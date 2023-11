Jak vyladit domácnost dle barev a trendů podzimu?

BARVA DŘEVA

Jasným hitem tohoto podzimu je po dlouhé oblibě světlého dřeva opět černě lakovaný nábytek a nábytek v hnědém či tmavém provedení dřeva s viditelnými léty.

Velký návrat zažívá tedy hlavně nábytek tmavě mořeného dubu či jiných odstínů tmavšího dřeva a to od židlí, stolů, komod po kabinety a šatní skříně. Toto můžete najít od výrobců z Itálie, Holandska, Švédska nebo Dánská. Tento příklon k dříve oblíbenému tmavému dřevu tedy můžete vidět tedy po téměř celé Evropě.

https://www.iodesign.cz/

BARVA POTAHŮ

Hitem této sezóny jsou jednoznačně jednoduché a světlé barvy, jmenovitě tedy bílá, krémová nebo barva slonoviny. A to jak na jídelních židlích, křeslech nebo pohovkách. Krásná barva, bohužel z hlediska praktičnost není pro všechny.

Pro ty konzervativnější nadále zůstává velmi dobrou volbou barva tmavě zelená, tmavě šedá, šedá či černá.

MATERIÁL TEXTÍLIÍ

Máme-li na mysli bílou barvu na potahu židle, pohovky nebo křesla, jednoznačně tento podzim dominuje bouclé, plyšový materiál s drobnými kudrlinkami, které známe hlavně od plyšových medvídků a jiných hraček. Druhým populárním druhem textílie pro tyto bílé materiály je starý dobrý manšester s anglickým jménem corduroy. Sháníte-li tedy nějaký kus nábytku v této moderní barvě, zaručeně natrefíte, chcete či ne, na kombinaci této barvy a látky bouclé nebo corduroy.

DEKORACE

Dekorace jsou sice drobností, ale to ony dávají třešničku na dortu všemu ostatnímu. Vězte že trendem poslední doby jsou bílé či béžové keramické vázy, pravidelných či organických tvarů, bílé obrazy a plakáty a to s jednoduchými siluetami lidských postav a to většinou ženských. S těmito motivy se můžete setkat taktéž třeba i na kobercích, přičemž 2 stejné motivy na rozdílných kusech dekorace doma ale asi mít nechcete.

Doufáme, že vám tento malý vhled ulehčí alespoň nepatrně váš výběr. Pro další rady nebo pomoc se na nás neváhejte obrátit.

