Předmět bývá velmi často podpojištěn v případě, že jeho cena vzrostla během trvání pojištění. Například na růst cen nemovitostí by měl majitel zareagovat zvýšením částky, na kterou je nemovitost pojištěna. Obdobně by měl postupovat i po rekonstrukci nemovitosti, kdy zpravidla dochází ke zhodnocení takové nemovitosti, a tím i k růstu její ceny.

Současná hodnota domu = 4 miliony Kč.

Pojištění domu = 2 miliony Kč (= dům je podpojištěn).

Dům lehl popelem. Protože byl o polovinu podpojištěn, pojišťovna také o polovinu snížila pojistné plnění. Takže místo očekávaných 2 milionů Kč (na které je dům pojištěn), dostal majitel 1 milion.

Podpojištění je tedy stav, kdy je pojistná částka menší než skutečná hodnota pojištěného majetku. Pojišťovna má právo snížit pojistné plnění v poměru, v jakém je pojistná částka ke skutečné hodnotě. Pojišťovny používají určitou toleranci. Obvykle se jedná o 15–20 %.

Kde se u pojištění nemovitosti můžeme s podpojištěním setkat?

Pojištění rodinného domu nebo rekreačního objektu,

pojištění bytu,

pojištění domácnosti,

pojištění bytových domů.

Jak může k podpojištění docházet?

Především z důvodu růstu cen nemovitostí. Tento jev za posledních několik let výrazně zrychlil. Současná situace zdražování cen stavebních materiálů a prací nekomplikuje jen výstavbu a rekonstrukce nemovitostí, ale přináší také riziko podpojištění nemovitostí. Opravit nebo postavit vaši nemovitost je dnes mnohem dražší než dříve. K podpojištění může také dojít v případě špatně určené částky při zakládání pojištění.

Možná se teď ptáte, jak tedy správně stanovit pojistnou částku. To je totiž často kámen úrazu. Pojistnou částku určuje klient pojišťovny. Jestliže chcete mít přesně stanovenou pojistnou částku vaší nemovitosti, využijte služby odhadců. Pokud ovšem budete chtít aktualizovat svoji pojistnou smlouvu jednou za dva roky, pojištění se může kvůli nákladům na znalecký odhad pohybovat v řádech tisíců korun. Neváhejte se proto zeptat finančního poradce. Ten vám díky nástrojům od pojišťoven může pomoci určit pojistnou částku vaší nemovitosti. Finální rozhodnutí pojistné částky už je ovšem pouze na vás. Doporučujeme vám pojištění aktualizovat každé 2 roky. A v případě změny na nemovitosti (rekonstrukce, pořízení solárních panelů či tepelného čerpadla) aktualizovat pojištění ještě dříve.

Nadpojištění

Opakem podpojištění je nadpojištění. V tomto případě však pojišťovna vyplatí maximálně reálnou hodnotu pojištěné věci. Záměrné nadpojištění a následné nahlášení škody, která je vyšší než škoda reálná, je dokonce trestným činem označovaná trestním zákoníkem jako pojistný podvod.

Podpojištění nesouvisí jen s majetkem.

K podpojištění dochází i v životním, havarijním či cestovním pojištění a samozřejmě i ve stanovení pojistných částek na občanskou odpovědnost nebo pojištění z vlastnictví nemovitosti.

Špatně nastavená úrazová nebo životní pojistka, která v případě pojistné události neplní funkci ochrany klienta, způsobuje potom dojem, že je k ničemu. Je to samozřejmě vázané částkou, kterou je klient ochoten platit a tu chce co nejnižší. Potom ale v případě dlouhodobé pracovní neschopnosti, vážného onemocnění či invalidity klientovi není vyplacena žádaná finanční náhrada a klient je odkázán na čerpání úspor, protože si tato rizika klient nesjednal, vzhledem k tomu, že by musel platit mnohem více.

V případě totální škody nebo odcizení vozu v havarijním pojištění dochází ke krácení plnění, jestliže celková hodnota vozidla je vyšší než pojistná částka, která je zase nastavena z důvodu placení nižšího pojistného.

U cestovního pojištění může být problém v pojištění léčebných výloh v zahraničí a občanské odpovědnosti. Lidé si neuvědomují, že se zdravotní péče musí přepočítat na měnu dané země, kam cestují. Lišit se také může i výše za lékařské úkony. To se týká především komplikovaných zlomenin, které vyžadují operativní zákrok a hospitalizaci v zahraničí. K tomu všemu dochází z důvodu úspory za pojistné. Klienti si neuvědomují, že sice ušetří 200 Kč na pojistném, ale ve finále mohou celý život splácet lékařskou péči anebo odškodné za způsobenou škodu jinému občanovi cizí země.

Pokud se u nás či v zahraničí chystáte lyžovat, je důležité mít sjednanou občanskou odpovědnost za škodu na zdraví i majetku jiné osobě. V případě, že srazíte na sjezdovce jiného člověka, jemuž způsobíte zranění, jste povinni mu uhradit ušlý zisk, trvalé následky a škodu na majetku.

Můžeme si uvést příklad, kdy rodina s malým dítětem jede na výlet na kolech. První jede otec, syn a poslední matka, za níž jede auto. Dítě se vyhýbá kaluži, kterou ale objede velkým obloukem a dostane se do protisměru, v němž jede auto. Řidič má v autě svoji rodinu, snaží se nepřejet dítě na silnici a tak strhne volant do protisměru, kde se srazí s protijedoucím vozidlem. Výsledkem tohoto střetu jsou dva mrtví a tři těžce zranění. Odpovědnost za tuto nešťastnou událost nesou rodiče dítěte. Celková škoda se vyšplhala přes 2 000 000 Kč, rodiče však měli uzavřenou odpovědnost pouze na 1 000 000 Kč.

V odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti se hovoří o tom, že se musíte starat o svou nemovitost tak, abyste nezpůsobili škodu sousedovi. Jestliže požár vašeho domu přeskočí na sousedův dům, který stejně jako ten váš shoří, pojištění na 1 000 000 Kč vám určitě stačit nebude, protože hořet začalo u vás.

Pečlivě si rozmyslete, zda šetříte na správném místě a ušetřené peníze na pojistném stojí za riziko, jemuž každý den můžeme čelit. Správně nastavené pojištění vás dokáže spolehlivě ochránit.

Více na: www.totalbrokers.cz