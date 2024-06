Unese krov střešní krytinu?

Při úvahách čím krytinu nahradit, se soustřeďte na podstatné vlastnosti. Hmotnost samotné krytiny totiž jako argument velkou váhu nemá…

Na úvod jedna dobrá zpráva. Na samotnou výměnu střešní krytiny není potřeba stavební povolení. Nepodléhá ani povinnosti ohlášení. Do kontaktu s úřady vstoupíte tehdy, pokud v souvislosti s rekonstrukcí dojde ke změnám, ovlivňující například vzhled stavby, její rozměrové charakteristiky, požární bezpečnost, případně dojde ke změně užívání. Příkladem je instalace střešního okna, zřízení podkrovního bydlení či zateplení střechy.

Čím s rekonstrukcí začít?

Při výměně stávající krytiny je rozumné vyžádat si stanovisko statika. Ten by měl posoudit únosnost krovu. Dřevěné nosné prvky mohly časem degradovat. „Primárně nebudeme řešit vlastní hmotnost krytiny, která tvoří pouze malou část zatížení, ale statické působení celé střešní konstrukce na stavbu. Tedy hmotnost krovu, latí, prkenného záklopu, tepelné izolace, zavěšených podhledů, klempířských prvků a dodatečně instalovaných prvků, jako je například fotovoltaika. Významné je zatížení sněhem a větrem! „ podotýká statik Ing. Petr Jiroušek.

Proč nebrat hmotnost krytiny jako hlavní kritérium lze jednoduše ukázat na modelovém příkladu. Máme dům se šikmou sedlovou střechou a běžným sklonem kolem 40°, přičemž řešíme výměnu lehké střešní krytiny eternitové. Hmotnost skladby s dřevěným krovem, zateplením a podhledem činí 1,25 kN/m2. K tomu musí střecha odolat sněhové zátěži 0,42 kN/m2. A to mluvíme o II. sněhové oblasti, typické pro většinu území České republiky. V podhorských a horských lokalitách je hodnota ještě vyšší. A další proměnná – vítr. Tady počítejme s hodnotou 0,4 kN/m2. Když k tomu přidáme ještě fotovoltaiku, jsme na výsledné hodnotě cca 2,3 kN/m2.

„Z toho plyne, že vlastní hmotnost eternitové krytiny tvoří jen 5,5 procenta zatížení. V případě, že na stejný dům použijeme střešní tašky od KM Beta, budou se na zatížení podílet 18,5 procenty. Tento nárůst hmotnosti střechy o zhruba 0,3 kN/m2 vypovídá o skutečnosti, že ve vztahu k celkové hmotnosti střešního souvrství je vlastní hmotnost střešní krytiny poměrně nevýznamná,“ shrnuje Petr Jiroušek.

Kde pokračovat? Výpočtem

Co za to. Jedna z hlavních otázek, kterou řeší každý stavebník. Proto na webových stránkách KM Beta naleznete Kalkulačku, pomocí níž lze i bez projektové dokumentace získat nezávaznou orientační cenu materiálu. Stačí mít pouze představu. Webová aplikace sází na uživatelskou přívětivost členěním do několika kroků a použitím přehledné grafiky. Díky tomu je vhodná i pro ty, kdo se neorientují v odborných termínech.