Útulná kuchyně je základ rodinné pohody

Kuchyň by měla být pěkná i praktická

Někdo vaření miluje a čas strávený v kuchyni je pro něj požitek, jiný by se bez něj nejradši obešel. Vaření bere jako nutné zlo a necítí se při něm moc dobře. Ať patříte do první nebo druhé skupiny, měli byste si kuchyň vybavit k obrazu svému a tak, aby se vám v ní dobře fungovalo. K čemu vám bude, že na pohled je úžasná, když budete zmateně pobíhat pořád sem a tam, nebudete moct najít, co zrovna potřebujete?

Jak kuchyň zařídit?

To záleží. Budete kuchyň jen rekonstruovat, nebo stavíte či zařizujete nové bydlení a do kuchyně se pustíte od základu? Pokud platí ta druhá možnost, pak začněte pěkně od podlahy a vše spolu slaďte.

Mrkněte do projektové dokumentace, jaký prostor budete mít k dispozici a už přemýšlejte, kde v kuchyni co bude a jakou kuchyň si vůbec pořídíte. Zamyslete se i nad rozmístěním zásuvek, těch není v kuchyni nikdy dost, stejně jako úložných prostor. Rozmyslete si, jakou podlahu zvolíte, podle ní si pak vyberte i kuchyňskou linku.

Pokud kuchyň jen rekonstruujete, máte to trochu složitější. Prostor je jasně daný, zásuvky také. Samozřejmě není problém nějakou přidat, znamená to ale zásah do zdí a dost možná i zdržení. Najít šikovného elektrikáře, který na vás bude mít v nejbližší době čas, to taky není úplně snadné.

Jakou kuchyňskou linku vybrat?

Tvar kuchyně vybírejte s ohledem na svoje prostorové možnosti, její styl slaďte s ostatním vybavením interiéru.

Preferujete přírodní styl? Vsaďte na rustikální kuchyni , kde má své místo dřevo, porcelán, tlumené barvy a třeba i kamna jako z dob našich babiček.

, kde má své místo dřevo, porcelán, tlumené barvy a třeba i kamna jako z dob našich babiček. Jdete s dobou a chcete kuchyni, která je praktická a v souladu s dnešními požadavky? Dejte přednost moderní kuchyni . Může být lesklá a doplněná o nerezové spotřebiče, stejně tak v ní můžete kombinovat různé materiály.

. Může být lesklá a doplněná o nerezové spotřebiče, stejně tak v ní můžete kombinovat různé materiály. Někteří možná dají přednost Provence stylu, který je charakteristický pro stejnojmennou venkovskou oblast ve Francii.

stylu, který je charakteristický pro stejnojmennou venkovskou oblast ve Francii. Důraz na přírodní materiály a promyšlená řešení klade skandinávský styl , který patří mezi ty nejoblíbenější. Dominuje mu dřevo a vysoký lesk, charakterizuje ho minimalismus a funkčnost.

, který patří mezi ty nejoblíbenější. Dominuje mu dřevo a vysoký lesk, charakterizuje ho minimalismus a funkčnost. Nadčasově působí bezúchytkové kuchyně , u kterých oceníte pohodlnou a bezpečnou manipulaci.

, u kterých oceníte pohodlnou a bezpečnou manipulaci. Co takhle barevná kuchyně? Máte rádi pestré barvičky? Proč si nepořídit třeba červenou, modrou nebo zelenou kuchyni? Bílá je sice nadčasová a moderní, ale má ji skoro každý. Kdo chce být originální, pro toho je barevná kuchyně jako stvořená.

A co ten tvar kuchyně?

Když přijde na rozmístění jednotlivých skříněk a volbu tvaru kuchyňské linky, je třeba zohlednit prostor, který máte k dispozici. Pokud řešíte kuchyň do paneláku, pak prostoru asi nemáte mnoho, takže je lepší vsadit na úzkou jednořadou kuchyň a místo klasických skříněk dát přednost výklopným nebo výsuvným systémům.

Kdo má prostoru dostatek, ten může vybírat mezi rohovou kuchyní, kuchyní do L, nebo dokonce kuchyní do U. Pomyslnou třešinkou na dortu pak může být barový pult.

Náš tip na závěr: Dopředu počítejte s tím, že budete potřebovat opravdu hodně úložného prostoru. Talíře, hrnce, příbory, nože a další pomocníci do kuchyně nejen na vaření nějaké místo zaberou.