Fotovoltaické elektrány se stále vyplatí?

V dnešní době mnoho lidí přemýšlí jak ušetřit. Jednou z možností je pořízení fotovoltaické elektrárny. Před jejím pořízením je však nutné pečlivě zvážit, zda úspory, které fotovoltaický systém generuje, určí takovou návratnost investovaných peněz, které jsou pro nás přijatelné.

Na pořízení fotovoltaického systému pro rodinné domy lze získat dotaci. V případě, že nainstalujeme bateriový systém, lze získat dotaci až 160 tis. Kč. Pokud vám instalujeme fotovoltaický systém, máte od nás vyřízení dotace zdarma a je téměř jisté, že dotaci dostanete. Pokud by tomu tak nemělo z nějakého důvodu být, zjistíme to ještě před uzavřením smlouvy o dílo.

S dotací je téměř jisté, že návratnost investice bude velmi dobrá. Pokud dotaci nelze získat, i tehdy může být návratnost přijatelná. To, jaká je návratnost právě pro vás, vám spočítáme ještě před tím, než spolu uzavřeme smlouvu o dílo. Obecně lze říci, že čím je menší spotřeba elektřiny v domě, tím horší je návratnost.

Je nutné se snažit o to, aby maximum elektřiny, kterou vyrobíme, jsme si také nechali doma. Tím je zajištěna maximální možná úspora. Elektřinu, kterou nespotřebujeme, můžeme poslat do distribuční soustavy (pokud to máme od distributora povolené). Jak se s ní dále naloží, je otázka. Aktuálně máme dvě možnosti, pokud máme elektrárnu s výkonem do 10kWp (u ČEZ). Lze využít speciální produkt – elektřina pro soláry, což je „virtuální baterie“ a elektřinu kterou do sítě pošlete, si můžete spotřebovat jindy (např. v zimě).

Další možností je přebytečnou elektřinu prodat. K tomuto je třeba si nechat přidělit výrobní EAN a můžete si najít na trhu firmu, která od vás elektřinu vykoupí. Je nutné tento krok ale dobře zvážit, protože přidělením EAN nelze již získat „virtuální baterii“ a EAN nelze vrátit.

„Virtuální baterie“ je jistě zajímavý produkt, ale nehodí se každému. I s tím vám dokážeme pomoci.

U fotovoltaických elektráren nad 10kWp už se nejedná o tzv. „mikrozdroj“ a u ČEZ nelze získat produkt elektřina pro soláry. Pak je již jediná možnost nechat si EAN přidělit a elektřinu prodávat.

Jako další možnost, jak se zbytkovou elektřinou naložit, je sdílení elektřiny. Tato možnost prozatím není možná, i když se již dlouho připravuje. Každopádně je dobré vědět, kterým směrem se v budoucnu bude trh s elektřinou ubírat a že si svoji elektřinu budeme moci poslat např. na chatu. Důležité bude ale zajistit v okamžiku výroby ze slunce spotřebu na druhé straně. Pokud tomu tak nebude, bude elektřina dodána do sítě jako výše zmíněný přebytek.

Podmínky pro sdílení elektřiny zatím nejsou k dispozici. Mělo se toto zprovoznit od července 2024, ale náš odhad je, že k tomu dojde nejdříve začátkem roku 2025.

Všechny varianty, kdy posíláme elektřinu do sítě, však musí něco stát. Elektřinu musíme poslat po rozvodné soustavě, tedy musíme platit distribuční poplatky. Proto se opět vracím k tomu – je důležité maximum elektřiny spotřebovat v místě výroby.

Na www.enerfin.cz vám rádi pomůžeme a řekneme pravdu o tom, jak právě u vás návratnost investice vychází.