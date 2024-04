Chybí vám sklep? Nemusí!

Betonové sklepy podporují zdravý životní styl. Díky svým vlastnostem přispívají k optimálnímu skladování potravin. Udržují stabilní teplotu a vlhkost, čímž zpomalují kazivost potravin. Díky absenci slunečního světla se snižuje fotosyntéza a tvorba nežádoucích plynů ovlivňujících chuť a kvalitu jídla. Vlhkost v betonových sklepech se pohybuje okolo 70-80 %, což je ideální pro skladování zeleniny, ovoce nebo sýrů. Stabilní nízká teplota zpomaluje množení bakterií a plísní. Zároveň jsou betonové sklepy odolné proti proniknutí hlodavců a hmyzu a beton má přirozené filtrační vlastnosti, které zbavují vzduch prachu a alergenů.

Beton je velice odolný materiál, který vydrží i ty nejnáročnější podmínky. Je vodotěsný, skvěle izoluje teplo a je nehořlavý. Váš betonový sklep tak bude sloužit bez nutnosti údržby po desítky let. Navíc je také skvělou investicí – zhodnotí vaši nemovitost o úložný prostor.

Ve většině případů je možné betonový sklep instalovat i v teplotách pod bodem mrazu, ničemu nebrání ani vyšší hladina spodní vody. Je pevný a připravený odolávat extrémním vlivům pod zemí.

Sedmý schod pro vaše potraviny

Pořiďte si svou přirozenou chladničku od firmy Betonovesklepy.cz, která má s výrobou betonových sklepů už 8 let zkušeností a zakládá si na profesionálním přístupu ke každému ze svých klientů. Betonovesklepy.cz jsou zaměřeny na kvalitu a bezchybnost svých produktů. Určitě tak budete spokojeni i vy. Sklepy tvořené betonovým vodotěsným monolitem jsou zevnitř standardně omítnuté, jsou vymalované a připravené k okamžitému použití. Vybírat můžete ze široké škály velikostí a tvarů takový, který bude perfektně splňovat všechny vaše požadavky.

Firma vám může dodat také sklep v HOBY provedení, tedy jako surový odlitek k dodělání svépomocí, nebo vám na přání dokáže vybraný sklep individualizovat – třeba napojením více komor za sebou nebo přípravou pro budoucí přepážku. Získáte tak oddělený prostor například pro skladování brambor a jablek. Firma Betonovesklepy.cz vám může slep individualizovat i jiným způsobem, třeba různými prostupy na komín, průchodky na připojení vody a podobně.

Betonové sklepy od Betonovesklepy.cz jsou standardně vybaveny elektroinstalací, tedy dvěma zásuvkami, LED osvětlením a ventilátorem. Přes vodotěsnou průchodku sklep jednoduše připojíte k síti 230 V jako běžný spotřebič. Po usazení do terénu je okamžitě použitelný.

Na přání vám výrobce může dodat sklep s vnitřními i venkovními dveřmi z masivu nebo oceli. Také verze HOBY je osazena standardní elektroinstalací a může být osazena dveřmi. Betonové sklepy se mohou použít i v podnikání, díky svým vlastnostem z nich může být třeba archiv na dokumenty, kobka na umístění serverů a jiných elektronických zařízení, protože použitá ocelová konstrukce téměř zcela odstíní rádiový signál.

Jaký sklep si vyberete?

Sklep od Betonovesklepy.cz s označením NR 175, který je určen pro rovinaté plochy, je vsazen právě 175 cm pod terén. Na 55 cm, které vystupují nad terén, se ještě pro dostatečnou tepelnou izolaci nasype z výkopu 0,8 až 1 metr zeminy. Po urovnání zeminy tak vznikne zajímavá terénní vlna, která přímo vybízí k osazení skalničkami nebo teplomilnými rostlinami. Můžete ji ale využít jako dětské hřiště – v létě přes kopeček vaše ratolesti mohou jezdit na kole, v zimě ho sjíždět na bobech.

Absolutní novinkou firmy Betonovesklepy.cz je její dosud nejhlubší sklep NR 280, který je vsazen 280 cm pod terén a má horizontální vstup. Terén nad ním může tvořit rovinu. Můžete tak sklep zabudovat i pod základy domu s výlezem do kuchyně, spíže nebo garáže. Dokonce může na krátkou dobu nahrazovat úkryt.

