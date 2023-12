Na lyže do nejlepšího rodinného hotelu v Česku

Nová rodinná sjezdovka i nejdelší sjezdovka v Česku

Horský resort Dolní Morava právem patří mezi špičku zimních středisek v Česku. Objevíte tu nejdelší sjezdovku v Česku s úctyhodnou délkou 3,7 km na jedno rozjetí, ale i novou rodinnou sjezdovkou Vyhlídková. Široká rodinná trať s nádhernými výhledy potěší všechny rodiny s dětmi, které chtějí lyžovat v nejvyšších polohách resortu a zároveň mít jistotu bezpečného pohybu na sjezdovkách. Nejen na malé lyžaře tu čeká zábavná trať s klopenkami, terénními vlnami i dvěma tunely. Mamutíkův skipark s novými slalomovými prvky i profesionální lyžařská škola věnující se dětem již od 3 let je součástí komplexní vybavenosti střediska pro skvělou rodinnou dovolenou.

Rodinný Wellness hotel Vista má jedinečnou polohu přímo na sjezdovce. | foto: Horský resort Dolní Morava

Dětská herna přímo na sjezdovce

Přímo na dojezdu páteřní sjezdovky nově objevíte dětskou hernu KIDS FUN CLUB, kde si mohou děti během lyžování na chvíli odpočinout a pobavit se podle svých představ. Zábava tu čeká na mladší i starší děti do 10 let. Své děti tu navíc můžete svěřit animátorům a dopřát si tak chvíli lyžování po svém. Pro děti jsou tu připravené prolézačky, stanoviště s klasickými i elektronickými hrami, odpočinkové místo s pohádkami i lego koutek, a to včetně šatny pro odložení lyžařského vybavení, toalet a kuchyňského koutku s občerstvením.

Novou hernu najdete přímo na dojezdu sjezdovky a nabídne také hlídání dětí. | foto: Horský resort Dolní Morava

Nejlepší rodinný hotel na horách

Vyhlášené animační programy ve Wellness hotelu Vista připraví pro děti až 12 hodin hodnotné zábavy každý den. Wellness s originálními spa procedurami pro dospělé i děti zahřeje po dni stráveném na lyžích. Zvolit si můžete z několika pobytových balíčků, které v sobě vždy zahrnují animační programy, herny pro děti, snídaně se samostatným dětským bufetem, i wellness s bazénem a saunami, a to každý den bez limitu. Představu o nejlepší zimní dovolené na českých horách umocňuje fakt, že kromě bezprostřední blízkosti sjezdovek je hotel obklopený zimními zážitky, které jen tak někde nenajdete.

Ve Wellness hotelu Vista se animátoři dětem věnují až 12 hodin denně. | foto: Horský resort Dolní Morava

Lavina zimních zážitků, která vás strhne

Užijte si strhující výhledy z nejdelšího visutého mostu na světě Sky Bridge 721, neobyčejnou zimní atmosféru na Stezce v oblacích, jízdu na nejdelší bobové dráze v Česku nebo večerní sáňkování na 2kilometrové osvětlené dráze. Špičkové lyžování na více než 10 kilometrech perfektně upravených sjezdovek, skvělé zimní zážitky i výborná vybavenost od půjčoven až po restaurace a bary přímo na svahu vás přesvědčí o tom, že Horský resort Dolní Morava je v zimě tou nejlepší volbou.

Vaše nejlepší zimní dovolená v Česku začíná na www.hotel-dolnimorava.cz.