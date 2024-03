10 důvodů proč navštívit Rožnov pod Radhoštěm

1. Krásná příroda - Rožnov pod Radhoštěm se nachází v srdci Beskyd, což znamená úchvatné horské scenérie, malebné lesy a především čistý vzduch. V samotném centru města najdete městský park, kde si můžete nejen oddechnout, ale také si zasportovat anebo si užít hudební produkci, která se v letních měsících pořádá v okolí hudebního altánu. Park je krásný za každého období, ale obzvlášť na jaře, kdy tady kvetou nejen ovocné stromy, ale i magnólie.

Panorama Beskyd v okolí Rožnova p.R. | foto: archiv města Rožnov p.R.

2. Historie a kulturní dědictví - Město má bohatou historii, což potvrzuje jedno z nejstarších muzeí svého druhu ve střední Evropě - Valašské muzeum v přírodě. Branami Valašského muzea ročně projde přes 300 tis. návštěvníků. Na své si přijdou malí i velcí, dřevem vonící stavby obklopené valašskou přírodou vás okouzlí a vrátí o několik desítek let zpět. Valašské muzeum v přírodě je nejen nositelem valašských tradic a zvyků, ale je také největším pořadatelem tradičních folklorních i kulturních akcí ve městě.

Valašské muzeum v přírodě | foto: archiv města Rožnov p.R.

3. Folklor - Rožnov pod Radhoštěm proslul svými tradičními folklórními akcemi, jako je například mezinárodní Jánošíkov dukát či Ondrášova Valaška. Na jaře se ve Valašském muzeu v přírodě konají Velikonoce na Valašsku, které Vám otevřou bránu do místní kultury a tradičních zvyků. Popadněte diář a piště si termíny těch nejzajímavějších akcí: Velikonoce na Valašsku 30. 3.–1. 4., 7.–9. 6. Ondrášova Valaška, 5.–7. 7. Zvonečkový jarmark, 9.-11. 8. Jánošíkov dukát či 17.–18.8. Starodávný jarmark. Tak přijeďte zajuchat s námi!

Folklorní akce ve VMP_Velikonoce na Valašsku | foto: archiv VMP

4. Významné turistické cíle – Mezi nejvýznamnější turistický cíl, který najdete v sedle radhošťského masivu v nadmořské výšce 1.018 metrů, patří bezesporu Pustevny. Na Pustevnách můžete obdivovat dřevěné stavby navržené architektem Dušanem S. Jurkovičem v lidovém slohu. Za návštěvu rozhodně stojí opravený Libušín. Fascinující výhledy zažijete na stezce Valaška a k neodmyslitelným symbolům Radhoště patří socha pohanského boha Radegasta. Po červené turistické značce dojdete až ke kapli sv. Cyrila a Metoděje a pokud máte vytrénované nožky, můžete sejít až do Rožnova pod Radhoštěm.

Pustevny na Radhošti | foto: archiv města Rožnov p.R.

Turistika - Beskydy nabízí skvělé možnosti pro turistiku, ať už jste začátečník nebo zkušený horal. Pokud máte rádi pohodové trasy, ale zároveň chcete objevovat to nejlepší z Beskyd, můžete z Rožnova p. R. vyrazit na vrchol Velkého Javorníku anebo si za svůj cíl vyberte 1. nedalekou Soláň. Rožnov p. R. je ideálním výchozím bodem pro řadu turistických výletů a zároveň nepřijdete o výhody, které město nabízí. Pokud cestujete s malými dětmi nebo Vám ke štěstí stačí krátká procházka, vydejte se po naučné stezce Po stopách D. S. Jurkoviče až k Jurkovičově rozhledně. Přestože jde o novou stavbu (r. 2012), překvapí vás svým neskonalým půvabem. Z náměstí k rozhledně dorazíte za 45 minut i s malými dětmi nebo terénním kočárkem. Jurkovičova rozhledna je otevřena v rámci velikonočního období (tj. od 29. 3. do 1. 4. od 10 do 16 hodin). Pokud chcete vyzkoušet další nenáročnou trasu na Rožnovsku, vyrazte po naučné stezce Hradisko, která vás dovede až ke zřícenině hradu.

Západ slunce na Jurkovičově rozhledně | foto: archiv města Rožnov p.R.

2. Cykloturistika - Pro zájemce o cykloturistiku je zde spousta cyklostezek a tras s krásnými výhledy do okolí. Pro pohodové výlety s celou rodinou doporučíme Cyklostezku Bečva, ale i zkušení bikeři si najdou své. Pokud chcete vyzkoušet e-kolo, můžete si jej od 1. května za skvělou cenu zapůjčit v rožnovském „íčku“.

Cyklostezka Bečva protíná město | foto: archiv města Rožnov p.R.

3. Wellness – Nejen v lázních si můžete dopřát zasloužený odpočinek a relaxaci. Řada hotelů disponuje wellness centry a bazény. Vyzkoušejte např. wellness centrum v hotelu Horal s nově otevřenou venkovní wellness zónou anebo si dopřejte nevšední zážitek v Rožnovských pivních lázních.

Užijte si wellness v Rožnově | foto: archiv města Rožnov p.R.

4. Ubytování – na Rožnově je skvělé, že zde neztratíte výhody města, ale do přírody je to jen krůček. Ať už hledáte ubytování v hotelu, apartmánu, kempu nebo v chatce, v Rožnově pod Radhoštěm si určitě vyberete. Souhrn ubytování najdete na webu visitroznov.cz v sekci ubytování a gastronomie.

Tip: Ušetřete s Beskydy Valašsko Card. Díky kartě můžete čerpat výhody od více než stovky zapojených subjektů na vstupné do muzeí, galerií, zámků, památek, na služby wellness, vstupy na koupaliště apod. Zážitkovou kartu získáte zdarma u ubytovacích partnerů při ubytování na dvě a více nocí, nebo za 295,- (dětská 195,-) v Turistickém informačním centru.

5. Regionální gastronomie - Vyzkoušejte tradiční valašské speciality v místních restauracích a hospůdkách. V Rožnově si na dobrotách pochutná kdejaký labužník. Pohodovou atmosféru dokreslí návštěva některé z místních kaváren, které patří mezi nejlepší v regionu. V místních obchůdcích si můžete koupit domácí produkty anebo navštivte některou z místních farem.

Oblíbený valašský frgál | foto: archiv města Rožnov p.R.

6. Přátelská atmosféra - Rožnov pod Radhoštěm je malebné a přívětivé město, kde se budete cítit jako doma a budete se k nám rádi vracet s celou rodinou. Váš výlet na míru vám sestaví usměvavá děvčata z informačního centra, kde si jistě vyberete originální suvenýr pro vás nebo vaše blízké. Aktuální otevírací dobu a další informace najdete na turistickém webu visitroznov.cz

Rožnov pod Radhoštěm - centrum | foto: archiv města Rožnov p.R.

Tak neváhejte a vydejte se na výlet do Rožnova pod Radhoštěm, kde na vás čeká spousta zajímavých zážitků a radostných okamžiků. Dáte nám za pravdu, že jeden den k návštěvě nestačí.