Do svažitého terénu můžete zvolit třeba sklep DS 1. Usazen by měl být tak, aby nad vchodem byla vrstva zeminy alespoň 0,8 m pro dobrou tepelnou izolaci. Pro vstup do něj nemusíte zdolávat žádné schody.

Nejdříve vše pořádně promyslet a připravit

V první řadě nezapomeňte vybrat to pravé místo pro umístění svého nového sklepa. Samozřejmě by neměl překážet a zároveň by měl být dostatečně blízko, abyste si neřekli, že se bez toho kompotu k obědu raději obejdete. Stanoviště sklepa není vhodné v otevřeném terénu, před rozmary počasí ho ochrání vzrostlé keře a stromy. Inspirujte se moudrostí našich předků, kteří v okolí sklepů sázeli stromy, které mají velkou žízeň. Vhodné jsou například ořešáky nebo lísky. Dbejte také na to, aby byl vstup orientován k severu, aby na něj dopadalo co nejméně slunečních paprsků.

Sklep je těžký až 16 tun, a proto se instaluje jeřábem. V nákresech od výrobce Betonovesklepy.cz je vždy uvedena jeho přibližná váha. Kontaktujte firmu ze svého okolí, která disponuje jeřáby o hmotnosti alespoň 40 tun. Ty dnes už bývají běžnou výbavou jeřábnických firem, dojezdová vzdálenost nebývá větší než 30 km. Většina těchto firem nabízí zdarma služby svého technického konzultanta, který vám přímo v místě instalace zhodnotí, jestli je v jejich technických možnostech na pozemek s jeřábem vjet a za jakých podmínek. Jeřáb by měl mít čtyřháček se dvěma zkracovači pro srovnání sklepa na místě instalace. Stejně tak výrobce nabízí možnost bezplatné konzultace místa instalace a doporučení způsobu dopravy sklepa.

Výrobce sklepů Betonovesklepy.cz s vámi domluví termín dodání podle vašich dispozic. Sklep se obvykle instaluje v 8 hodin ráno, aby nedocházelo k prodlevám.

Jdeme na to?

Samotná instalace je velmi jednoduchá. První den si necháte vykopat jámu a v určitém rozměru vysypat kamenivem nebo suchým betonem a zhutnit. Hned následující den vám firma Betonovesklepy.cz přiveze sklep a po dohodě s vaším jeřábníkem usadí. Následně můžete nechat sklep zasypat a provést terénní úpravy. Vaší kreativitě se meze nekladou, výsledný vzhled může být velmi efektní, třeba jako tajuplné dveře vedoucí pod květinovou kaskádu.

Objednaný sklep obvykle obdržíte do 1,5 měsíce od objednání. V ceně betonového sklepa je zahrnuta doprava po celé České republice.

Pozor na ultra levné sklepy, ve výsledku se vám mohou prodražit

Při výběru dodavatele vašeho sklepa buďte obezřetní. Na českém trhu se objevují neseriózní nabídky, které najdete především na inzertních webech a sociálních sítích – bez kamenné kanceláře a adresy, s absurdně nízkou cenou. Nejenže vám neposkytnou žádnou dokumentaci a záruku, ale místo kvalitních betonových sklepů vám prodají předělané jímky na vodu či fekálie. Problém často poznáte, až když je pozdě a reklamaci prakticky neuplatníte.

Tyto výrobky se vyznačují nízkou pevnostní třídou betonu a zanedbatelným vnitřním ocelovým armováním. Tyto nebezpečné výrobky se dohromady skládají na místě instalace, bez následného svázání se k sobě lepí jen obyčejným cementovým lepidlem. Důsledkem tohoto postupu bývá běžně protýkání vody a poškození vlastní konstrukce sklepa. Reálně tak hrozí zhroucení sklepa.

Zvažte, jestli v této souvislosti nebude lépe si pořídit kvalitní betonový sklep od zkušeného výrobce s mnoholetou praxí, jakým jsou Betonovesklepy.cz.

Více informací najdete na www.betonovesklepy.cz.