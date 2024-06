Jak na moderní obývací pokoj?

Obývací pokoj by měl odrážet váš vkus

Obývák je místem, kde se odehrává velká část rodinného dění, je tak důležité, aby byl podle našich představ, líbil se nám a aby pro nás pohodlný. Když se rozhodnete pro jeho změnu, nenechte se strhnout okamžikem rozhodnutí a dobře si promyslete, jak by měl vypadat. Nevyrážejte hned do obchodu, ať si nepořídíte víc věcí, než budete skutečně potřebovat, možná by k sobě ani neladily.

Jak by měl moderní obývák vypadat?

Základem je vždy pohodlí, vzdušnost a styl. Je jedno, zda dáváte přednost rustikálnímu, skandinávskému nebo minimalistickému stylu, vždy se ale držte toho, co máte nejradši. Co je třeba dodržet?

Pokoj vybavte v jednom stylu , nekombinujte jich do sebe hned několik.

, nekombinujte jich do sebe hned několik. Snažte se držet jednoho barevného schématu .

. Klidně si pořiďte nějaký ten designový kousek , pokud se vám líbí. Mějte ale na paměti, že každý kus nábytku i dekorace by měly mít svůj účel a musí spolu dohromady ladit.

, pokud se vám líbí. Mějte ale na paměti, že každý kus nábytku i dekorace by měly mít svůj účel a musí spolu dohromady ladit. Pořád mějte na mysli pohodlí .

. Zvažte, zda zůstanete u toho, že obývák bude pořád jen obývákem, nebo zda vytvoříte velký otevřený prostor a spojíte ho třeba s kuchyní. Obývací pokoje propojené s kuchyní jsou hitem poslední doby.

Moderní neznamená chladný

Když se řekne moderní styl, většina z nás hned začne přemýšlet, jak prostor zařídit, aby byl strohý a chladný. U obývacího pokoje to ale neplatí, i obývák v moderním stylu může zahřát u srdce a vyzařovat teplo domova. Stačí si pořídit: