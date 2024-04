Revoluce v domácím vytápění s tepelnými čerpadly vzduch-vzduch

Podívejte se, proč jsou tepelná čerpadla ideální volbou do domu, bytu i na chatu.

Efektivnější a úspornější alternativa plynového kotle

Tepelná čerpadla vzduch-vzduch jsou ideální volbou pro ty, kteří hledají úspornou alternativu místo tradičního plynového kotle, který je oproti tepelnému čerpadlu výrazně méně efektivní. Tepelné čerpadlo vzduch - vzduch přijde vhod zejména do malých bytů, ve kterých je nedostatek prostoru pro instalaci plynového kotle, nebo je v případě absence plynové přípojky instalace kotlů zcela nemožná.

Své přednosti má ale bezpochyby i v chatách a menších rodinných domech, kde díky menším prostorům poskytne účinný a levný způsob vytápění. Díky své jednoduchosti, malým rozměrům a nízkým pořizovacím nákladům jsou tato tepelná čerpadla vhodná pro téměř všechny typy nemovitostí.

Je tepelné čerpadlo vhodné do chaty?

Pokud přemýšlíte nad pořízením tepelného čerpadla vzduch - vzduch do chaty, jistě vás potěší možnost temperace teploty. Abyste se nemuseli obávat zamrznutí vodního potrubí v zimních měsících, teplotu je možné temperovat například na 8 °C. Pokud je ve vaší chatě dostupný internet, výborným řešením je také ovládání na dálku. Díky Wi-Fi modulu, který je zabudovaný ve vnitřní nástěnné jednotce je možné vaše tepelné čerpadlo ovládat odkudkoliv skrze mobilní aplikaci. S touto funkcí můžete pohodlně sledovat aktuální teplotu v chatě a přizpůsobovat podle ní chod tepelného čerpadla a požadovanou teplotu. Většina zařízení také poskytuje možnost ionizace neboli čištění vzduchu.

Jak takové tepelné čerpadlo funguje?

Každý by před pořízením tepelného čerpadla měl vědět, na jakém principu vůbec takové zařízení funguje. Podstatou tepelného čerpadla vzduch-vzduch je odebírání tepla z venkovního vzduchu, díky kterému pak může úsporně ohřívat vzduch uvnitř domu.

Systém tepelného čerpadla vždy obsahuje expanzní ventil, výparník, kompresor a kondenzátor, díky kterým může přeměňovat kapalné chladivo na plynné a efektivně tak přenášet venkovní teplo dovnitř.

Pokud bychom jednotlivé kroky, které tepelné čerpadlo provede, rozepsali podrobněji, vypadalo by to následovně:

1. Odběr tepla z okolního prostředí

Vnější jednotka obsahuje výparník, který umožňuje chladicí kapalině absorbovat teplo z vnějšího vzduchu. Když vnější vzduch skrze výparník projde, chladicí médium absorbuje zbytkové teplo a změní své skupenství z kapalného na plynné.

Venkovní jednotka tepelného čerpadla je schopna odebírat teplo ze vzduchu i v chladných obdobích.

2. Stlačení plynu

Kompresor poté zvýší tlak a tím pádem i teplotu chladicího média, které je nyní ve formě plynu. Tento proces zvyšuje teplotu plynu tak, aby bylo možné efektivně uvolnit teplo uvnitř budovy.

3. Přenos tepla do domu

Vnitřní jednotka tepelného čerpadla pak obsahuje kondenzátor, který předá vytvořenou tepelnou energii přímo do prostoru domu nebo bytu. Během tohoto procesu je stlačený plyn kondenzován zpět do kapalné podoby.

4. Expanze a opakování cyklu

Při uvolňování tepla putuje chladivo skrze expanzní ventil, který snižuje jeho tlak a teplotu. Chladivo se poté v kapalné podobě zase vrací zpět do výparníku ve vnější jednotce. Tím se chladicí kapalina připravuje na opětovné absorbování tepla z vnějšího vzduchu a tepelné čerpadlo následně opakuje celý cyklus znovu.

Účinnost tepelného čerpadla vzduch-vzduch

Účinnost tepelného čerpadla vzduch - vzduch hraje při jeho výběru důležitou roli. Tato hodnota se měří pomocí tzv. koeficientu účinnosti – COP, který vyjadřuje poměr mezi vyrobenou tepelnou energií a spotřebovanou elektrickou energií.

U čerpadla vzduch-vzduch se COP obvykle pohybuje kolem hodnoty 4, což znamená, že pro každou spotřebovanou jednotku elektrické energie je čerpadlo schopno vyprodukovat čtyřnásobek tepelné energie. V porovnání s tradičními přímotopy je tedy tepelné čerpadlo vzduch-vzduch až čtyřikrát účinnější, což přináší významné úspory energie a zároveň šetrnější přístup k životnímu prostředí.

Hlavní předností tepelných čerpadel vzduch - vzduch je především jejich vysoká energetická efektivita, a tudíž i úspora na nákladech za vytápění. Zatímco tradiční přímotopy přeměňují veškerou elektrickou energii přímo na teplo, tepelná čerpadla používají elektrickou energii primárně k pohánění procesu přenosu tepla. V důsledku toho spotřebují tepelná čerpadla vzduch-vzduch pouze čtvrtinu elektrické energie, které by pro stejné množství vyprodukovaného tepla vyžadoval přímotop.

Správné umístění tepelného čerpadla nechte na profesionálech

Při rozhodování o umístění tepelného čerpadla vzduch-vzduch je důležité vzít v úvahu několik základních faktorů, aby bylo zajištěno optimální šíření tepla a co nejefektivnější provoz zařízení.

Co se týče vnitřní jednotky tepelného čerpadla, nejčastěji instalované jsou bezpochyby nástěnné jednotky. Ty bývají umístěny blízko stropu, často přímo nad dveřmi. Toto umístění je ve většině případů nejvhodnější, jelikož umožňuje rovnoměrné šíření teplého vzduchu po celé místnosti a také nejméně zasahuje do designu místnosti. Důležitým aspektem je také zajištění snadného propojení mezi vnitřní a vnější jednotkou tepelného čerpadla. Venkovní jednotka by měla vždy být co nejblíže vnitřní jednotce, aby se předešlo zbytečně dlouhému potrubí s chladicí kapalinou. Správně vyřešené propojení je klíčové pro maximální výkon čerpadla a snížení možných komplikací během provozu.

Ideální umístění je však vždy nejlepší konzultovat se specialisty na tepelná čerpadla vzduch-vzduch. Odborníci z Klimahome již při prvotní kalkulaci prozkoumají konkrétní podmínky domu či bytu a navrhnou to nejlepší možné řešení.

Jaké jsou náklady na tepelné čerpadlo?

Při rozhodování o investici do tepelného čerpadla je důležité pečlivě zvážit náklady spojené s jeho pořízením a instalací. Firma Klimahome nabízí praktickou možnost pro potenciální zákazníky, a to využití online kalkulačky, která je napojena na aktuální ceník. Kalkulačka umožní potenciálním zájemcům získat předběžný odhad nákladů na pořízení a instalaci tepelného čerpadla vzduch - vzduch.

Je však důležité zdůraznit, že konečná cena tepelného čerpadla je zákazníkovi sdělena až po důkladném zaměření místa určeného pro montáž. Instalační technik Klimahome vám na základě osobní návštěvy a posouzení specifických podmínek určí finální cenu.