Přehledný průvodce pro výběr kvalitní matrace

Jak spolu souvisí zdravý spánek a kvalitní matrace?

Aby byl váš spánek kvalitní, je potřeba se zbavit stresu, ale také dodržovat základy spánkové hygieny. Pravidla spánkové hygieny jsou rady, jak si užít dokonalého spánku. Zmiňují se mimo jiné o důležitosti kvalitní matrace.

Pokud spíte na matraci, která vašemu opěrnému aparátu neposkytuje dostatečnou oporu, je nedostatečně prodyšná nebo třeba nerovná, nebudete v noci spát klidně. Dlouhodobý nekvalitní spánek se projeví na vašem fyzickém i psychickém zdraví.

Jak vybrat kvalitní matraci?

Výběr správné matrace se pojí s několika základními parametry.

Rozměry

Matraci vybírejte tak, aby pasovala do postele. Pamatujte, že její délka by měla vaši výšku přesahovat o 20 až 25 cm. Dostatečná šířka pro jednoho spáče je 90 cm. Pohodlné matrace mají výšku od 17 až do 22 i více cm. Pokud zvolíte matraci tenčí než 15 cm, zřejmě se brzy proleží a nenabídne komfortní spaní. Nosnost matrace by měla přesahovat vaši hmotnost minimálně o 5 kg.

Matrace musí odpovídat rozměrům postele. | foto: Materasso.cz

Výrobní materiály

Matrace se vyrábějí z celé řady materiálů, které ovlivňují jejich vlastnosti.

Latex – je elastický a dobře se přizpůsobí tvaru těla, patří mezi měkké materiály. Není vhodný pro alergiky a nadměrně se potící osoby.

– je elastický a dobře se přizpůsobí tvaru těla, patří mezi měkké materiály. Není vhodný pro alergiky a nadměrně se potící osoby. Studená pěna – HR studené pěny jsou prodyšné, takže eliminují výskyt roztočů. Mají dobrou elasticitu a tvarovou stálost.

– HR studené pěny jsou prodyšné, takže eliminují výskyt roztočů. Mají dobrou elasticitu a tvarovou stálost. Líná pěna – tvrdost mění v závislosti na teplotě lidského těla, takže se dokonale přizpůsobí jeho křivkám.

– tvrdost mění v závislosti na teplotě lidského těla, takže se dokonale přizpůsobí jeho křivkám. Bio pěny – jde o přírodní materiály, které se vyrábějí z olejů. Matrace jsou odolnější proti mikrobům, plísním a houbám.

– jde o přírodní materiály, které se vyrábějí z olejů. Matrace jsou odolnější proti mikrobům, plísním a houbám. Sendvičové matrace – kombinují pěny různých typů a tuhostí.

– kombinují pěny různých typů a tuhostí. Pružinové a taštičkové matrace – jsou vyplněny novou generací pružin, které nevržou a dokonale se přizpůsobí tělu.

Zdravotní nároky

Výběr matrace přizpůsobte svým zdravotním obtížím. Pro alergiky jsou vhodné prodyšné a přírodní materiály. Lidé, kteří trpí bolestmi zad a kloubů, případně jsou citliví na otlačení, by měli sáhnout po matracích z líné pěny.

Věk

Pro každou věkovou kategorii se hodí jiný typ matrace. Pro děti se hodí pevnější matrace se střední tuhostí, která podpoří zdravý růst a vývoj. Pro starší 18 let jsou vhodné matrace se zónováním, kdy každá zóna má jinou tuhost a odpovídá požadavkům konkrétní části lidského těla. Matrace pro seniory by měly být spíše měkčí. Další možností jsou termoplastické matrace, které svoji tuhost mění v závislosti na lidské teplotě nebo matrace ortopedické a zdravotní.

Malé děti potřebují pevnější matraci se střední tuhostí. | foto: unsplash.com

Typ roštu

Aby matrace plnila svoji funkci správně, musí ležet na odpovídajícím roštu.

● Pevný rošt – jedná se o desku nebo pevný laťový rošt. Je vhodný pro pružinové, taštičkové nebo pěnové matrace se vzduchovými kanálky.

● Pružný rošt – jedná se o pružné lamely. Vzhledem k tomu, že rošt dostatečně pruží, můžete na něj položit latexové či pěnové matrace nebo matrace s kokosovou deskou.

● Polohovací rošt – umožňuje polohování v oblasti hlavy, zad a nohou. Hodí se pro matrace z latexu, líných, studených a elastických pěn.

Kdy je čas na výměnu matrace?

Pro výměnu matrace se rozhodněte ve chvíli, kdy se ráno cítíte neodpočinutí nebo se objeví bolesti, kterými jste dříve netrpěli. Přestože může být životnost matrace třeba 20 let, doporučuje se ji měnit každých 7 až 10 let. Důvod je prostý: hygiena. Matrace každou noc absorbuje váš pot, ale také mikročástečky kůže, prachu a vlasů. Po zhruba 10 letech se stává nehygienickou a je vhodné ji vyměnit.

Na správně vybrané matraci zjistíte, jaké to je spát zdravým a regenerujícím spánkem.