážové, rodinné nebo adults only. Právě Dubaj je destinací, kde každoročně přibývá nejvíce nových hotelů.

Dubaj je také jednou z nejrozmanitějších destinací na světě – každý rok v ní přibývají nové atrakce, a proto se do Dubaje tolik cestovatelů opakovaně vrací. To je také důvod, proč si tady každý typ cestovatele přijde na své – ať už ti, kteří vyrážejí za zábavou, nebo rodiny s malými dětmi.

Dubaj je pro tuto skupinu cestovatelů vynikající destinací. V hotelech najdete veškeré vybavení pro menší i větší děti, dětská menu v restauracích, samostatná hřiště, bazény, a dokonce i program, který je zabaví od rána do večera. Jinak tomu není ani za branami hotelů – vybrali jsme pro vás hned několik atrakcí, které vašim nejmenším během návštěvy Dubaje vyrazí dech.

Akční letenky do Dubaje



Legoland

Návštěva tohoto místa je jako přenést se do jiného světa. Jak už jeho název napovídá, Legoland je tematický park postavený z milionů kostiček stavebnice LEGO. Je ideálním místem pro děti od 2 do 12 let, kteří zde najdou více než 40 interaktivních aktivit, představení a atrakcí. Můžete se těšit na miniaturní verze ikonických budov složených výhradně z kostek LEGO. Samozřejmě si můžete postavit vlastní modely z kostek LEGO, nadchne vás také horská dráha či nedaleký Legoland Water Park, kde najdete zábavné vodní atrakce.

Global Village

V Dubaji na cestě kolem světa? V tomto městě je možné opravdu všechno. V Global Village se totiž střetává celý svět, v obrovském areálu si ho prohlédnete už za jediný den. Najdete tu indické bazary i italské kavárny. Každá chodba se mění na novou krajinu, kde objevíte autentické řemeslné výrobky, tradiční kuchyni a také představení z více než 90 různých krajin. A to vše zakončuje nádherný ohňostroj, který osvětluje oblohu nad Dubají.

Nejlepší pláže

V Dubaji najdete hned několik veřejných pláží, které jsou doslova rájem pro milovníky moře. Vsaďte na pláž Kite Beach, která se pyšní jemným bílým pískem, čistým mořem a skvělým vybavením. Vyzkoušejte si vodní sporty jako paddleboarding, jízdu na kajaku nebo kiteboarding. Nejoblíbenější pláží však zůstává Jumeirah Beach, které se přezdívá perla Dubaje. I zde na vás čeká velký výběr vodních sportů jako plachtění či windsurfing. Najdete zde kompletní zázemí včetně sprch, šaten a hned několika restaurací. Kromě průzračně čisté vody si tu vaši nejmenší užijí dětská hřiště i piknikové zóny.

Aya Universe

Další novinka na seznamu futuristických atrakcí v Dubaji. V Aya Universe se prolíná virtuální realita s tou fyzickou – čekají na vás interaktivní dobrodružství, digitální výzvy a dechberoucí světelné divadlo, které okouzlí malé i velké. Atrakce jsou navrženy tak, aby podporovaly kreativitu, týmovou spolupráci, a přispívaly tak k rozvoji dovedností dětí.

Motiongate

Hollywood na Blízkém východě? I tak se někdy označuje Motiongate Dubai, zábavní park, který do Dubaje přináší svět filmu. Park je rozdělen do čtyř filmových zón, ve kterých prostřednictvím atrakcí a představení ožívají oblíbené filmové postavy a příběhy. Najdete zde atrakce pro všechny věkové kategorie – od kolotočů pro nejmenší až po adrenalinové horské dráhy pro dospělé.

KidZania

Navštivte krytý zábavní park, kde na vás čeká miniaturní město, ve kterém si vaši nejmenší mohou vyzkoušet více než 80 různých profesí. Děti se nejen zabaví, ale také podpoří svou kreativitu, samostatnost a poznají svět dospělých. KidZania je tak ideálním místem pro rodiny s dětmi, které kromě zábavy mají zájem o vzdělávání a rozvoj.

Aquaventure

Kde najdete největší a nejlepší tobogány na světě? V nejznámějším aquaparku v Dubaji – Aquaventure Waterpark na ikonickém ostrově Palm Jumeirah. Zábavu si tady užijí velcí i malí. Najdete zde více než 105 atrakcí – pro ty nejmenší je určena oblast Splashers se skluzavkami, vodními fontánami a dětským koutkem. Dospělí se zase zabaví na horských dráhách. Na tomto místě si také můžete vyzkoušet nezapomenutelné plavání s delfíny a lachtany.

Dubai Aquarium

Na jednom místě najdete čtyři jedinečné atrakce – nejvyšší budovu světa Burj Khalifa, největší tančící fontánu Dubai Fountain, největší nákupní centrum Dubai Mall a přímo v něm Dubai Aquarium, jedno z největších akvárií na světě. V akváriu žije více než 33 tisíc mořských živočichů včetně žraloků a obřích mant. Najdete zde tunel, který vede přímo skrz akvárium a poskytuje fascinující pohled na podmořský život.

IMG worlds of adventure

Krytý zábavní park je rozdělený do čtyř tematických zón – včetně Marvel a Cartoon Network. Najdete v něm atrakce pro všechny věkové kategorie – ať už vzrušující horské dráhy, kde ožívají prehistoričtí dinosauři, nebo hry s oblíbenými kreslenými postavičkami. IMG Boulevard je ideálním místem k odpočinku s množstvím restaurací a obchodů.