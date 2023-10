Nadčasová elegance s měděnými tóny

Jste vyznavači jednoduchého nadčasového interiéru, který je možné sezonně či dle nálady obměňovat jen pomocí drobných změn a detailů? Možná právě v posledních dnech cítíte, že by to doma chtělo nějakou změnu. Že si vaše bydlení žádá nějaký podzimní facelift… A od toho je tu trend Cross the Line. Nechte se inspirovat!

V(d)ěčná černobílá

Základem je černobílý interiér zjemněný šedou škálou – třeba na čalouněném nábytku či větších kusech textilií (koberce, závěsy). Zútulňující roli pak hrají měděné odstíny, které evokují podzim, a to na textilu i dekoracích. Můžete tak například kombinovat šedou pohovku s černým stolkem, šedým kobercem a měděnými dekoračními polštáři.

Černé nádobí vynikne na hnědém podkladu. Oboustranné prostírání Cross the Line s efektem kůže, 149 Kč | foto: Möbelix

Nebo přistavit k černému jídelnímu stolu židle s oranžovohnědým i šedým čalouněním. V ložnici vrstvěte černobílé a měděné ložní prádlo či textilní doplňky, např. deky a přehozy, na šedou čalouněnou postel. Zkrátka, namíchejte si svůj jedinečný koktejl tak, aby seděl vaší nátuře. A s jakými „ingrediencemi“ ještě pracovat?

Zachumlejte se do měkkých textilií. Hebká deka z mikrovlákna Kuschelix, 259 Kč | foto: Möbelix

Kouřový efekt a výrazné textury

Alfa a omega jsou samozřejmě doplňky a dekorace, ale nesmíme zapomínat ani na osvětlení. V případě závěsných i stojacích lamp vsaďte na černou, menší lampy můžete volit i v oranžovohnědých tónech. Šik jsou skleněná stínidla s kouřovým efektem.

Vrstvěte barvy i textury! Dekorační polštáře Cross the Line a Boucle, 249 Kč a 549 Kč | foto: Möbelix

Co se týče dekorativních předmětů, v případě textilu rozhodně zapojte výrazné textury, které jsou letos in, jako je buklé, tuftované vzory nebo žinylka. Svou roli sehrají i samet nebo manšestr... A huňaté kožešiny jsou na podzim téměř povinné! Nebojte se na textilu míchat dohromady všechny používané barvy – černobílé kousky doplňte jednobarevnými měděnými i šedými.

Podzimní tip: Zpříjemněte si chladné podvečery horkým čajem nebo punčem, který si udrží příjemnou teplotu díky kovovému ohřívači na svíčku.

Zahřejte se horkým nápojem! Ohřívač Cross the Line, 259 Kč, konvice a sklenice Fusion, 249 Kč | foto: Möbelix

Nezbytné dekorace

Pokud si potrpíte na obrazy a vázy, pak zní rada jasně: v kurzu jsou černobílá plátna a černé keramické vázy. Příliš černé? Tak místo nich zkuste skleněné varianty v měděných tónech! A co by to bylo za podzim bez okouzlujících světýlek? Ať už zvolíte šik černé kovové svícny a lucerny nebo svíčky v hnědém skle, stanou se perfektní tečkou za vaší podzimní proměnou.

Neoslovil vás tento trend? Nevadí! Možná bude vaší nátuře i vkusu více lahodit jemnější barevné ladění kolekce North Breeze. Řešení se najde pro každého!