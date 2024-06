Místo moře letos na hory. Tady se o vaše děti postarají 12 hodin denně

Vzbudit nadšení u dětí tu půjde samo

S klidným svědomím si letos nechte ujít dovolenou u Jadranu a vyrazte tam, kde si horská příroda dokonale rozumí s výjimečnými zážitky. Na okraji Pardubického kraje s dojezdem jen 2,5 hodiny z Prahy najdete horský Wellness hotel Vista, který právem patří mezi nejatraktivnější rodinné hotely v Česku. Je ideální destinací pro všechny, které láká pestré vyžití i hodnotně strávený čas s dětmi.

Horské údolí, které vás bude bavit

Těsná blízkost lesů a hor Králického Sněžníku láká k procházkám i objevování pěších tras a cyklotras. Stačí si jen půjčit kola a vyrazit na projížďku nebo rovnou do skvělého Trail parku s 30 kilometry tras všech úrovní, a to včetně rodinného trailu v délce 8 kilometrů. Vaše děti se jednoznačně zamilují do Mamutíkových zážitkových parků, kde je nadchne obří mamut s výškou 13 metrů a hřištěm uvnitř, vodní louže s dřevěnými vory a hravou řekou, dětský lanáček, pískový svět, vodní mlýnky a korýtka nebo hravé lesní domečky.

Místní Trail Park s 30 kilometry tras všech úrovní si užijete i s dětmi.

Na Vistě děti hrají prim

Rodinný koncept hotelu zřejmě předčí všechna vaše očekávání. Animační programy jsou do detailu propracované tak, aby skvěle zabavili nejmenší děti, a současně zaujali náročnější teenagery. A o děti se tu postarají i při snídaních a večeřích, abyste si mohli v klidu vychutnat své jídlo nebo si dát skleničku prosecca. Pokud se ve Wellness hotelu Vista ubytujete, animační programy od ranních hodin až do večera a herny pro děti máte k dispozici bez limitu. Navíc vás mile překvapí snídaně se samostatným dětským bufetem, i wellness s bazénem a saunovým světem, které můžete využít kdykoliv vás napadne.

Animátoři Wellness hotelu Vista se o vaše děti postarají 12 hodin denně.

Takové zážitky vám už nikdo nevezme

Hotel se navíc nachází přímo v srdci Horského resortu Dolní Morava, který překypuje zážitky, které jen tak někde nenajdete. Právě na tomto místě budete mít příležitost zdolat nejdelší visutý most pro pěší na světě Sky Bridge 721. Jen o kousek dál objevíte Stezku v oblacích se síťovou kapkou ve výšce 55 metrů nad zemí. A zpátky do údolí vede nejlepší cesta Mamutí horskou dráhou, která vám daruje 3 kilometry zážitkové jízdy. Aktivit i zábavy tu najdete tolik, že nebudete vědět co dříve. Velmi snadno se tak může stát, že nestihnete vše, co jste si naplánovali. Alespoň budete mít důvod se vrátit znovu.

Mamutíkovy zážitkové parky budou vaše děti bavit.

Nalaďte se na letošní rodinnou dovolenou na horách www.hotel-dolnimorava.cz