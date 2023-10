Inovativní řešení v mžiku plnohodnotně přemění jednu místnost na dvě

Vítězové několika světových cen před lety vsadili na nedostatkový akustický design. SilentLab vyrábí akustické stěnové i stropní obklady, taburety a paravány. Hlavním obchodním artiklem jsou však odhlučněné mobilní kanceláře MICROOFFICE® pro jednu až devět osob. VERTI se zase orientuje na jednoduchá a funkční řešení kancelářských prostor pro specifickou klientelu.

Elegantní design a akustický komfort podtrhují profesionalitu

V zadání pro nové kanceláře a jednací prostory advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík zaznívaly požadavky na specifický design, který by zaujal na první pohled. Známí advokáti si při jednání s klienty zakládají na reprezentativním vystupování a vysoké diskrétnosti, kterým musí odpovídat také interiér jejich zasedacích místností.

„České firmy SilentLab a VERTI věnovaly velkou pozornost jednoduchosti a funkčnosti prostoru, který byl navržen s ohledem na naši klientelu a charakter jednání. Výsledkem je čisté, minimalistické, monochromatické, a přesto velice komfortní pracovní prostředí,“ vyzdvihuje společník Jiří Horník. Aby se dosáhlo maximálního odhlučnění a zároveň se zachovala elegance a vzdušnost celého konceptu, navrhl SilentLab využít akustické obklady STILL. Jejich barevnost zvolil tak, aby ladila s interiérem celé advokátní kanceláře. Koncept se striktně řídil použitím neutrálních materiálů, barev a textur, které působí vyváženým elegantním dojmem.

Variabilitu zajišťují mobilní stěny

Jedním z klíčových úkolů pak bylo flexibilně rozdělit jednací prostory. Sesterská VERTI proto doplnila zasedací místnost advokátní kanceláře o mobilní akustickou stěnou STILL MOTION tak, aby odpovídala stejnému konceptu jako akustické panely. Výsledná kombinace produktů obou dodavatelských firem tak optimalizuje velikost a akustiku prostor a umožňuje jejich přeměnu podle aktuálních potřeb. Klienti tak mohou během pár vteřin díky stěně rozdělit prostor na dvě plnohodnotně využitelné místnosti s potřebným soukromím a zvukovým komfortem.

Česká řešení vzbuzují zájem i ve světě

SilentLab a VERTI také pravidelně vystavují své produkty na mezinárodních veletrzích a sbírají řadu ocenění. Kupříkladu v červnu 2023 byli zástupci SilentLab už počtvrté na prestižním americkém veletrhu NeoCon 2023 v Chicagu. Loni si odtud odvezli ocenění The Best of NeoCon za svou originální wellbeingovou akustickou zasedací místnost MICROOFFICE REALM. Letos chtějí představit produktovou novinku – MICROOFFICE® SPARK. Jde o první akustickou místnost s vysokou mechanickou odolností, která může fungovat v jakýchkoliv náročných výrobních a logistických podmínkách. Na produktivním pracovním prostředí zkrátka záleží kdekoliv a kdykoliv a v SilentLab a VERTI jsou si toho plně vědomi.