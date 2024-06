Venkovní pokoje aneb Přestěhujte se na léto ven

I když nás sem tam ještě potrápí nějaký ten deštík, pěkné počasí na posezení venku už je tu. Pokud dumáte nad tím, jak svůj venkovní prostor pojmout tak, abyste pozvedli své bydlení na novou úroveň, jste na správné stopě.

Největším trendem současnosti je propisování interiéru směrem ven. Zahradní nábytek, to už nejsou jen židle a jídelní stoly, ale také prostorné sedací soupravy s odolným čalouněním, konferenční a odkládací stolky, útulná křesílka, relaxační ostrůvky a lehátka na sto způsobů.

Dokonalé místo pro relax vytvoříte díky velkolepému křeslu, jeho závěsné variantě nebo houpací síti. | foto: Möbelix

Díky široké nabídce si můžete v exteriéru vytvořit plnohodnotný ekvivalent své domácnosti – je libo venkovní jídelnu, obývák či relax koutek? Zkrátka, vybudujte si své pokoje pod širým nebem!

Na čerstvém vzduchu chutná!

Jestliže nedáte dopustit na klasiku, vsaďte na bytelný stůl ze dřeva a /či kovu. Doplňte ho designovými plastovým židlemi, ceníte-li si snadné údržby. Šik volbou budou pohodlná křesla s textilním výpletem a kovovými či dřevěnými nožkami.

Spojení dřeva a kovu je moderní i nadčasové zároveň. Textilní výplet křesel dodá celku na zajímavosti. | foto: Möbelix

Ať už dáte přednost módním zemitým tónům, nebo se rozhodnete pro barevné oživení, rozhodně budete IN. Pod stůl ještě položte koberec z polypropylenu či juty a výsledný dojem bude perfektní.

Jako v obýváku

Při výběru sedací soupravy do exteriéru si pohlídejte především materiál čalounění. Venkovní nábytek by měl disponovat textilními prvky s povrchovou úpravou, jež odolává špíně i vlhkosti. Zda zvolíte variabilní modulární řešení, rohovou sedačku nebo pohovku s křesílky, to už je jen na vás!

Odolná rohová sedací souprava s dostatkem místa na odkládání se bude skvěle vyjímat i vedle bazénu. | foto: Möbelix

Když cokoli z toho doplníte nápaditými taburety, sklidíte ovace. Nezapomeňte na koberec, třeba kulatý, dekorační i sedací polštáře a plédy.

Když je málo místa

Na malém balkoně, terásce u ložnice či v zákoutí zahrady si můžete vybudovat příjemný budoár sestávající z křesel a odkládacího stolku. Zda bude nižší jako v obýváku, či půjde o vyšší „bistro“ verzi, to záleží jen na vašich individuálních preferencích.

Řešením pro malé balkony nejsou jen kompaktní sety židlí a stolků, ale mimo jiné i lavice. | foto: Möbelix

Romantické duše vzývající přírodní styl sáhnou po ratanu či dřevě, minimalisté nejspíš zvolí kov a praktické povahy nedají dopustit na umělé materiály. V každém případě nezapomeňte na půvabné doplňky a dekorace: úložné koše, rostliny v efektních obalech na květináče a lucerny či světelné řetězy pro dokonalou atmosféru.